https://arabic.sputniknews.com/20211126/شركة-روسية-تصنع-تماثيل-إيلون-ماسك-من-سيارة-تسلا-صور-وفيديو-1053311465.html

شركة روسية تصنع تماثيل إيلون ماسك من سيارة "تسلا"... صور وفيديو

شركة روسية تصنع تماثيل إيلون ماسك من سيارة "تسلا"... صور وفيديو

أعلنت شركة "كافيار" الروسية عن صنعها تماثيل للملياردير، إيلون ماسك، وذلك من أجزاء مذابة من ‏سيارة كهربائية تابعة لشركة "تسلا" التي يملكها.‏ 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T17:41+0000

2021-11-26T17:41+0000

2021-11-26T17:41+0000

تسلا

إيلون ماسك

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وقالت "كافيار"، في بيان لها عبر موقعها، إنها تمكنت من صنع 27 تمثالا نصفيا يبلغ طولهم 8 بوصات، كجزء من "إصدار محدود"، ويبلغ سعر الواحد منهم 2700 دولار.وكتب مؤسس الشركة، سيرغي كيتوف، في البيان: "تجسد هذه التماثيل الجديدة روح إيلون ماسك، وبالتالي، فإنها ستحقق لأصحابها نجاح وإبداع هذا الفرد المتميز".وكشف رئيس التسويق في شركة "كافيا"، دميتري ستولياروف، في تصريحات لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أن مادة التماثيل مصنوعة من المعدن الأزرق لسيارة "تسلا 3"، (التي يبدأ سعرها في روسيا من 58 ألف دولار أمريكي).وأضاف ستولياروف أن "كافيار" استعانت بفنان ثلاثي الأبعاد من أجل صنع تماثيل إيلون ماسك، والذي "ابتكر من خلالها صورة للمخترع تنعكس فيها كل إنجازاته واختراعاته، وليس مجرد تقليد صورة فوتوغرافية له".وعن عدد التماثيل التي تم بيعها حتى الآن، قال دميتري ستولياروف إن المبيعات بدأت للتو.يشار إلى أن شركة "كافيار" الروسية تبيع أيضا تصميمات هاتف "آيفون 13 برو" و"آيفون 13 ماكس" المصنوعة من أجزاء سيارات "تسلا"، والتي يبدأ سعرها من 5600 دولار للقطعة الواحدة.

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تسلا, إيلون ماسك