https://arabic.sputniknews.com/20211126/رئيس-الموساد-السابق-يطالب-بالهجوم-على-المنشآت-النووية-الإيرانية-1053292819.html

رئيس الموساد السابق يطالب بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية

رئيس الموساد السابق يطالب بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية

قال يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق، إن الهجوم على إيران يجب أن يطرح على الطاولة. 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T08:43+0000

2021-11-26T08:43+0000

2021-11-26T08:43+0000

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1046302020_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_81b9df6551a5875a9c20821b5f8494e3.jpg

وأجرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، حوارا مع يوسي كوهين، شدد من خلاله على وجوب وضع الهجوم على إيران على الطاولة، دائما، وذلك قبيل أيام من استئناف مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه، وتحديدا في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني، الشهر الجاري.وطالب كوهين بتنفيذ هجوم مستقل على المواقع النووية الايرانية، في حال سلوك إيران المسار الذي قد يعرض وجود بلاده للخطر، مناديا المسؤولين الإسرائيليين بطرح هذا الأمر على الطاولة، بشكل مؤكد.وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي مؤخراً، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الشهر الجاري.وكانت الجولة السادسة التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي، كانت آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.وأكدت الصحيفة العبرية أن بلادها تعرب، دوما، عن تخوفها من مباحثات فيينا، بدعوى أن الأمريكيين يفهمون أن المحادثات لن تستمر دون نهج "أقل مقابل أقل"، متوقعة أنه سيتم رفع بعض العقوبات عن إيران، في مقابل وقف تخصيب اليورانيوم.ويأتي هذا التوقع مع دعوى إسرائيل بأن إيران ستقوم بضخ مليارات الدولارات لحزب الله اللبناني وحركة حماس.

https://arabic.sputniknews.com/20211123/رئيس-الموساد-السابق-بينيت-ليس-لديه-استراتيجية-للتعامل-مع-إيران-1052658943.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران