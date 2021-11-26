https://arabic.sputniknews.com/20211126/رئيس-المفوضية-العليا-الليبية-سنرى-إذا-كان-موعد-الانتخابات-مناسبا-أم-لا-1053308466.html

رئيس المفوضية العليا الليبية: سنرى إذا كان موعد الانتخابات مناسبا أم لا

رئيس المفوضية العليا الليبية: سنرى إذا كان موعد الانتخابات مناسبا أم لا

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، إن الأيام المقبلة ستحدد ما إذا كان موعد الانتخابات المقرر لها في 24 ديسمبر/كانون الأول مناسبا أم لا. 26.11.2021, سبوتنيك عربي

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أخبار ليبيا اليوم

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ونقلت قناة "ليبيا 24" عن السايح قوله: "بانتهاء مرحلة الطعون سنعرف ما إذا كان بإمكاننا الالتزام بتاريخ 24 ديسمبر موعداً للانتخابات الرئاسية".وفي وقت سابق، طعن سيف الإسلام القذافي، أمس الخميس، أمام محكمة سبها، على قرار المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إدراج اسمه ضمن قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة.وقال عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، محمد القلوشي، إن هذه الخطوة جاءت بسبب استبعاد المرشح من الانتخابات الرئاسية، واستنادا إلى مادتين "لا تنطبقان عليه" ورغم التقدم بورقة خالية من الأحكام الجنائية المتهم بها.وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، رفض ترشح 25 شخصا للرئاسة من بين 98 تقدموا بأوراقهم، وكان سيف الإسلام القذافي ضمن المستبعدين.وأرجعت المفوضية استبعاد المرشحين إلى أن الشروط لم تنطبق عليهم، بحسب ما جاء في ردود كل من النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، واستنادا إلى القانون المنظم لانتخاب رئيس الدولة.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار ليبيا اليوم.

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