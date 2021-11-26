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روسيا توسع إمكانيات محطة الفضاء الدولية
روسيا توسع إمكانيات محطة الفضاء الدولية
أرسلت روسيا معدات جديدة إلى محطة الفضاء الدولية. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T10:06+0000
2021-11-26T10:06+0000
روسيا
علوم
الفضاء
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وأوضح نائب الرئيس الروسي للملاحة الفضائية، أوليغ موخين، في حديثه لتلفزيون "زفيزدا" أن المعدات الجديدة التي تحملها على متنها مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم – أو إم" هي معدات مرسى السفن الفضائية "بريتشال".ومع تركيب المرسى الجديد يصبح بإمكان محطة الفضاء الدولية استقبال خمس سفن فضائية في آن واحد. وسيزيد مرسى السفن الفضائية الجديد إمكانيات العمل في محطة الفضاء الدولية لأن وصول المزيد من المركبات القادمة من الأرض يعني وصول المزيد من الإمدادات وخاصة الوقود لمحركات المحطة الفضائية.وإجمالاً، حملت مركبة "بروغريس إم – أو إم" التي انطلقت من قاعدة "بايكونور" الفضائية في يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ما يزن حوالي 700 كيلوغرام إلى محطة الفضاء الدولية.
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روسيا, علوم, الفضاء

روسيا توسع إمكانيات محطة الفضاء الدولية

10:06 GMT 26.11.2021
© Photo / Twitter/Scott D. Tingleمشهد من محطة الفضاء الدولية يطل على المركبة الفضائية الروسية "سويوز"
مشهد من محطة الفضاء الدولية يطل على المركبة الفضائية الروسية سويوز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Photo / Twitter/Scott D. Tingle
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أرسلت روسيا معدات جديدة إلى محطة الفضاء الدولية.
وأوضح نائب الرئيس الروسي للملاحة الفضائية، أوليغ موخين، في حديثه لتلفزيون "زفيزدا" أن المعدات الجديدة التي تحملها على متنها مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم – أو إم" هي معدات مرسى السفن الفضائية "بريتشال".
ومع تركيب المرسى الجديد يصبح بإمكان محطة الفضاء الدولية استقبال خمس سفن فضائية في آن واحد. وسيزيد مرسى السفن الفضائية الجديد إمكانيات العمل في محطة الفضاء الدولية لأن وصول المزيد من المركبات القادمة من الأرض يعني وصول المزيد من الإمدادات وخاصة الوقود لمحركات المحطة الفضائية.
وإجمالاً، حملت مركبة "بروغريس إم – أو إم" التي انطلقت من قاعدة "بايكونور" الفضائية في يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ما يزن حوالي 700 كيلوغرام إلى محطة الفضاء الدولية.
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