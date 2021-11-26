روغوزين: "روسكوسموس" و"ناسا" تناقشان إمكانية التحام مركبة "كرو دراغون" مع وحدة "بريتشال"

وأضاف روغوزين، بعد التحام الوحدة بالمحطة: ""في الوقت الحالي، بدأت وكالة ناسا وشركة روسكوسموس مفاوضات بشأن تنسيق المعايير الفنية".كما حدّد روغوزين أي محول خاص، سيكون مطلوبا للسفن الأمريكية، من أجل عملية الإرساء.ورست مركبة الشحن Progress M-UM المزودة بوحدة عقدة "بريتشال" بنجاح، في محطة الفضاء الدولية في الساعة 18:19 بتوقيت موسكو في 26 نوفمبر/تشرين الثاني بعد رحلة استغرقت يومين. أثناء تحليق الوحدة، غادر الناقل Progress MS-17 من وحدة المختبر المتعددة الوظائف "ناووكا" إلى محطة الفضاء الدولية وأخذت معها فاصلًا يسمح للمركبة الفضائية بالرسو إلى "ناووكا" ، ولكنها ستمنع الوحدة من الالتحام. بعد تسليم "Progress M-UM" لـ"بريتشال" ستبقى مع المحطة لمدة شهر تقريبًا - حتى 22 ديسمبر/كانون الأول. تمتلك "بريتشال" خمسة موانئ لاستقبال سفن الشحن والبضائع، بالإضافة إلى وحدات مختلفة. ستتيح الوحدة الجديدة إمكانية الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، على وجه الخصوص، المركبة الفضائية الروسية الجديدة أوريل، المخصصة للرحلات إلى القمر. ستكون الوحدة هي الأخيرة التي ستضيفها روسيا إلى قسم الفضاء.
صرح دميتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أن مركبة الفضاء الأمريكية المأهولة Crew Dragon، ستكون قادرة على الالتحام مع الوحدة الروسية "بريتشال" التابعة لمحطة الفضاء الدولية، وتناقش "ناسا" و"روسكوسموس" هذا الأمر.
وأضاف روغوزين، بعد التحام الوحدة بالمحطة: ""في الوقت الحالي، بدأت وكالة ناسا وشركة روسكوسموس مفاوضات بشأن تنسيق المعايير الفنية".
كما حدّد روغوزين أي محول خاص، سيكون مطلوبا للسفن الأمريكية، من أجل عملية الإرساء.
ورست مركبة الشحن Progress M-UM المزودة بوحدة عقدة "بريتشال" بنجاح، في محطة الفضاء الدولية في الساعة 18:19 بتوقيت موسكو في 26 نوفمبر/تشرين الثاني بعد رحلة استغرقت يومين. أثناء تحليق الوحدة، غادر الناقل Progress MS-17 من وحدة المختبر المتعددة الوظائف "ناووكا" إلى محطة الفضاء الدولية وأخذت معها فاصلًا يسمح للمركبة الفضائية بالرسو إلى "ناووكا" ، ولكنها ستمنع الوحدة من الالتحام.
بعد تسليم "Progress M-UM" لـ"بريتشال" ستبقى مع المحطة لمدة شهر تقريبًا - حتى 22 ديسمبر/كانون الأول. تمتلك "بريتشال" خمسة موانئ لاستقبال سفن الشحن والبضائع، بالإضافة إلى وحدات مختلفة. ستتيح الوحدة الجديدة إمكانية الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، على وجه الخصوص، المركبة الفضائية الروسية الجديدة أوريل، المخصصة للرحلات إلى القمر. ستكون الوحدة هي الأخيرة التي ستضيفها روسيا إلى قسم الفضاء.