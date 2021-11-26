زيلينسكي: نحن بحاجة للتحدث مع روسيا بشأن تبادل المعتقلين

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "السؤال هو أننا نتمسك بمينسك (اتفاقيات مينسك - محرر). أنتم تعلمون أنني لم أوقع عليها وأعتقد أن هناك العديد من الأخطاء، ولكن مع ذلك... يجب علينا، على أي حال، التحدث مع روسيا على الأقل من أجل الإفراج عن الأسرى وتبادلهم".وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، في وقت سابق، إن زيلينسكي، سلم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائهما في الولايات المتحدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائمة تضم 450 أوكرانيًا أدينوا في روسيا ودونباس، وطلب منه التطرق إلى القضية أثناء لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي شأن متصل، رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي زعم فيها وجود خطط لعمل انقلاب في أوكرانيا بمشاركة روسيا.وقال بيسكوف للصحفيين إن روسيا لا تتعامل أبدا مع مثل هذه الأمور.وأضاف أن "روسيا ليس لديها خطط للتدخل في أوكرانيا"، مشددا على أن موسكو لا تفعل مثل هذه الأشياء على الإطلاق.هذا وتنفي روسيا مرارًا الاتهامات الغربية والأوكرانية بارتكابها "أعمال عدوانية"، معلنة أنها لا تهدد أحدًا ولا تنوي مهاجمة أحد، مشيرة إلى أن مثل تلك الاتهامات تستخدم كذريعة لحشد المزيد من المعدات العسكرية التابعة للناتو بالقرب من الحدود الروسية.
أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن هناك العديد من الأخطاء في اتفاقيات مينسك بشأن دونباس، مشددا في الوقت نفسه على أن كييف بحاجة إلى التحدث مع موسكو حول تبادل المعتقلين.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "السؤال هو أننا نتمسك بمينسك (اتفاقيات مينسك - محرر). أنتم تعلمون أنني لم أوقع عليها وأعتقد أن هناك العديد من الأخطاء، ولكن مع ذلك... يجب علينا، على أي حال، التحدث مع روسيا على الأقل من أجل الإفراج عن الأسرى وتبادلهم".
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، في وقت سابق، إن زيلينسكي، سلم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائهما في الولايات المتحدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائمة تضم 450 أوكرانيًا أدينوا في روسيا ودونباس، وطلب منه التطرق إلى القضية أثناء لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي شأن متصل، رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي زعم فيها وجود خطط لعمل انقلاب في أوكرانيا بمشاركة روسيا.
وأضاف أن "روسيا ليس لديها خطط للتدخل في أوكرانيا"، مشددا على أن موسكو لا تفعل مثل هذه الأشياء على الإطلاق.
هذا وتنفي روسيا مرارًا الاتهامات الغربية والأوكرانية بارتكابها "أعمال عدوانية"، معلنة أنها لا تهدد أحدًا ولا تنوي مهاجمة أحد، مشيرة إلى أن مثل تلك الاتهامات تستخدم كذريعة لحشد المزيد من المعدات العسكرية التابعة للناتو بالقرب من الحدود الروسية.