https://arabic.sputniknews.com/20211126/جونسون-يدعو-ماكرون-لاتخاذ-إجراءات-عاجلة-لمنع-الهجرة-غير-الشرعية-عبر-بحر-المانش-1053286902.html

جونسون يدعو ماكرون لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الهجرة غير الشرعية عبر بحر المانش

جونسون يدعو ماكرون لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الهجرة غير الشرعية عبر بحر المانش

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والحاسمة لمنع الهجرة غير الشرعية، وذلك إثر غرق 27... 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T02:02+0000

2021-11-26T02:02+0000

2021-11-26T02:02+0000

فرنسا

بريطانيا

بحر المانش

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القاهرة - سبوتنيك. وقال جونسون في تغريدة له، الخميس، إنه "كتب الليلة إلى الرئيس الفرنسي ماكرون عارضا عليه سرعة التحرك لمنع عبور القناة وتجنبا لتكرار المأساة التي حدثت أمس".وأضاف جونسون "أشيد بخدمات الطوارئ التي تعاملت مع الوضع الكارثي".وأوضح جونسون أنه "حدد خمس خطوات يجب اتخاذها في محادثاته مع ماكرون منها تسيير دوريات مشتركة لمنع مزيد من الزوارق من مغادرة الشواطئ الفرنسية، ونشر تقنيات أكثر تقدمًا مثل أجهزة الاستشعار والرادار".كما لفت جونسون إلى ضرورة "تعميق عمل خلية الاستخبارات المشتركة وتبادل للمعلومات الاستخبارية الدقيقة على جانبي القناة"، مضيفا أن "العمل الفوري على اتفاقية إرجاع ثنائية مع فرنسا، إلى جانب محادثات لإبرام اتفاقية إعادة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيقلل من وضع حياة المهاجرين في أيدي المتاجرين بالبشر".وبين جونسون أن هذا "سيكون أكبر خطوة يمكن اتخاذها لتقليل الهجرة الغير شرعية إلى شمال فرنسا والقضاء على عمل العصابات الإجرامية".واختتم جونسون "متأكد وعلى ثقة من أن اتخاذ تلك الخطوات، يمكن من معالجة الهجرة غير الشرعية ومنع معاناة المزيد من العائلات ومن الخسارة الفادحة في الأرواح التي رأيناها بالأمس".هذا وأعلن، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن عدد المهاجرين الذين ماتوا غرقا في بحر المانش وصل إلى 27 مهاجرا، متوعدا المهربين والمسؤولين عن "المأساة"، ومؤكدا أن فرنسا لن تسمح بأن يصبح بحر المانش "مقبرة". بحسب وسائل إعلام فرنسية.وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات منذ عام 2018 تاريخ تفاقم أزمة المهاجرين في كاليه الذين يحاولون العبور من فرنسا إلى بريطانيا.ومنذ بداية عام 2021 حدثت أكثر من 23 محاولة عبور بحرا من فرنسا إلى بريطانيا، حيث يفضّل عدد من المهاجرين أو طالبي اللجوء الذهاب إلى بريطانيا لأسباب عائلية وأخرى متعلقة بامتلاكهم لصلات في هذا البلد تسهل عيشهم.

https://arabic.sputniknews.com/20211117/فرنسا-تعلن-إنقاذ-272-مهاجرا-من-الغرق-في-بحر-المانش-1050726042.html

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فرنسا, بريطانيا, بحر المانش