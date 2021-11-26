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https://arabic.sputniknews.com/20211126/صحيفة-عبرية-تكشف-عن-بنك-أهداف-إسرائيلي-بشأن-إيران-1053297042.html
صحيفة عبرية تكشف عن "بنك أهداف" إسرائيلي بشأن إيران
صحيفة عبرية تكشف عن "بنك أهداف" إسرائيلي بشأن إيران
كشفت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، النقاب عن "بنك أهداف" إسرائيلي بشأن إيران، وذلك قبيل استئناف مباحثات فيينا، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T10:14+0000
2021-11-26T10:14+0000
إيران
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وأفادت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بتكثيف نشاطاته العسكرية بهدف العمل على قصف المنشآت النووية الإيرانية، خاصة وأنه يقوم بعمل زيادة "بنك الأهداف" الخاصة بإيران، في حال فشل مباحثات فيينا المقبلة.وأوضحت الصحيفة أنه إضافة إلى تلك الاستعدادات، فإن الجيش الإسرائيلي يقوم بإجراء مناورات وتدريبات عسكرية مختلفة ومتعددة المهام، بدعوى الاستعداد للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وإن أشارت إلى أن تلك الاستعدادات العسكرية ستستغرق وقتا طويلا، نسبيا، قد يصل إلى عام كامل.ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم الاستعدادات الإسرائيلية للهجوم على إيران، فإن إسرائيل تأخذ في الاعتبار رد الفعل الإيراني القوي، وإن كانت هناك ضبابية حول نتائج أي هجوم عسكري إسرائيلي، ومدى تأثير هذا الهجوم على المشروع النووي الإيراني.وفي السياق نفسه، قال يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق، إن الهجوم على إيران يجب أن يطرح على الطاولة.وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، حوارا مع يوسي كوهين، شدد من خلاله على وجوب وضع الهجوم على إيران على الطاولة، دائما، وذلك قبيل أيام من استئناف مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه، وتحديدا في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وطالب كوهين بتنفيذ هجوم مستقل على المواقع النووية الإيرانية، في حال سلوك إيران المسار الذي قد يعرض وجود بلاده للخطر، مناديا المسؤولين الإسرائيليين بطرح هذا الأمر على الطاولة، بشكل مؤكد.وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي أخيراً، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه، في 29 نوفمبر الجاري.وكانت الجولة السادسة التي جرت، في يونيو/ حزيران الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/رئيس-الموساد-السابق-يطالب-بالهجوم-على-المنشآت-النووية-الإيرانية-1053292819.html
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إيران

صحيفة عبرية تكشف عن "بنك أهداف" إسرائيلي بشأن إيران

10:14 GMT 26.11.2021
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AP Photo / Str/HO
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كشفت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، النقاب عن "بنك أهداف" إسرائيلي بشأن إيران، وذلك قبيل استئناف مباحثات فيينا، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
وأفادت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بتكثيف نشاطاته العسكرية بهدف العمل على قصف المنشآت النووية الإيرانية، خاصة وأنه يقوم بعمل زيادة "بنك الأهداف" الخاصة بإيران، في حال فشل مباحثات فيينا المقبلة.
يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
رئيس الموساد السابق يطالب بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية
08:43 GMT
وأوضحت الصحيفة أنه إضافة إلى تلك الاستعدادات، فإن الجيش الإسرائيلي يقوم بإجراء مناورات وتدريبات عسكرية مختلفة ومتعددة المهام، بدعوى الاستعداد للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وإن أشارت إلى أن تلك الاستعدادات العسكرية ستستغرق وقتا طويلا، نسبيا، قد يصل إلى عام كامل.
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم الاستعدادات الإسرائيلية للهجوم على إيران، فإن إسرائيل تأخذ في الاعتبار رد الفعل الإيراني القوي، وإن كانت هناك ضبابية حول نتائج أي هجوم عسكري إسرائيلي، ومدى تأثير هذا الهجوم على المشروع النووي الإيراني.
وفي السياق نفسه، قال يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق، إن الهجوم على إيران يجب أن يطرح على الطاولة.
وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، حوارا مع يوسي كوهين، شدد من خلاله على وجوب وضع الهجوم على إيران على الطاولة، دائما، وذلك قبيل أيام من استئناف مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه، وتحديدا في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وطالب كوهين بتنفيذ هجوم مستقل على المواقع النووية الإيرانية، في حال سلوك إيران المسار الذي قد يعرض وجود بلاده للخطر، مناديا المسؤولين الإسرائيليين بطرح هذا الأمر على الطاولة، بشكل مؤكد.
وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي أخيراً، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه، في 29 نوفمبر الجاري.
وكانت الجولة السادسة التي جرت، في يونيو/ حزيران الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.
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