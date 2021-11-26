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جنوب أفريقيا: منظمة الصحة العالمية تعتبر المتحور الجديد "نوعا مثيرا للقلق"
جنوب أفريقيا: منظمة الصحة العالمية تعتبر المتحور الجديد "نوعا مثيرا للقلق"
قالت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، إنها أُبلغت أن منظمة الصحة العالمية ستصنف المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف حديثا في البلاد "نوعا مثيرا... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T17:49+0000
2021-11-26T17:49+0000
العالم
جنوب أفريقيا
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وأخبر نيكولاس كريسب، القائم بأعمال المدير العام في وزارة الصحة، الصحفيين بأن المسؤولين في حالة انشغال بمحاولة الحصول على بعض المعلومات من وراء الكواليس حول ما جرى مناقشته في اجتماع منظمة الصحة العالمية اليوم.وأضاف المسؤول في جنوب أفريقيا: "في وقت سابق من اليوم تلقيت رسالة مفادها أنهم سوف يضيفون هذا المتحور إلى فئة الأنواع المثيرة للقلق". ولم يذكر من الذي أرسل الرسالة، بحسب وكالة "رويترز".أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أنها ستجتمع اليوم بشكل طارئ لمناقشة ظهور متحور فيروس كورونا الجديد "B.1.1.529" الذي عرف لأول مرة في جنوب أفريقيا.أوقفت بلدان عدة حركة السفر مع جنوب أفريقيا، خشية انتقال المتحور الجديد إلى أراضيها، حيث يعتقد أنه "أكثر عدوى" من المتحورات السابقة للفيروس. وتسببت المخاوف بشأنه في اضطرابات قوية للأسواق العالمية.قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا، جو باهلا، إن الدراسات الأولية تشير إلى أن المتغير الجديد ربما يكون أكثر عدوى، لكن قرارات الدول بفرض قيود على السفر إلى بلاده "غير مبررة".
https://arabic.sputniknews.com/20211126/ماذا-نعرف-عن-متحور-كورونا-الجديد-المثير-للقلق-هل-نقترب-من-إغلاق-عالمي-جديد؟-1053308708.html
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العالم, جنوب أفريقيا, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

جنوب أفريقيا: منظمة الصحة العالمية تعتبر المتحور الجديد "نوعا مثيرا للقلق"

17:49 GMT 26.11.2021
© AP Photo / Anja Niedringhausعلامة منظمة الصحة العالمية
علامة منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AP Photo / Anja Niedringhaus
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قالت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، إنها أُبلغت أن منظمة الصحة العالمية ستصنف المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف حديثا في البلاد "نوعا مثيرا للقلق".
وأخبر نيكولاس كريسب، القائم بأعمال المدير العام في وزارة الصحة، الصحفيين بأن المسؤولين في حالة انشغال بمحاولة الحصول على بعض المعلومات من وراء الكواليس حول ما جرى مناقشته في اجتماع منظمة الصحة العالمية اليوم.
وأضاف المسؤول في جنوب أفريقيا: "في وقت سابق من اليوم تلقيت رسالة مفادها أنهم سوف يضيفون هذا المتحور إلى فئة الأنواع المثيرة للقلق". ولم يذكر من الذي أرسل الرسالة، بحسب وكالة "رويترز".
رجل يستريح في جناح تم تطويقه كإجراء لتجنب انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في حديقة في سيؤل، كوريا الجنوبية، 27 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
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16:03 GMT
أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أنها ستجتمع اليوم بشكل طارئ لمناقشة ظهور متحور فيروس كورونا الجديد "B.1.1.529" الذي عرف لأول مرة في جنوب أفريقيا.
أوقفت بلدان عدة حركة السفر مع جنوب أفريقيا، خشية انتقال المتحور الجديد إلى أراضيها، حيث يعتقد أنه "أكثر عدوى" من المتحورات السابقة للفيروس. وتسببت المخاوف بشأنه في اضطرابات قوية للأسواق العالمية.
قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا، جو باهلا، إن الدراسات الأولية تشير إلى أن المتغير الجديد ربما يكون أكثر عدوى، لكن قرارات الدول بفرض قيود على السفر إلى بلاده "غير مبررة".
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