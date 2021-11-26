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https://arabic.sputniknews.com/20211126/رئيس-الموساد-السابق-يطالب-بالهجوم-على-المنشآت-النووية-الإيرانية-1053292819.html
رئيس الموساد السابق يطالب بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية
رئيس الموساد السابق يطالب بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية
قال يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق، إن الهجوم على إيران يجب أن يطرح على الطاولة. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T08:43+0000
2021-11-26T08:43+0000
إيران
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وأجرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، حوارا مع يوسي كوهين، شدد من خلاله على وجوب وضع الهجوم على إيران على الطاولة، دائما، وذلك قبيل أيام من استئناف مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه، وتحديدا في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني، الشهر الجاري.وطالب كوهين بتنفيذ هجوم مستقل على المواقع النووية الايرانية، في حال سلوك إيران المسار الذي قد يعرض وجود بلاده للخطر، مناديا المسؤولين الإسرائيليين بطرح هذا الأمر على الطاولة، بشكل مؤكد.وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي مؤخراً، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الشهر الجاري.وكانت الجولة السادسة التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي، كانت آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.وأكدت الصحيفة العبرية أن بلادها تعرب، دوما، عن تخوفها من مباحثات فيينا، بدعوى أن الأمريكيين يفهمون أن المحادثات لن تستمر دون نهج "أقل مقابل أقل"، متوقعة أنه سيتم رفع بعض العقوبات عن إيران، في مقابل وقف تخصيب اليورانيوم.ويأتي هذا التوقع مع دعوى إسرائيل بأن إيران ستقوم بضخ مليارات الدولارات لحزب الله اللبناني وحركة حماس.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/رئيس-الموساد-السابق-بينيت-ليس-لديه-استراتيجية-للتعامل-مع-إيران-1052658943.html
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إيران

رئيس الموساد السابق يطالب بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية

08:43 GMT 26.11.2021
© AP Photo / Cliff Owenيوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي
يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AP Photo / Cliff Owen
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قال يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق، إن الهجوم على إيران يجب أن يطرح على الطاولة.
وأجرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، حوارا مع يوسي كوهين، شدد من خلاله على وجوب وضع الهجوم على إيران على الطاولة، دائما، وذلك قبيل أيام من استئناف مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه، وتحديدا في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني، الشهر الجاري.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
رئيس الموساد السابق: بينيت ليس لديه استراتيجية للتعامل مع إيران
23 نوفمبر, 21:10 GMT
وطالب كوهين بتنفيذ هجوم مستقل على المواقع النووية الايرانية، في حال سلوك إيران المسار الذي قد يعرض وجود بلاده للخطر، مناديا المسؤولين الإسرائيليين بطرح هذا الأمر على الطاولة، بشكل مؤكد.
وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي مؤخراً، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الشهر الجاري.
وكانت الجولة السادسة التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي، كانت آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.
وأكدت الصحيفة العبرية أن بلادها تعرب، دوما، عن تخوفها من مباحثات فيينا، بدعوى أن الأمريكيين يفهمون أن المحادثات لن تستمر دون نهج "أقل مقابل أقل"، متوقعة أنه سيتم رفع بعض العقوبات عن إيران، في مقابل وقف تخصيب اليورانيوم.
ويأتي هذا التوقع مع دعوى إسرائيل بأن إيران ستقوم بضخ مليارات الدولارات لحزب الله اللبناني وحركة حماس.
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