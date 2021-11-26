تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211126/جونسون-يدعو-ماكرون-لاتخاذ-إجراءات-عاجلة-لمنع-الهجرة-غير-الشرعية-عبر-بحر-المانش-1053286902.html
جونسون يدعو ماكرون لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الهجرة غير الشرعية عبر بحر المانش
جونسون يدعو ماكرون لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الهجرة غير الشرعية عبر بحر المانش
دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والحاسمة لمنع الهجرة غير الشرعية، وذلك إثر غرق 27... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T02:02+0000
2021-11-26T02:02+0000
فرنسا
بريطانيا
بحر المانش
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050510631_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_ed7401a0dfaa6a3b65901497a854d01e.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال جونسون في تغريدة له، الخميس، إنه "كتب الليلة إلى الرئيس الفرنسي ماكرون عارضا عليه سرعة التحرك لمنع عبور القناة وتجنبا لتكرار المأساة التي حدثت أمس".وأضاف جونسون "أشيد بخدمات الطوارئ التي تعاملت مع الوضع الكارثي".وأوضح جونسون أنه "حدد خمس خطوات يجب اتخاذها في محادثاته مع ماكرون منها تسيير دوريات مشتركة لمنع مزيد من الزوارق من مغادرة الشواطئ الفرنسية، ونشر تقنيات أكثر تقدمًا مثل أجهزة الاستشعار والرادار".كما لفت جونسون إلى ضرورة "تعميق عمل خلية الاستخبارات المشتركة وتبادل للمعلومات الاستخبارية الدقيقة على جانبي القناة"، مضيفا أن "العمل الفوري على اتفاقية إرجاع ثنائية مع فرنسا، إلى جانب محادثات لإبرام اتفاقية إعادة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيقلل من وضع حياة المهاجرين في أيدي المتاجرين بالبشر".وبين جونسون أن هذا "سيكون أكبر خطوة يمكن اتخاذها لتقليل الهجرة الغير شرعية إلى شمال فرنسا والقضاء على عمل العصابات الإجرامية".واختتم جونسون "متأكد وعلى ثقة من أن اتخاذ تلك الخطوات، يمكن من معالجة الهجرة غير الشرعية ومنع معاناة المزيد من العائلات ومن الخسارة الفادحة في الأرواح التي رأيناها بالأمس".هذا وأعلن، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن عدد المهاجرين الذين ماتوا غرقا في بحر المانش وصل إلى 27 مهاجرا، متوعدا المهربين والمسؤولين عن "المأساة"، ومؤكدا أن فرنسا لن تسمح بأن يصبح بحر المانش "مقبرة". بحسب وسائل إعلام فرنسية.وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات منذ عام 2018 تاريخ تفاقم أزمة المهاجرين في كاليه الذين يحاولون العبور من فرنسا إلى بريطانيا.ومنذ بداية عام 2021 حدثت أكثر من 23 محاولة عبور بحرا من فرنسا إلى بريطانيا، حيث يفضّل عدد من المهاجرين أو طالبي اللجوء الذهاب إلى بريطانيا لأسباب عائلية وأخرى متعلقة بامتلاكهم لصلات في هذا البلد تسهل عيشهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211117/فرنسا-تعلن-إنقاذ-272-مهاجرا-من-الغرق-في-بحر-المانش-1050726042.html
فرنسا
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050510631_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_c71386eb60c8f3bfc994dacba2de1e64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فرنسا, بريطانيا, بحر المانش

جونسون يدعو ماكرون لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الهجرة غير الشرعية عبر بحر المانش

02:02 GMT 26.11.2021
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والحاسمة لمنع الهجرة غير الشرعية، وذلك إثر غرق 27 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي (بحر المانش) من فرنسا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال جونسون في تغريدة له، الخميس، إنه "كتب الليلة إلى الرئيس الفرنسي ماكرون عارضا عليه سرعة التحرك لمنع عبور القناة وتجنبا لتكرار المأساة التي حدثت أمس".
وأضاف جونسون "أشيد بخدمات الطوارئ التي تعاملت مع الوضع الكارثي".
وأوضح جونسون أنه "حدد خمس خطوات يجب اتخاذها في محادثاته مع ماكرون منها تسيير دوريات مشتركة لمنع مزيد من الزوارق من مغادرة الشواطئ الفرنسية، ونشر تقنيات أكثر تقدمًا مثل أجهزة الاستشعار والرادار".
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2021
فرنسا تعلن إنقاذ 272 مهاجرا من الغرق في بحر المانش
17 نوفمبر, 07:39 GMT
كما لفت جونسون إلى ضرورة "تعميق عمل خلية الاستخبارات المشتركة وتبادل للمعلومات الاستخبارية الدقيقة على جانبي القناة"، مضيفا أن "العمل الفوري على اتفاقية إرجاع ثنائية مع فرنسا، إلى جانب محادثات لإبرام اتفاقية إعادة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيقلل من وضع حياة المهاجرين في أيدي المتاجرين بالبشر".
وبين جونسون أن هذا "سيكون أكبر خطوة يمكن اتخاذها لتقليل الهجرة الغير شرعية إلى شمال فرنسا والقضاء على عمل العصابات الإجرامية".
واختتم جونسون "متأكد وعلى ثقة من أن اتخاذ تلك الخطوات، يمكن من معالجة الهجرة غير الشرعية ومنع معاناة المزيد من العائلات ومن الخسارة الفادحة في الأرواح التي رأيناها بالأمس".
هذا وأعلن، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن عدد المهاجرين الذين ماتوا غرقا في بحر المانش وصل إلى 27 مهاجرا، متوعدا المهربين والمسؤولين عن "المأساة"، ومؤكدا أن فرنسا لن تسمح بأن يصبح بحر المانش "مقبرة". بحسب وسائل إعلام فرنسية.
وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات منذ عام 2018 تاريخ تفاقم أزمة المهاجرين في كاليه الذين يحاولون العبور من فرنسا إلى بريطانيا.
ومنذ بداية عام 2021 حدثت أكثر من 23 محاولة عبور بحرا من فرنسا إلى بريطانيا، حيث يفضّل عدد من المهاجرين أو طالبي اللجوء الذهاب إلى بريطانيا لأسباب عائلية وأخرى متعلقة بامتلاكهم لصلات في هذا البلد تسهل عيشهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
02:02 GMTجونسون يدعو ماكرون لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الهجرة غير الشرعية عبر بحر المانش
01:16 GMT أمريكا تهدد بالتصعيد ضد إيران في وكالة الطاقة الذرية
00:02 GMTزلزال بقوة 6 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند
أمسبريطانيا تحظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا
أمسالتحالف العربي: استهداف معسكر دار الرئاسة في صنعاء بعد عملية استخباراتية دقيقة
أمسمصر تعيد افتتاح طريق الكباش في احتفال ضخم بالأقصر... فيديو
أمسالعراق يؤكد: الأولوية في إجلاء العالقين بين بيلاروس وبولندا للأطفال والنساء والكبار
أمسإثيوبيا تطالب أمريكا بالتوقف عن "الكذب والتشهير"
أمسسوريا تشارك في اجتماعات الدورة 89 للجمعية العمومية لـ"الإنتربول"
أمسماذا بعد استبعاد الرئيس الأمريكي تونس من المشاركة في قمة الديمقراطية؟
أمسالقضاء الليبي يصدر بيانا بشأن مسلحين منعوا قضاة من نظر طعن سيف الإسلام ضد قرار استبعاده
أمسالسفارة الروسية في إثيوبيا: الوضع في حالة سلام واستقرار ولا نخطط لإجلاء موظفينا
أمسالجيش الإثيوبي ينتشر في محيط سد النهضة ويتعهد بمواجهة "أي قوى" تقترب منه
أمسالجزائر: إسرائيل والمغرب "استهدفتا" بلادنا خلال زيارة غانتس إلى الرباط
أمسالسودان... المتظاهرون يرفعون "الكرت الأحمر" لحمدوك والبرهان
أمسمركز المصالحة الروسية: الإرهابيون في محافظة إدلب يخزنون حاويات بها مواد سامة
أمسوكالة: تركيا والسعودية تبحثان العلاقات التجارية
أمسسيف الإسلام القذافي يطعن ضد قرار رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية
أمسوزير الزراعة السوري لـ"سبوتنيك": بذور القمح الأمريكية في غاية الخطورة وتوزيعها استكمال لـ"قيصر"
أمسأول رئيس عربي لمنظمة الإنتربول... من هو اللواء أحمد الريسي؟