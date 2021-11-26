https://arabic.sputniknews.com/20211126/دراسة-ارتفاع-معدل-الطلاق-بين-طيور-القطرس-بسبب-التغير-المناخي---1053310664.html

دراسة: ارتفاع معدل "الطلاق" بين طيور القطرس بسبب التغير المناخي

دراسة: ارتفاع معدل "الطلاق" بين طيور القطرس بسبب التغير المناخي

يرى بعض العلماء أن الإجهاد الناجم عن تغير المناخ هو السبب الرئيسي لتغير سلوك طيور القطرس، التي تعتبر إحدى أكثر الطيور أحادية الزواج على الأرض. 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T17:03+0000

2021-11-26T17:03+0000

2021-11-26T17:03+0000

علوم

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وأفادت صحيفة "ميترو" البريطانية، بأن العلماء أكدوا في دراسة أن طيور القطرس تتمتع بإخلاص شديد وأنها بمجرد العثور على رفيق فهي تتمسك به مدى الحياة، مشيرة إلى أن معدل الطلاق بين هذه الطيور لا يتجاوز 1% فقط، أي أقل بكثير من نظيراتها من البشر.وتوصلت الدراسة التي أجريت على نحو 15500 زوج متكاثر في جزر "فوكلاند" البريطانية، على مدى 15 عامًا، إلى أن سلوك الطائر بدأ يتغير في السنوات الأخيرة، وأوضحت أنه خلال عقد ونصف راقب العلماء الطيور، ووجدوا أنه في السنوات التي ترتفع فيها درجات حرارة الماء، ينفصل ما يصل إلى 8% من الأزواج .وقال الدكتور فرانشيسكو فينتورا، من "جامعة لشبونة" البرتغالية والمؤلف المشارك في الدراسة، إنه قد يكون هناك سببان محتملان لارتفاع حالات طلاق القطرس.وأضاف:وتابع: "النظرية الثانية هي أن مستوى هرمونات التوتر لدى الطيور قد يزداد بسبب البيئات الأكثر قسوة الناتجة عن تغير المناخ…. ما أعنيه هو أن ظروف التكاثر الأكثر صرامة وقلة الطعام يمكن أن تسبب الإجهاد ما يعني أنه قد يتم إلقاء اللوم على الشريك بسبب الأداء الضعيف الذي قد يؤدي في النهاية إلى الطلاق".ولفتت الصحيفة إلى أن نتائج الدراسة جاءت في الوقت الذي يواجه فيه العديد من طيور القطرس مشاكل كثيرة، لافتة إلى أن البيانات من عام 2017 تشير إلى أن عدد أزواج التكاثر لا يزيد عن نصف ما كان عليه في الثمانينيات.

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علوم