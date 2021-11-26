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https://arabic.sputniknews.com/20211126/حقيقة-إصابة-صبا-مبارك-وباسم-ياخور-بانفجار-لغم-في-العراق-1053306012.html
حقيقة إصابة صبا مبارك وباسم ياخور بانفجار لغم في العراق
حقيقة إصابة صبا مبارك وباسم ياخور بانفجار لغم في العراق
تداول محبو الفنانة الأردنية، صبا مبارك، والفنان السوري، باسم ياخور، على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية أنباء بشأن إصابتهما بحادث انفجار... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T14:21+0000
2021-11-26T14:21+0000
2021-11-26T14:21+0000
العراق
باسم ياخور
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وذكرت تقارير أن مبارك وياخور تعرضا للحادث في العراق، حيث يصوران حاليا مسلسلا تلفزيونيا جديدا اسمه "ليلة السقوط".وخرجت صبا مبارك، اليوم الجمعة، لتنفي صحة هذه الأنباء، وتؤكد أنها "لم تتعرض لحادث ولا لغم ولا انفجار في العراق"، بحسب منشور عبر خاصية "ستوريز" على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.كما شددت صبا مبارك أن "التصوير في المسلسل كان آمنا جدا، وانتهت من التصوير في العراق منذ ما يزيد عن شهر، وأنها تصور مشاهدها حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت".وناشدت صبا مبارك وسائل الإعلام كافة بتوخي الحذر في نشر الأخبار التي تتعلق بها وبباسم ياخور، وذلك "لأنهم بشر ولديهم أطفال سيخافون ويشعرون بالقلق عندما يقرأون مثل تلك الأخبار".ومن المقرر عرض مسلسل "ليلة السقوط" في مطلع العام المقبل 2022، ويشارك في بطولته فنانون دول عربية، أبرزهم صبا مبارك وباسم ياخور وطارق لطفي والفنان العراقي، جواد الشكرجي، وهو من إخراج السوري، ناجي طعمي.
https://arabic.sputniknews.com/20201130/الفنان-السوري-باسم-ياخور-يبكي-على-الهواء-فيديو-1047350361.html
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العراق, باسم ياخور
حقيقة إصابة صبا مبارك وباسم ياخور بانفجار لغم في العراق
تداول محبو الفنانة الأردنية، صبا مبارك، والفنان السوري، باسم ياخور، على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية أنباء بشأن إصابتهما بحادث انفجار لغم في العراق.
وذكرت تقارير أن مبارك وياخور تعرضا للحادث في العراق، حيث يصوران حاليا مسلسلا تلفزيونيا جديدا اسمه "ليلة السقوط".
وخرجت صبا مبارك، اليوم الجمعة، لتنفي صحة هذه الأنباء، وتؤكد أنها "لم تتعرض لحادث ولا لغم ولا انفجار في العراق"، بحسب
منشور عبر خاصية "ستوريز"
على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.
30 نوفمبر 2020, 10:47 GMT
كما شددت صبا مبارك أن "التصوير في المسلسل كان آمنا جدا، وانتهت من التصوير في العراق منذ ما يزيد عن شهر، وأنها تصور مشاهدها حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت".
وناشدت صبا مبارك وسائل الإعلام كافة بتوخي الحذر في نشر الأخبار التي تتعلق بها وبباسم ياخور، وذلك "لأنهم بشر ولديهم أطفال سيخافون ويشعرون بالقلق عندما يقرأون مثل تلك الأخبار".
ومن المقرر عرض مسلسل "ليلة السقوط" في مطلع العام المقبل 2022، ويشارك في بطولته فنانون دول عربية، أبرزهم صبا مبارك وباسم ياخور وطارق لطفي والفنان العراقي، جواد الشكرجي، وهو من إخراج السوري، ناجي طعمي.