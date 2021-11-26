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https://arabic.sputniknews.com/20211126/سمكة-قرش-زومبي-تواصل-البحث-عن-طعامها-رغم-التهام-جزء-كبير-من-جسدها-فيديو-1053306718.html
سمكة قرش "زومبي" تواصل البحث عن طعامها رغم التهام جزء كبير من جسدها... فيديو
سمكة قرش "زومبي" تواصل البحث عن طعامها رغم التهام جزء كبير من جسدها... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مروعا نادرا لسمكة قرش تشبه ملامح مخلوقات "الزومبي" من أفلام الرعب، وهي تجول بحثا عن طعامها رغم إصاباتها القاتلة. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T14:44+0000
2021-11-26T14:53+0000
سمكة قرش
نادي الفيديو
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وتظهر السمكة في الفيديو وهي تبحث عن فريسة جديدة لها، على الرغم من فقدانها جزءا كبيرا من جسدها إثر حادث هجوم تعرضت له مؤخرا من جانب أسماك متوحشة.ويبين الفيديو مواصلة سمكة القرش البحث عن غذائها على الرغم من إصابتها الجسيمة.والتقط الفيديو من قبل العالم والدكتور ماريو ليبراتو، الذي أكد في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية أن "أسماك القرش تأكل أسماك القرش، وهذا أمر معروف، لكن من الصعب جدا تصويرها وتوثيقها".ووقع الحادث أمام عيون ليبراتو وفريقه قبالة سواحل إسبانيا، بعد أن أطلقوا سراح سمكة القرش المحيطية ذات رأس أسود في البحر، والتي بعد وقت قصير من تحريرها تعرضت لهجوم من مجموعة من الأسماك المفترسة، بما في ذلك أسماك القرش الثور.ومزقت الأسماك المتوحشة سمكة القرش المتحررة مؤخرا وتناولت جزءا هائلا من جانبها، ورغم ذلك، فقد صمدت واستمرت في السباحة أمام العالم، ماريو ليبراتو وفريقه العلمي لمدة 20 دقيقة، قبل أن تنفق متأثرة بجراحها.
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سمكة قرش, نادي الفيديو

سمكة قرش "زومبي" تواصل البحث عن طعامها رغم التهام جزء كبير من جسدها... فيديو

14:44 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 14:53 GMT 26.11.2021)
© Sputnik . Oleg Lastotshkin / الذهاب إلى بنك الصورسمكة قرش
سمكة قرش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
سمكة قرش
© Sputnik . Oleg Lastotshkin
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مروعا نادرا لسمكة قرش تشبه ملامح مخلوقات "الزومبي" من أفلام الرعب، وهي تجول بحثا عن طعامها رغم إصاباتها القاتلة.
وتظهر السمكة في الفيديو وهي تبحث عن فريسة جديدة لها، على الرغم من فقدانها جزءا كبيرا من جسدها إثر حادث هجوم تعرضت له مؤخرا من جانب أسماك متوحشة.
ويبين الفيديو مواصلة سمكة القرش البحث عن غذائها على الرغم من إصابتها الجسيمة.
والتقط الفيديو من قبل العالم والدكتور ماريو ليبراتو، الذي أكد في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية أن "أسماك القرش تأكل أسماك القرش، وهذا أمر معروف، لكن من الصعب جدا تصويرها وتوثيقها".
ووقع الحادث أمام عيون ليبراتو وفريقه قبالة سواحل إسبانيا، بعد أن أطلقوا سراح سمكة القرش المحيطية ذات رأس أسود في البحر، والتي بعد وقت قصير من تحريرها تعرضت لهجوم من مجموعة من الأسماك المفترسة، بما في ذلك أسماك القرش الثور.
ومزقت الأسماك المتوحشة سمكة القرش المتحررة مؤخرا وتناولت جزءا هائلا من جانبها، ورغم ذلك، فقد صمدت واستمرت في السباحة أمام العالم، ماريو ليبراتو وفريقه العلمي لمدة 20 دقيقة، قبل أن تنفق متأثرة بجراحها.
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