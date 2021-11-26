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https://arabic.sputniknews.com/20211126/صحيفة-كاسحات-الجليد-النووية-الروسية-وحوش-تمر-عبر-الجليد-مثل-السكين-عبر-الزبدة-1053288329.html
صحيفة: كاسحات الجليد النووية الروسية "وحوش" تمر عبر الجليد مثل السكين عبر الزبدة
صحيفة: كاسحات الجليد النووية الروسية "وحوش" تمر عبر الجليد مثل السكين عبر الزبدة
في السنوات الأخيرة، أصبح تأثير الاحترار العالمي واضحًا بشكل متزايد: فالبلدان ذات السواحل المنخفضة معرضة لخطر الفيضانات بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر، كما أن... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T05:56+0000
2021-11-26T05:56+0000
روسيا
رصد عسكري
كاسحة جليد
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في ضوء ذلك، طرحت روسيا فكرة فتح قناة في هذه المنطقة تتخطى مضيق ملقا وقناة السويس. يتطلب تنفيذ هذه الفكرة العديد من الموارد، لكن روسيا لديها بالفعل ميزة - كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية من مشروع "أركتيكا" تتمتع هذه "الكاسحات الوحشية" غير القابلة للتدمير بقوة 70 ألف حصان وقادرة على التغلب بسهولة على الجليد الذي يبلغ سمكه 3-4 أمتار، حسب صحيفة سوهو الصينية.روسيا دولة معروفة بأراضيها الشاسعة وقربها من القطب الشمالي. تحدد هذه العوامل الجغرافية الحاجة إلى تطوير الشحن في المحيط المتجمد الشمالي والدفاع ضد هجوم محتمل من الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الجليد في القطب الشمالي يمثل عقبة خطيرة لكل من السفن المدنية والسفن الحربية. لفتح طريق الشحن في مثل هذه الظروف الصعبة، هناك حاجة لكاسحات جليد خاصة. بشكل عام، يمكن التغلب على الجليد بطريقتين. الأول هو اختراق الجليد تدريجيًا باستخدام هزات صغيرة، مما يمهد الطريق. عيب هذه الطريقة واضح - بهذه الطريقة يمكن التغلب على الجليد الرقيق. في حالة الاصطدام بالجليد الذي يبلغ سمكه ثلاثة أمتار، ستكون هذه الطريقة غير فعالة.في الواقع، إن تطوير كاسحات الجليد في روسيا له تاريخ طويل. في عام 1957، تم بناء أول كاسحة جليد سوفييتية "لينين". بمرور الوقت، أصبحت التقنيات المستخدمة في إنشاء هذه السفينة مثالية أكثر فأكثر. تمتلك روسيا اليوم أكثر من 50 كاسحة جليد. على الجانب الآخر من المحيط، ليس لدى الولايات المتحدة سوى عدد قليل من السفن من هذا النوع، مما يحد بشكل خطير من قدرة هذا البلد على السفر في منطقة القطب الشمالي.الدائرة القطبية الشمالية غنية بالنفط والمعادن والموارد السمكية. كما أن افتتاح ممر مائي في هذه المنطقة سيوفر طريقا مباشرا إلى أوروبا، مما سيسهم في التنمية الاقتصادية. في الوقت نفسه، تخلق درجات الحرارة المنخفضة وطبقة سميكة من الجليد العديد من العوائق للسفن العادية، بحيث لا يمكنها عبور هذا الطريق. هذا هو السبب الرئيسي للبحث النشط وتطوير كاسحات الجليد في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، تجري الدولة بحثًا علميًا في القطب الجنوبي. بسبب الظروف المناخية الصعبة، تضطر محطات البحث إلى الاعتماد على كاسحات الجليد لنقل الإمدادات والمعدات. سبب اختيار الطاقة النووية بسيط للغاية - كفاءة عالية. يمكن أن تستهلك كاسحات الجليد التقليدية التي تعمل بالطاقة عدة أطنان من الوقود يوميًا. حتى في حالة إعادة التزود بالوقود بالكامل، فمن غير المرجح أن يكون من الممكن ضمان بقاء السفينة لفترة طويلة في البحر. ومع ذلك، فإن كاسحات الجليد أركتيكا، والتي تعمل بالطاقة النووية، يمكن أن تبحر في المحيط لمدة سبع سنوات دون توقف. يمكن أن توفر الطاقة المنبعثة من 300 جرام من اليورانيوم عملية مستمرة على مدار الساعة لـ "وحوش" تكسير الجليد التي تزن عدة عشرات الآلاف من الأطنان.وبالتالي، فإن أسطول كاسحات الجليد المكون من 50 سفينة يمنح روسيا مزايا فريدة في مجال البحث والتطوير القطبي. من غير المحتمل أن تتمكن الدول الأخرى من الوصول إلى هذا المستوى في وقت قصير. بمساعدة كاسحات الجليد النووية القوية، ستكون روسيا قادرة على فتح طريق قطبي جديد، والذي سيحقق فوائد اقتصادية هائلة ويساهم في تنمية البلاد.
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روسيا, رصد عسكري, كاسحة جليد

صحيفة: كاسحات الجليد النووية الروسية "وحوش" تمر عبر الجليد مثل السكين عبر الزبدة

05:56 GMT 26.11.2021
© Sputnik . Jurij Lushin / الذهاب إلى بنك الصوركاسحة جليد "أركتيكا"
كاسحة جليد أركتيكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Sputnik . Jurij Lushin
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في السنوات الأخيرة، أصبح تأثير الاحترار العالمي واضحًا بشكل متزايد: فالبلدان ذات السواحل المنخفضة معرضة لخطر الفيضانات بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر، كما أن الصيف في القطب الشمالي يزداد طولًا.
في ضوء ذلك، طرحت روسيا فكرة فتح قناة في هذه المنطقة تتخطى مضيق ملقا وقناة السويس. يتطلب تنفيذ هذه الفكرة العديد من الموارد، لكن روسيا لديها بالفعل ميزة - كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية من مشروع "أركتيكا" تتمتع هذه "الكاسحات الوحشية" غير القابلة للتدمير بقوة 70 ألف حصان وقادرة على التغلب بسهولة على الجليد الذي يبلغ سمكه 3-4 أمتار، حسب صحيفة سوهو الصينية.
روسيا دولة معروفة بأراضيها الشاسعة وقربها من القطب الشمالي. تحدد هذه العوامل الجغرافية الحاجة إلى تطوير الشحن في المحيط المتجمد الشمالي والدفاع ضد هجوم محتمل من الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الجليد في القطب الشمالي يمثل عقبة خطيرة لكل من السفن المدنية والسفن الحربية. لفتح طريق الشحن في مثل هذه الظروف الصعبة، هناك حاجة لكاسحات جليد خاصة. بشكل عام، يمكن التغلب على الجليد بطريقتين. الأول هو اختراق الجليد تدريجيًا باستخدام هزات صغيرة، مما يمهد الطريق. عيب هذه الطريقة واضح - بهذه الطريقة يمكن التغلب على الجليد الرقيق. في حالة الاصطدام بالجليد الذي يبلغ سمكه ثلاثة أمتار، ستكون هذه الطريقة غير فعالة.
قررت روسيا أن تمضي في الاتجاه الآخر - استخدام كاسحات الجليد النووية. بفضل محطة للطاقة النووية بقوة 70 ألف حصان، تكسر السفينة الجليد بكل كتلتها، ونتيجة لذلك، تصل بنجاح إلى وجهتها. بالطبع، لهذا يجب أن لا تمتلك كاسحة الجليد قوة هائلة فحسب، بل يجب أن تتمتع أيضًا بالتصميم الصحيح. خلاف ذلك، فإن تغيير مركز الثقل ومركز الطفو في حالة الاصطدام بالجليد يمكن أن يؤدي إلى انقلاب السفينة.
في الواقع، إن تطوير كاسحات الجليد في روسيا له تاريخ طويل. في عام 1957، تم بناء أول كاسحة جليد سوفييتية "لينين". بمرور الوقت، أصبحت التقنيات المستخدمة في إنشاء هذه السفينة مثالية أكثر فأكثر. تمتلك روسيا اليوم أكثر من 50 كاسحة جليد. على الجانب الآخر من المحيط، ليس لدى الولايات المتحدة سوى عدد قليل من السفن من هذا النوع، مما يحد بشكل خطير من قدرة هذا البلد على السفر في منطقة القطب الشمالي.
الدائرة القطبية الشمالية غنية بالنفط والمعادن والموارد السمكية. كما أن افتتاح ممر مائي في هذه المنطقة سيوفر طريقا مباشرا إلى أوروبا، مما سيسهم في التنمية الاقتصادية. في الوقت نفسه، تخلق درجات الحرارة المنخفضة وطبقة سميكة من الجليد العديد من العوائق للسفن العادية، بحيث لا يمكنها عبور هذا الطريق. هذا هو السبب الرئيسي للبحث النشط وتطوير كاسحات الجليد في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، تجري الدولة بحثًا علميًا في القطب الجنوبي. بسبب الظروف المناخية الصعبة، تضطر محطات البحث إلى الاعتماد على كاسحات الجليد لنقل الإمدادات والمعدات. سبب اختيار الطاقة النووية بسيط للغاية - كفاءة عالية. يمكن أن تستهلك كاسحات الجليد التقليدية التي تعمل بالطاقة عدة أطنان من الوقود يوميًا. حتى في حالة إعادة التزود بالوقود بالكامل، فمن غير المرجح أن يكون من الممكن ضمان بقاء السفينة لفترة طويلة في البحر. ومع ذلك، فإن كاسحات الجليد أركتيكا، والتي تعمل بالطاقة النووية، يمكن أن تبحر في المحيط لمدة سبع سنوات دون توقف. يمكن أن توفر الطاقة المنبعثة من 300 جرام من اليورانيوم عملية مستمرة على مدار الساعة لـ "وحوش" تكسير الجليد التي تزن عدة عشرات الآلاف من الأطنان.
وبالتالي، فإن أسطول كاسحات الجليد المكون من 50 سفينة يمنح روسيا مزايا فريدة في مجال البحث والتطوير القطبي. من غير المحتمل أن تتمكن الدول الأخرى من الوصول إلى هذا المستوى في وقت قصير. بمساعدة كاسحات الجليد النووية القوية، ستكون روسيا قادرة على فتح طريق قطبي جديد، والذي سيحقق فوائد اقتصادية هائلة ويساهم في تنمية البلاد.
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