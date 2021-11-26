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حليمة بولند تشكر أهل عمان.. "غرقوني بالذهب"
حليمة بولند تشكر أهل عمان.. "غرقوني بالذهب"
كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن لحظات ارتدائها عدة قلائد وسلاسل من الذهب التقليدي الثمين في سلطنة عمان. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T12:13+0000
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وظهرت حليمة بولند في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل "سناب شات"، مغطاة بالذهب التقليدي العماني من قمة رأسها إلى القلائد والحزام، في الوقت الذي قامت فيه امرأة بإلباسهه لها.ولم توضح ما إذا كان قد تم منح هذا الذهب لها بالفعل كهدية، بل اكتفت بتعليق: "شكرا أهل عُمان ع الدلع، غرقوني بالذهب".هذا وأعلنت الإعلامية الكويتية حلمية بولند، في وقت سابق، تلقيها هدية قيمة من أحد المعجبين بها بمناسبة عيد الحب.وبحسب موقع "ليالينا"، نشرت حليمة صور الهدية عبر حسابها على سناب شات، وكانت عبارة عن ساعة يد مُرصعة بالألماس ماركة "Patek Philippe".وأشار الموقع إلى أن جمهور حليمة على سناب شات لاحظ الهدية الفاخرة، وقال البعض إن ثمنها يتجاوز المليون ريال سعودي، ما تسبب في جدل كبير لدى الجمهور.وعلقت حليمة على الصورة: "ثانكس (شكرا) على الهدية مع إنه مو عجبتني وايد (أبدا)".وبحسب الموقع فاللساعة من ماركة Patek Philippe مصنوعة من الذهب الأبيض 18 قيراط ومرصعة بـ770 قطعة ألماس على شكل شريط حلزوني.وأشار إلى أن الساعة تعمل بحركة أوتوماتيكية واحتياطي الطاقة 48 ساعة، في حين يُقدر سعر الساعة بـ74 ألف دولار أي ما يعادل 275 ألف ريال سعودي وليس مليون ريال سعودي كما زعم البعض.
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حليمة بولند تشكر أهل عمان.. "غرقوني بالذهب"

12:13 GMT 26.11.2021
© Photo / Facebook/HalimaBollandالإعلامية الكويتية حليمة بولند
الإعلامية الكويتية حليمة بولند - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Photo / Facebook/HalimaBolland
تابعنا عبر
كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن لحظات ارتدائها عدة قلائد وسلاسل من الذهب التقليدي الثمين في سلطنة عمان.
وظهرت حليمة بولند في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل "سناب شات"، مغطاة بالذهب التقليدي العماني من قمة رأسها إلى القلائد والحزام، في الوقت الذي قامت فيه امرأة بإلباسهه لها.
ولم توضح ما إذا كان قد تم منح هذا الذهب لها بالفعل كهدية، بل اكتفت بتعليق: "شكرا أهل عُمان ع الدلع، غرقوني بالذهب".
هذا وأعلنت الإعلامية الكويتية حلمية بولند، في وقت سابق، تلقيها هدية قيمة من أحد المعجبين بها بمناسبة عيد الحب.
وبحسب موقع "ليالينا"، نشرت حليمة صور الهدية عبر حسابها على سناب شات، وكانت عبارة عن ساعة يد مُرصعة بالألماس ماركة "Patek Philippe".
وأشار الموقع إلى أن جمهور حليمة على سناب شات لاحظ الهدية الفاخرة، وقال البعض إن ثمنها يتجاوز المليون ريال سعودي، ما تسبب في جدل كبير لدى الجمهور.
وعلقت حليمة على الصورة: "ثانكس (شكرا) على الهدية مع إنه مو عجبتني وايد (أبدا)".
وبحسب الموقع فاللساعة من ماركة Patek Philippe مصنوعة من الذهب الأبيض 18 قيراط ومرصعة بـ770 قطعة ألماس على شكل شريط حلزوني.
وأشار إلى أن الساعة تعمل بحركة أوتوماتيكية واحتياطي الطاقة 48 ساعة، في حين يُقدر سعر الساعة بـ74 ألف دولار أي ما يعادل 275 ألف ريال سعودي وليس مليون ريال سعودي كما زعم البعض.
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