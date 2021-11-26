https://arabic.sputniknews.com/20211126/رئيس-فيفا-450-مليونا-يتمنون-فوز-صلاح-بجائزة-أفضل-لاعب-في-العالم-1053297755.html

رئيس "فيفا": 450 مليونا يتمنون فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم

رئيس "فيفا": 450 مليونا يتمنون فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم

تمنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفاتينو، لمحمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب المصري التوفيق في الفوز بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم. 26.11.2021, سبوتنيك عربي

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فيفا

أخبار مصر الآن

محمد صلاح

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وقال إنفاتينو في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، مساء الخميس، إنه وأضاف "محمد صلاح أسطورة في كرة القدم، مصر شهدت أساطير كثر في كرة القدم، لكن صلاح اتخذ طريقا مختلفا وبدأ طريقه الاحترافي مبكرا في سويسرا، أتمنى له حظا سعيدا".وعن مدى معرفته بالكرة المصرية، أجاب رئيس "فيفا"، بأن "هناك 110 مليون مصري يعشقون كرة القدم، يعرفونني في كل بلاد العالم، ويقولون لي أنهم مصريون يحبون كرة القدم، ثم يسألونني هل أحب الأهلي أم الزمالك، لكنني لا أفرق بين الألوان".وتابع "أنا مشجع كبير لمصر، وعاشق للثقافة المصرية ولكرة القدم المصرية".ويزور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حاليا مصر، للمشاركة في احتفالية مرور 100 عاما على إنشاء الاتحاد الكرة المصري.كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن القائمة التي رشحها لجائزة "ذا بيست" والتي تضم 11 لاعبا.وضمت القائمة بجوار محمد صلاح 3 مرشحين من فريق باريس سان جيرمان، ولاعبين من تشيلسي، ولاعبًا من بايرن ميونيخ، هو البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، الذي نال الجائزة العام الماضي، ولاعبا من مانشستر يونايتد وآخر من مانشستر سيتي، ولاعب من بوروسيا دورتموند.وضمت القائمة كل من كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، ونجولو كانتي، وجورجينيو، وكريستيانو رونالدو، وإيرلينج هالاند، وكيفين دي بروين، وكريم بنزيما.ويعتبر صلاح الأفريقي الوحيد في القائمة، للعام الرابع على التوالي، والتي تضم أفضل لاعبي العالم بحسب ترشيحات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

https://arabic.sputniknews.com/20211122/فيفا-يرشح-محمد-صلاح-ضمن-11-لاعبا-لجائزة-ذا-بيست-1050778198.html

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فيفا, أخبار مصر الآن, محمد صلاح