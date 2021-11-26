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https://arabic.sputniknews.com/20211126/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-المنطقة-الحدودية-بين-ميانمار-والهند-1053286522.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند
زلزال بقوة 6 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند
ضرب زلزال قوته 6 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الجمعة، المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T00:02+0000
2021-11-26T00:02+0000
2021-11-26T00:13+0000
زلزال
الهند
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وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن زلزالا قوته 6 درجات ضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا وكان على بعد 126 كيلومترا جنوب شرقي ايزاول في شمال شرق الهند.ولم تشر أي تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، بسبب هذا الزلزال.وكانت الهند قد تعرضت في أبريل/نيسان الماضي إلى زلزال مشابه بقوة 6.2 على مقياس ريختر في ولاية آسام الهندية.
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زلزال, الهند
زلزال بقوة 6 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند 00:02 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 00:13 GMT 26.11.2021)
ضرب زلزال قوته 6 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الجمعة، المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن زلزالا قوته 6 درجات ضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.
وأضاف
المركز
أن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا وكان على بعد 126 كيلومترا جنوب شرقي ايزاول في شمال شرق الهند.
ولم تشر أي تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، بسبب هذا الزلزال.
وكانت
الهند
قد تعرضت في أبريل/نيسان الماضي إلى زلزال مشابه بقوة 6.2 على مقياس ريختر في ولاية آسام الهندية.