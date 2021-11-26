صيادون فرنسيون يعطلون الحركة عبر نفق المانش للمطالبة بتسوية نزاعات صيد السمك... فيديو
© Sputnik . Sputnik Franceصيادون فرنسيون يعطلون الحركة عبر نفق المانش ومرفأ كاليه للمطالبة بتسوية نزاعات صيد السمك
© Sputnik . Sputnik France
أغلق صيادون فرنسيون، اليوم الجمعة، المحطة المتواجدة في نفق المانش مانعين وصول آليات الشحن، وذلك للمطالبة بتسوية نزاعات صيد السمك مع المملكة المتحدة.
ووفق وسائل إعلام فرنسية، فإن الصيادين قاموا بتعطيل حركة العبارات، التي تقوم برحلات مع بريطانيا في مرفأ كاليه شمالي فرنسا. كما أغلقت خمس سفن صيد أتت من مرفأ بولونييه-سور-مير مدخل المرفأ.
A #Ouistreham, le navire Mont-Saint-Michel de la Brittany Ferries est bloqué à quai par plusieurs chalutiers de #pêcheurs en colère #brexit #caen pic.twitter.com/wy1bbLmC2D— Ouest-France 14 (@OuestFrance14) November 26, 2021
وقام الصيادون بإغلاق الطريق المؤدي إلى المحطة على الجانب الفرنسي، بعشرات الشاحنات والسيارات.
وكانت لجنة الثروة السمكية الوطنية في فرنسا قد أعلنت الخميس إغلاق ثلاثة موانئ لقناة المانش ونفقها، في خطوة تحذيرية للمطالبة بمنح تراخيص الصيد بسرعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
Les premiers #pêcheurs sont rassemblés sur le port de #Ouistreham. L’accès au port de fret et aux navires de Brittany ferries est bloqué #caen #brexit pic.twitter.com/wMYCiNBmEI— Ouest-France 14 (@OuestFrance14) November 26, 2021
وقال رئيس اللجنة، جيرار روميتي، في مؤتمر صحافي: "لا نريد صدقات، نريد فقط استعادة تراخيصنا. يجب أن تحترم بريطانيا اتفاق بريكسيت. ما زال هناك الكثير من الصيادين الذين ينتظرون" استئناف عملهم.
من جانبها، قالت الحكومة البريطانية، الخميس، إنها "أصيبت بخيبة أمل" جراء تهديدات الصيادين الفرنسيين بإغلاق نفق قناة المانش.
وأشار الناطق باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون أمام الصحافيين إلى أن "الأمر يعود إلى الفرنسيين للتأكد من عدم وجود أي تحرك غير قانوني وعدم تأثر التجارة" به. وأضاف: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب".
هذا وتجادل فرنسا بأن بريطانيا لا تفي باتفاق ما بعد بريكسيت بشأن الوصول إلى مصائد الأسماك البريطانية، وقالت في وقت سابق، إنها ستنفذ عقوبات تشمل تشديد إجراءات تفتيش الشاحنات القادمة من بريطانيا ومنع سفن الصيد البريطانية من الرسو في الموانئ الفرنسية.