https://arabic.sputniknews.com/20211126/جنوب-أفريقيا-منظمة-الصحة-العالمية-تعتبر-المتحور-الجديد-نوعا-مثيرا-للقلق-1053311680.html

جنوب أفريقيا: منظمة الصحة العالمية تعتبر المتحور الجديد "نوعا مثيرا للقلق"

جنوب أفريقيا: منظمة الصحة العالمية تعتبر المتحور الجديد "نوعا مثيرا للقلق"

قالت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، إنها أُبلغت أن منظمة الصحة العالمية ستصنف المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف حديثا في البلاد "نوعا مثيرا... 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T17:49+0000

2021-11-26T17:49+0000

2021-11-26T17:49+0000

العالم

جنوب أفريقيا

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

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وأخبر نيكولاس كريسب، القائم بأعمال المدير العام في وزارة الصحة، الصحفيين بأن المسؤولين في حالة انشغال بمحاولة الحصول على بعض المعلومات من وراء الكواليس حول ما جرى مناقشته في اجتماع منظمة الصحة العالمية اليوم.وأضاف المسؤول في جنوب أفريقيا: "في وقت سابق من اليوم تلقيت رسالة مفادها أنهم سوف يضيفون هذا المتحور إلى فئة الأنواع المثيرة للقلق". ولم يذكر من الذي أرسل الرسالة، بحسب وكالة "رويترز".أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أنها ستجتمع اليوم بشكل طارئ لمناقشة ظهور متحور فيروس كورونا الجديد "B.1.1.529" الذي عرف لأول مرة في جنوب أفريقيا.أوقفت بلدان عدة حركة السفر مع جنوب أفريقيا، خشية انتقال المتحور الجديد إلى أراضيها، حيث يعتقد أنه "أكثر عدوى" من المتحورات السابقة للفيروس. وتسببت المخاوف بشأنه في اضطرابات قوية للأسواق العالمية.قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا، جو باهلا، إن الدراسات الأولية تشير إلى أن المتغير الجديد ربما يكون أكثر عدوى، لكن قرارات الدول بفرض قيود على السفر إلى بلاده "غير مبررة".

https://arabic.sputniknews.com/20211126/ماذا-نعرف-عن-متحور-كورونا-الجديد-المثير-للقلق-هل-نقترب-من-إغلاق-عالمي-جديد؟-1053308708.html

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العالم, جنوب أفريقيا, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة