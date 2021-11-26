حريق في منزل مهجور يقود لاكتشاف مواد مشبوهة في الكويت... فيديو

وقالت فرق الإطفاء في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، إنه "تم اكتشاف مواد مخزنة بكميات كبيرة في منزل مهجور بالسرة، يعتقد أنها مواد مشبوهة غير معروفة المصدر"، مضيفة: "تم اكتشاف المواد عقب ورود بلاغ أمس الخميس عن اندلاع حريق مجهول، حيث هرعت فرق الإطفاء إلى موقع البلاغ، لتقود رائحة غريبة رجال الإطفاء لاكتشاف الكميات الكبيرة من المواد المشبوهة في (منهول) المنزل، وقد جرى إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة".من جانبه، قال مصدر إطفائي: "إن المواد المشبوهه يعتقد أنها مخدرة، ولاتزال الجهود تتواصل لإخراج المتبقي منها، ومن ثم فحصها في الجهات المختصة لمعرفة حقيقتها".ووثقت في مقطع فيديو نشرته، لحظة ضبط المواد المشبوهة من المنزل وبكميات كبيرة.
كشفت السلطات الكويتية العثور على مواد مشبوهة بكميات كبيرة داخل منزل مهجور في منطقة السرة، وذلك إثر ورود بلاغ عن اندلاع حريق في المنزل.
وقالت فرق الإطفاء في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، إنه "تم اكتشاف مواد مخزنة بكميات كبيرة في منزل مهجور بالسرة، يعتقد أنها مواد مشبوهة غير معروفة المصدر"، مضيفة: "تم اكتشاف المواد عقب ورود بلاغ أمس الخميس عن اندلاع حريق مجهول، حيث هرعت فرق الإطفاء إلى موقع البلاغ، لتقود رائحة غريبة رجال الإطفاء لاكتشاف الكميات الكبيرة من المواد المشبوهة في (منهول) المنزل، وقد جرى إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة".