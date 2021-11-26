https://arabic.sputniknews.com/20211126/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يحذر-من-متحور-كورونا-الجديد-أكثر-فتكا-1053298603.html

رئيس الوزراء الإسرائيلي يحذر من متحور كورونا الجديد: أكثر فتكا

رئيس الوزراء الإسرائيلي يحذر من متحور كورونا الجديد: أكثر فتكا

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت من متحور فيروس كورونا الجديد مؤكدا أنه شديد العدوى. 26.11.2021, سبوتنيك عربي

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إسرائيل

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وحسب ما كتبه بينت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "البديل الجديد شديد العدوى، بمعدل أسرع بكثير من دلتا"، مستدركا أن بلاده لا تملك معلومات كاملة عن هذا المتحور الجديد حتى الآن.وفيما أكد بينت أن برنامج التطعيم الإسرائيلي "يقوم بعمل مثير للإعجاب"، فقد أكد أن الأيام القادمة ستشهد معرفة معلومات عن المتحور الجديد.وقال: "بسرعة كبيرة في الأيام القادمة، سنعرف ما إذا كان يقوم بتكسير المناعة حقًا، وبأي معدل، وهل هو أكثر فتكًا، وكيف يؤثر على الأطفال وما إلى ذلك".وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه و"قبل بضعة أسابيع ، عندما أجرينا تمرين أوميغا "أوميغا" الوطني لسيناريو متغير جديد مميت، كان يبدو أنه غير مؤكد بعض الشيء، لكنه في الواقع أحد أهم الخطوات التي أعدتنا بالضبط للموقف الذي نحن فيه الآن".وقد التقى بينت اليوم الجمعة بخبراء صحة يوم الجمعة لمناقشة أفضل السبل للتعامل مع نوع جديد من فيروس كورونا تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.وقال بينيت في بيان صادر عن مكتبه "نحن الآن على وشك إعلان حالة الطوارئ". "مبدأنا الرئيسي هو التصرف بسرعة وقوة والآن".يشار إلى أن إسرائيل كانت قد أعلنت أمس الخميس منع مواطنيها من السفر إلى جنوب إفريقيا وحظر دخول الأجانب من المنطقة.

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إسرائيل