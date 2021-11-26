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https://arabic.sputniknews.com/20211126/سائح-أراد-صورة-مع-تمساح-يظنه-بلاستيكيا-فكانت-الكارثة-فيديو-1053307074.html
سائح أراد صورة مع تمساح يظنه بلاستيكيا فكانت الكارثة... فيديو
سائح أراد صورة مع تمساح يظنه بلاستيكيا فكانت الكارثة... فيديو
اقترب سائح في الفلبين من تمساح كان يظنه نموذجا بلاستيكيا، من أجل أن يلتقط معه صورة سيلفي، ثم فوجئ بالتمساح الذي يبلغ طوله نحو 3 أمتار ونصف المتر، ينقض عليه... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T14:59+0000
2021-11-26T15:38+0000
نادي الفيديو
الفلبين
تمساح
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وبحسب موقع "ديلي ميل"، كان السائح نيهيمياس شيبادا (68 عاما) يزور منطقة ترفيهية في مدينة كاجايان دي أورو الفلبينية، ثم وقف لالتقاط الصور، قبل أن يندفع التمساح نحوه وينهش ذراعه.عندئذٍ بدأ السائح يصرخ طلبا للمساعدة، بينما كانت ذراعه اليسرى بين فكي التمساح، ولحسن حظه تمكن من افتلات يده، وجرى إسعافه أوليا ثم نقله إلى المستشفى.وكشف الفحص الطبي إصابته بكسور وبعض الجروح التي احتاجت إلى خياطة في ذراعه وفخذه. ولامت عائلة السائح المسؤولين عن المدينة الترفيهية لأنهم لم يضعوا لافتات تحذر الزوار من خطورة التماسيح.
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نادي الفيديو, الفلبين, تمساح

سائح أراد صورة مع تمساح يظنه بلاستيكيا فكانت الكارثة... فيديو

14:59 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 15:38 GMT 26.11.2021)
© rai77تمساح يفترس كلبا أراد شرب الماء من البحيرة بالقرب من المنزل
تمساح يفترس كلبا أراد شرب الماء من البحيرة بالقرب من المنزل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© rai77
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اقترب سائح في الفلبين من تمساح كان يظنه نموذجا بلاستيكيا، من أجل أن يلتقط معه صورة سيلفي، ثم فوجئ بالتمساح الذي يبلغ طوله نحو 3 أمتار ونصف المتر، ينقض عليه ويسحبه من ذراعه إلى الماء.
وبحسب موقع "ديلي ميل"، كان السائح نيهيمياس شيبادا (68 عاما) يزور منطقة ترفيهية في مدينة كاجايان دي أورو الفلبينية، ثم وقف لالتقاط الصور، قبل أن يندفع التمساح نحوه وينهش ذراعه.
عندئذٍ بدأ السائح يصرخ طلبا للمساعدة، بينما كانت ذراعه اليسرى بين فكي التمساح، ولحسن حظه تمكن من افتلات يده، وجرى إسعافه أوليا ثم نقله إلى المستشفى.
وكشف الفحص الطبي إصابته بكسور وبعض الجروح التي احتاجت إلى خياطة في ذراعه وفخذه.
ولامت عائلة السائح المسؤولين عن المدينة الترفيهية لأنهم لم يضعوا لافتات تحذر الزوار من خطورة التماسيح.
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