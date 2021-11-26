تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211126/روغوزين-روسكوسموس-وناسا-تناقشان-إمكانية-التحام-مركبة-كرو-دراغون-مع-وحدة-بريتشال-1053309209.html
روغوزين: "روسكوسموس" و"ناسا" تناقشان إمكانية التحام مركبة "كرو دراغون" مع وحدة "بريتشال"
روغوزين: "روسكوسموس" و"ناسا" تناقشان إمكانية التحام مركبة "كرو دراغون" مع وحدة "بريتشال"
صرح دميتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أن مركبة الفضاء الأمريكية المأهولة Crew Dragon، ستكون قادرة على الالتحام مع الوحدة الروسية "بريتشال"... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T16:14+0000
2021-11-26T16:14+0000
روسيا
أمريكا
الفضاء
المحطة الدولية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103700/11/1037001141_0:103:1920:1183_1920x0_80_0_0_8f61566438a5747064e5e12e12a4fa57.jpg
وأضاف روغوزين، بعد التحام الوحدة بالمحطة: ""في الوقت الحالي، بدأت وكالة ناسا وشركة روسكوسموس مفاوضات بشأن تنسيق المعايير الفنية".كما حدّد روغوزين أي محول خاص، سيكون مطلوبا للسفن الأمريكية، من أجل عملية الإرساء.ورست مركبة الشحن Progress M-UM المزودة بوحدة عقدة "بريتشال" بنجاح، في محطة الفضاء الدولية في الساعة 18:19 بتوقيت موسكو في 26 نوفمبر/تشرين الثاني بعد رحلة استغرقت يومين. أثناء تحليق الوحدة، غادر الناقل Progress MS-17 من وحدة المختبر المتعددة الوظائف "ناووكا" إلى محطة الفضاء الدولية وأخذت معها فاصلًا يسمح للمركبة الفضائية بالرسو إلى "ناووكا" ، ولكنها ستمنع الوحدة من الالتحام. بعد تسليم "Progress M-UM" لـ"بريتشال" ستبقى مع المحطة لمدة شهر تقريبًا - حتى 22 ديسمبر/كانون الأول. تمتلك "بريتشال" خمسة موانئ لاستقبال سفن الشحن والبضائع، بالإضافة إلى وحدات مختلفة. ستتيح الوحدة الجديدة إمكانية الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، على وجه الخصوص، المركبة الفضائية الروسية الجديدة أوريل، المخصصة للرحلات إلى القمر. ستكون الوحدة هي الأخيرة التي ستضيفها روسيا إلى قسم الفضاء.
أمريكا
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103700/11/1037001141_104:0:1817:1285_1920x0_80_0_0_cd88a8aa8c78194a9eac11ff2638d811.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أمريكا, الفضاء, المحطة الدولية

روغوزين: "روسكوسموس" و"ناسا" تناقشان إمكانية التحام مركبة "كرو دراغون" مع وحدة "بريتشال"

16:14 GMT 26.11.2021
CC0 / pixabay / محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
CC0 / pixabay /
تابعنا عبر
صرح دميتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أن مركبة الفضاء الأمريكية المأهولة Crew Dragon، ستكون قادرة على الالتحام مع الوحدة الروسية "بريتشال" التابعة لمحطة الفضاء الدولية، وتناقش "ناسا" و"روسكوسموس" هذا الأمر.
وأضاف روغوزين، بعد التحام الوحدة بالمحطة: ""في الوقت الحالي، بدأت وكالة ناسا وشركة روسكوسموس مفاوضات بشأن تنسيق المعايير الفنية".
كما حدّد روغوزين أي محول خاص، سيكون مطلوبا للسفن الأمريكية، من أجل عملية الإرساء.
ورست مركبة الشحن Progress M-UM المزودة بوحدة عقدة "بريتشال" بنجاح، في محطة الفضاء الدولية في الساعة 18:19 بتوقيت موسكو في 26 نوفمبر/تشرين الثاني بعد رحلة استغرقت يومين. أثناء تحليق الوحدة، غادر الناقل Progress MS-17 من وحدة المختبر المتعددة الوظائف "ناووكا" إلى محطة الفضاء الدولية وأخذت معها فاصلًا يسمح للمركبة الفضائية بالرسو إلى "ناووكا" ، ولكنها ستمنع الوحدة من الالتحام.
بعد تسليم "Progress M-UM" لـ"بريتشال" ستبقى مع المحطة لمدة شهر تقريبًا - حتى 22 ديسمبر/كانون الأول. تمتلك "بريتشال" خمسة موانئ لاستقبال سفن الشحن والبضائع، بالإضافة إلى وحدات مختلفة. ستتيح الوحدة الجديدة إمكانية الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، على وجه الخصوص، المركبة الفضائية الروسية الجديدة أوريل، المخصصة للرحلات إلى القمر. ستكون الوحدة هي الأخيرة التي ستضيفها روسيا إلى قسم الفضاء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:18 GMTزيلينسكي: نحن بحاجة للتحدث مع روسيا بشأن تبادل المعتقلين
16:14 GMTروغوزين: "روسكوسموس" و"ناسا" تناقشان إمكانية التحام مركبة "كرو دراغون" مع وحدة "بريتشال"
16:13 GMTبيان من الجيش اللبناني حول "مساعدات مالية للعسكريين"
16:06 GMTاشتباكات بين الشرطة ومحتجين على نقص المياه في إيران... فيديو
16:03 GMTماذا نعرف عن متحور كورونا الجديد المثير للقلق... هل نقترب من إغلاق عالمي جديد؟
15:56 GMTرئيس المفوضية العليا الليبية: سنرى إذا كان موعد الانتخابات مناسبا أم لا
15:52 GMTالاتحاد الأوروبي يسعى لحظر الإعلانات السياسية التي تستهدف العرق أو الدين
15:51 GMTصيادون فرنسيون يعطلون الحركة عبر نفق المانش للمطالبة بتسوية نزاعات صيد السمك... فيديو
15:37 GMTسويسرا: وزير الخارجية لن يستطيع مواصلة رحلته إلى الصين ويعود إلى بلاده
15:16 GMTأستاذ آثار عن أشعار احتفالية "الأقصر... طريق الكباش"‏: مدونة على معابد الفراعنة
15:14 GMTالبابا فرنسيس يستقبل الرئيس الفرنسي ماكرون في القصر الرسولي... فيديو
15:09 GMTالأمن السوري يسلم لجنة التحقيق الروسية وثائق تخص مكافحة الإرهاب
15:01 GMTأردوغان يلقي باللوم على القوى الخارجية في تدهور الليرة التركية
14:59 GMTسائح أراد صورة مع تمساح يظنه بلاستيكيا فكانت الكارثة... فيديو
14:55 GMTكندا تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا على الفور بسبب القتال
14:44 GMTسمكة قرش "زومبي" تواصل البحث عن طعامها رغم التهام جزء كبير من جسدها... فيديو
14:40 GMTحريق في منزل مهجور يقود لاكتشاف مواد مشبوهة في الكويت... فيديو
14:39 GMTخبير: روسيا والسعودية قد تجمدان قرار رفع إنتاج النفط
14:28 GMTليبيا... تشوش في المشهد الانتخابي و"أعداء الأمس" أمام استحقاق التحالف
14:21 GMTإسرائيل تضع أفريقيا في القائمة الحمراء الخاصة بكورونا