تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211126/حريق-في-منزل-مهجور-يقود-لاكتشاف-مواد-مشبوهة-في-الكويت-فيديو-1053306534.html
حريق في منزل مهجور يقود لاكتشاف مواد مشبوهة في الكويت... فيديو
حريق في منزل مهجور يقود لاكتشاف مواد مشبوهة في الكويت... فيديو
كشفت السلطات الكويتية العثور على مواد مشبوهة بكميات كبيرة داخل منزل مهجور في منطقة السرة، وذلك إثر ورود بلاغ عن اندلاع حريق في المنزل. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T14:40+0000
2021-11-26T14:40+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104467/84/1044678417_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_44399f2cec34f9daabbbb3821cdad64c.jpg
وقالت فرق الإطفاء في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، إنه "تم اكتشاف مواد مخزنة بكميات كبيرة في منزل مهجور بالسرة، يعتقد أنها مواد مشبوهة غير معروفة المصدر"، مضيفة: "تم اكتشاف المواد عقب ورود بلاغ أمس الخميس عن اندلاع حريق مجهول، حيث هرعت فرق الإطفاء إلى موقع البلاغ، لتقود رائحة غريبة رجال الإطفاء لاكتشاف الكميات الكبيرة من المواد المشبوهة في (منهول) المنزل، وقد جرى إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة".من جانبه، قال مصدر إطفائي: "إن المواد المشبوهه يعتقد أنها مخدرة، ولاتزال الجهود تتواصل لإخراج المتبقي منها، ومن ثم فحصها في الجهات المختصة لمعرفة حقيقتها".ووثقت في مقطع فيديو نشرته، لحظة ضبط المواد المشبوهة من المنزل وبكميات كبيرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104467/84/1044678417_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_cff3209e3c26e14f49308e648ccd78a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

حريق في منزل مهجور يقود لاكتشاف مواد مشبوهة في الكويت... فيديو

14:40 GMT 26.11.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEقوات أمن في الكويت تتخذ إجراءات مشددة تحسبا لانتشار فيروس كورونا الجديد
قوات أمن في الكويت تتخذ إجراءات مشددة تحسبا لانتشار فيروس كورونا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
تابعنا عبر
كشفت السلطات الكويتية العثور على مواد مشبوهة بكميات كبيرة داخل منزل مهجور في منطقة السرة، وذلك إثر ورود بلاغ عن اندلاع حريق في المنزل.
وقالت فرق الإطفاء في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، إنه "تم اكتشاف مواد مخزنة بكميات كبيرة في منزل مهجور بالسرة، يعتقد أنها مواد مشبوهة غير معروفة المصدر"، مضيفة: "تم اكتشاف المواد عقب ورود بلاغ أمس الخميس عن اندلاع حريق مجهول، حيث هرعت فرق الإطفاء إلى موقع البلاغ، لتقود رائحة غريبة رجال الإطفاء لاكتشاف الكميات الكبيرة من المواد المشبوهة في (منهول) المنزل، وقد جرى إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة".
من جانبه، قال مصدر إطفائي: "إن المواد المشبوهه يعتقد أنها مخدرة، ولاتزال الجهود تتواصل لإخراج المتبقي منها، ومن ثم فحصها في الجهات المختصة لمعرفة حقيقتها".
ووثقت في مقطع فيديو نشرته، لحظة ضبط المواد المشبوهة من المنزل وبكميات كبيرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:18 GMTزيلينسكي: نحن بحاجة للتحدث مع روسيا بشأن تبادل المعتقلين
16:14 GMTروغوزين: "روسكوسموس" و"ناسا" تناقشان إمكانية التحام مركبة "كرو دراغون" مع وحدة "بريتشال"
16:13 GMTبيان من الجيش اللبناني حول "مساعدات مالية للعسكريين"
16:06 GMTاشتباكات بين الشرطة ومحتجين على نقص المياه في إيران... فيديو
16:03 GMTماذا نعرف عن متحور كورونا الجديد المثير للقلق... هل نقترب من إغلاق عالمي جديد؟
15:56 GMTرئيس المفوضية العليا الليبية: سنرى إذا كان موعد الانتخابات مناسبا أم لا
15:52 GMTالاتحاد الأوروبي يسعى لحظر الإعلانات السياسية التي تستهدف العرق أو الدين
15:51 GMTصيادون فرنسيون يعطلون الحركة عبر نفق المانش للمطالبة بتسوية نزاعات صيد السمك... فيديو
15:37 GMTسويسرا: وزير الخارجية لن يستطيع مواصلة رحلته إلى الصين ويعود إلى بلاده
15:16 GMTأستاذ آثار عن أشعار احتفالية "الأقصر... طريق الكباش"‏: مدونة على معابد الفراعنة
15:14 GMTالبابا فرنسيس يستقبل الرئيس الفرنسي ماكرون في القصر الرسولي... فيديو
15:09 GMTالأمن السوري يسلم لجنة التحقيق الروسية وثائق تخص مكافحة الإرهاب
15:01 GMTأردوغان يلقي باللوم على القوى الخارجية في تدهور الليرة التركية
14:59 GMTسائح أراد صورة مع تمساح يظنه بلاستيكيا فكانت الكارثة... فيديو
14:55 GMTكندا تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا على الفور بسبب القتال
14:44 GMTسمكة قرش "زومبي" تواصل البحث عن طعامها رغم التهام جزء كبير من جسدها... فيديو
14:40 GMTحريق في منزل مهجور يقود لاكتشاف مواد مشبوهة في الكويت... فيديو
14:39 GMTخبير: روسيا والسعودية قد تجمدان قرار رفع إنتاج النفط
14:28 GMTليبيا... تشوش في المشهد الانتخابي و"أعداء الأمس" أمام استحقاق التحالف
14:21 GMTإسرائيل تضع أفريقيا في القائمة الحمراء الخاصة بكورونا