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https://arabic.sputniknews.com/20211126/روسيا-تعلق-على-استبعاد-سيف-الإسلام-القذافي-من-قائمة-المرشحين-لرئاسة-ليبيا-1053311976.html
روسيا تعلق على استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين لرئاسة ليبيا
روسيا تعلق على استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين لرئاسة ليبيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، اليوم الجمعة، بأن موسكو قلقة من استبعاد عدد من الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك نجل الزعيم الليبي... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T18:14+0000
2021-11-26T18:14+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في تعليقها المنشور على موقع وزارة الخارجية الروسية: "الجدير بالذكر، أن عددا من الشخصيات المعروفة في البلاد استبعدوا من قوائم المرشحين لانتخابات أعلى منصب دولة في ليبيا المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول، من العام الحالي... ومن بينهم سيف الإسلام القذافي الذي يحظى بشعبية بحسب استطلاعات الرأي العام ".وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن :"هذا التمييز يثير بعض القلق، لأننا ندعو دائمًا إلى توفير فرص متكافئة لممثلي جميع الأوساط السياسية والعامة الليبية للمشاركة في العملية الانتخابية".هذا وقدم سيف الإسلام القذافي، يوم أمس الخميس، طعنًا لمحكمة مدينة سبها، بعد إدراج المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اسمه على قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك استنادًا إلى اتهامه بتهمة جنائية تمنعه من الترشح.وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الأربعاء الفائت، رفض ترشح 25 شخصا من بين 98 تقدموا بأوراقهم للترشح للرئاسة، وكان أبرز المرفوضين سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.وأشارت المفوضية إلى أن القرار بشأن استبعاد المرشحين البالغ عددهم 25 شخصا، جاء بعدما لم تنطبق عليهم شروط الترشح، بحسب ما جاء في ردود كل من النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، استنادا إلى القانون المنظم لانتخاب رئيس الدولة.وأوضح البيان أن أسباب استبعاد سيف الإسلام القذافي جاءت بسبب عدم انطباق البند رقم 7 من المادة (10) لقانون الانتخابات، والمتعلق بألا يكون المترشح لمنصب الرئيس محكوما عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.كما أشارت أيضا إلى أن البند رقم 5 من المادة الخامسة عشر للقانون، لم تنطبق على القذافي أيضًا، وهي المتعلقة بـ"شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح".
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روسيا تعلق على استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين لرئاسة ليبيا

18:14 GMT 26.11.2021
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، اليوم الجمعة، بأن موسكو قلقة من استبعاد عدد من الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، سيف الإسلام، من قائمة المرشحين لرئاسة ليبيا.
موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في تعليقها المنشور على موقع وزارة الخارجية الروسية: "الجدير بالذكر، أن عددا من الشخصيات المعروفة في البلاد استبعدوا من قوائم المرشحين لانتخابات أعلى منصب دولة في ليبيا المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول، من العام الحالي... ومن بينهم سيف الإسلام القذافي الذي يحظى بشعبية بحسب استطلاعات الرأي العام ".
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن :"هذا التمييز يثير بعض القلق، لأننا ندعو دائمًا إلى توفير فرص متكافئة لممثلي جميع الأوساط السياسية والعامة الليبية للمشاركة في العملية الانتخابية".

هذا وقدم سيف الإسلام القذافي، يوم أمس الخميس، طعنًا لمحكمة مدينة سبها، بعد إدراج المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اسمه على قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك استنادًا إلى اتهامه بتهمة جنائية تمنعه من الترشح.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الأربعاء الفائت، رفض ترشح 25 شخصا من بين 98 تقدموا بأوراقهم للترشح للرئاسة، وكان أبرز المرفوضين سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وأشارت المفوضية إلى أن القرار بشأن استبعاد المرشحين البالغ عددهم 25 شخصا، جاء بعدما لم تنطبق عليهم شروط الترشح، بحسب ما جاء في ردود كل من النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، استنادا إلى القانون المنظم لانتخاب رئيس الدولة.
وأوضح البيان أن أسباب استبعاد سيف الإسلام القذافي جاءت بسبب عدم انطباق البند رقم 7 من المادة (10) لقانون الانتخابات، والمتعلق بألا يكون المترشح لمنصب الرئيس محكوما عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
كما أشارت أيضا إلى أن البند رقم 5 من المادة الخامسة عشر للقانون، لم تنطبق على القذافي أيضًا، وهي المتعلقة بـ"شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح".
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