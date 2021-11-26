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https://arabic.sputniknews.com/20211126/سامسونغ-تتوقف-عن-تصنيع-أحدث-سلسلة-من-هواتفها-الشهيرة-1053296516.html
"سامسونغ" تتوقف عن تصنيع أحدث سلسلة من هواتفها الشهيرة
"سامسونغ" تتوقف عن تصنيع أحدث سلسلة من هواتفها الشهيرة
تعمل شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، على التخلص التدريجي من سلسلة هواتفها الذكية Galaxy Note. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T10:01+0000
2021-11-26T10:01+0000
2021-11-26T10:01+0000
سامسونغ
هواتف ذكية
غالاكسي
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وعلى الرغم من التصريحات العلنية لممثلي الشركة، لم تقم Samsung بتضمين Galaxy Note في خطتها الإنتاجية للعام المقبل. كما وسيتم أيضا سحب النسخ المتوفرة في المتاجر التي لا يمكن بيعها. كانت السمة المميزة لسلسلة Galaxy Note الذكية هي القلم والبرامج المرتبطة به، بحسب ما نقل موقع ET News.ويعود سبب التخلي عن Note هو الإحجام عن خلق منافسة داخلية للهواتف الذكية القابلة للطي من سلسلة Galaxy Z. وقد تم الكشف عن أحدث جيل من Galaxy Note في صيف عام 2020. ولا يزال الهاتف الذكي يباع بشكل جيد في جميع أنحاء العالم، حيث شحنت الشركة أكثر من 3 ملايين جالاكسي نوت 20 هذا العام.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سامسونغ, هواتف ذكية, غالاكسي
"سامسونغ" تتوقف عن تصنيع أحدث سلسلة من هواتفها الشهيرة
تعمل شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، على التخلص التدريجي من سلسلة هواتفها الذكية Galaxy Note.
وعلى الرغم من التصريحات العلنية لممثلي الشركة، لم تقم Samsung بتضمين Galaxy Note في خطتها الإنتاجية للعام المقبل.
كما وسيتم أيضا
سحب النسخ المتوفرة في المتاجر
التي لا يمكن بيعها. كانت السمة المميزة لسلسلة Galaxy Note الذكية هي القلم والبرامج المرتبطة به، بحسب ما نقل موقع ET News.
وستكون سلسلة Galaxy S22 Ultra هي الخلف للسلسلة السابقة، وهي أغلى طراز في سلسلة S.
ويعود سبب التخلي عن Note هو الإحجام عن خلق منافسة داخلية للهواتف الذكية القابلة للطي من سلسلة Galaxy Z.
وقد تم الكشف عن أحدث جيل من Galaxy Note في صيف عام 2020. ولا يزال الهاتف الذكي يباع بشكل جيد في جميع أنحاء العالم، حيث شحنت الشركة أكثر من 3 ملايين جالاكسي نوت 20 هذا العام.