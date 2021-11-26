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روسيا تعزز فاعلية شبكة اكتشاف إطلاق الصواريخ البالستية الأمريكية
روسيا تعزز فاعلية شبكة اكتشاف إطلاق الصواريخ البالستية الأمريكية
أعلن خبير عسكري روسي أن القوات الفضائية الروسية تعزّز إمكانياتها المسؤولة عن صد الهجوم الصاروخي على روسيا. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T12:31+0000
2021-11-26T12:31+0000
رصد عسكري
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وعززت القوات الفضائية الروسية إمكانيات شبكة الإنذار المبكر لاكتشاف الصواريخ المهاجمة، حين نجحت في إطلاق قمر صناعي عسكري جديد من قاعدة بليسيتسك العسكرية شمالي شطر روسيا الأوروبي.الشبكة الأمنية المحوريةوتضطلع شبكة الإنذار المبكر بالدور المهم في حفظ أمن البلاد، حيث حُددت مهمتها في اكتشاف انطلاق الصواريخ الاستراتيجية للعدو المحتمل نحو روسيا في أقرب وقت وإخطار القيادة العليا بعدد الصواريخ المهاجمة وإلى أين تطير ومتى تصل إلى روسيا.وبناء على هذه المعلومات، يصدر القائد الأعلى قراره بشأن الرد على الهجوم، الذي يمكن أن يتمثل في إطلاق الصواريخ الاستراتيجية على المنشآت المهمة في أراضي الدولة المعتدية. ويأتي الرد في الوقت المناسب عندما تجيد شبكة الإنذار المبكر عملها.الحلقة الأكثر فاعليةوتؤدي شبكة الإنذار المبكر عملها اعتمادا على محطات الرادار "فورونيج" القادرة على اكتشاف انطلاق الصواريخ البالستية على بعد آلاف الكيلومترات، والأقمار الصناعية العسكرية المخصصة لاكتشاف إطلاق الصواريخ البالستية.وذكرت صحيفة "إم كا"، نقلا عن الخبير أليكسي ليونكوف، أن الأقمار الصناعية هي الأكثر فاعلية في هذا المجال، إذ أنها "ترى كل شيء على كلا جانبي الكرة الأرضية". ورأى الخبير أن الحلقة الفضائية من شبكة الإنذار المبكر أصابها بعض الإهمال في تسعينات القرن الماضي التي لم تشهد إطلاق الأقمار الصناعية العسكرية الجديدة. وأخيرا عززت شبكة الإنذار المبكر لاكتشاف الصواريخ البالستية المهاجمة إمكانياتها. ومثّل إطلاق القمر العسكري الجديد خطوة مهمة في هذا الاتجاه.وأكد الخبير أن شبكة الإنذار المبكر هي التي تضمن توجيه الرد المناسب للمعتدي، وهو ما يردع معتدين محتملين مثل الولايات المتحدة الأمريكية عن مهاجمة روسيا باستخدام الأسلحة النووية.
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رصد عسكري

روسيا تعزز فاعلية شبكة اكتشاف إطلاق الصواريخ البالستية الأمريكية

12:31 GMT 26.11.2021
© REUTERS / Thom Baurطاقم "Inspiration4" المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، أول طاقم مدني يسافر على متن صاروخ "سبايس إكس فالكون 9 إلى الفضاء، فلوريدا، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021
طاقم Inspiration4 المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، أول طاقم مدني يسافر على متن صاروخ سبايس إكس فالكون 9 إلى الفضاء، فلوريدا، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / Thom Baur
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أعلن خبير عسكري روسي أن القوات الفضائية الروسية تعزّز إمكانياتها المسؤولة عن صد الهجوم الصاروخي على روسيا.
وعززت القوات الفضائية الروسية إمكانيات شبكة الإنذار المبكر لاكتشاف الصواريخ المهاجمة، حين نجحت في إطلاق قمر صناعي عسكري جديد من قاعدة بليسيتسك العسكرية شمالي شطر روسيا الأوروبي.

الشبكة الأمنية المحورية

وتضطلع شبكة الإنذار المبكر بالدور المهم في حفظ أمن البلاد، حيث حُددت مهمتها في اكتشاف انطلاق الصواريخ الاستراتيجية للعدو المحتمل نحو روسيا في أقرب وقت وإخطار القيادة العليا بعدد الصواريخ المهاجمة وإلى أين تطير ومتى تصل إلى روسيا.
وبناء على هذه المعلومات، يصدر القائد الأعلى قراره بشأن الرد على الهجوم، الذي يمكن أن يتمثل في إطلاق الصواريخ الاستراتيجية على المنشآت المهمة في أراضي الدولة المعتدية. ويأتي الرد في الوقت المناسب عندما تجيد شبكة الإنذار المبكر عملها.

الحلقة الأكثر فاعلية

وتؤدي شبكة الإنذار المبكر عملها اعتمادا على محطات الرادار "فورونيج" القادرة على اكتشاف انطلاق الصواريخ البالستية على بعد آلاف الكيلومترات، والأقمار الصناعية العسكرية المخصصة لاكتشاف إطلاق الصواريخ البالستية.
وذكرت صحيفة "إم كا"، نقلا عن الخبير أليكسي ليونكوف، أن الأقمار الصناعية هي الأكثر فاعلية في هذا المجال، إذ أنها "ترى كل شيء على كلا جانبي الكرة الأرضية". ورأى الخبير أن الحلقة الفضائية من شبكة الإنذار المبكر أصابها بعض الإهمال في تسعينات القرن الماضي التي لم تشهد إطلاق الأقمار الصناعية العسكرية الجديدة. وأخيرا عززت شبكة الإنذار المبكر لاكتشاف الصواريخ البالستية المهاجمة إمكانياتها. ومثّل إطلاق القمر العسكري الجديد خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
وأكد الخبير أن شبكة الإنذار المبكر هي التي تضمن توجيه الرد المناسب للمعتدي، وهو ما يردع معتدين محتملين مثل الولايات المتحدة الأمريكية عن مهاجمة روسيا باستخدام الأسلحة النووية.
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