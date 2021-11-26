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https://arabic.sputniknews.com/20211126/طبيبة-تفاجئ-الناس-بمنتج-رخيص-لتحسين-الهضم-وينصح-به-1053288185.html
طبيبة تفاجئ الناس بمنتج رخيص لتحسين الهضم وينصح به
طبيبة تفاجئ الناس بمنتج رخيص لتحسين الهضم وينصح به
نصحت أخصائية التغذية الروسية، إيرينا ستيبنايا، خلال حوار أجرته مع وكالة "سبوتنيك" الناس بتناول منتج، يعتقد أنه يؤدي لزيادة الوزن، ولكنه يحسن الهضم وهو غير... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T05:53+0000
2021-11-26T05:53+0000
2021-11-26T05:53+0000
مجتمع
طب
لحوم
غذاء
تغذية
صحة
قرنبيط
بيض
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وقالت ستيبنايا: إن تناول (صفار) بيضتين في اليوم سيكون له تأثير مفيد على عمل الجهاز الهضمي وقوة العظام.وأضافت: إذا كنت ترغب في تحسين عملية الهضم ونسيان نقص الفيتامينات، فأضف صفار البيض إلى نظامك الغذائي الذي يجب أن يحتوي على اللحومات بأنواعها والخضار.وتابعت للحصول على طبق لذيذ، ستحتاج إلى 300 غ من القرنبيط الأخضر، صفارين، 30 غ من الجبن، 50 مليلترًا من الحليب، بالإضافة إلى الملح والفلفل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, طب, لحوم, غذاء, تغذية, صحة, قرنبيط, بيض
طبيبة تفاجئ الناس بمنتج رخيص لتحسين الهضم وينصح به
نصحت أخصائية التغذية الروسية، إيرينا ستيبنايا، خلال حوار أجرته مع وكالة "سبوتنيك" الناس بتناول منتج، يعتقد أنه يؤدي لزيادة الوزن، ولكنه يحسن الهضم وهو غير مكلف.
وقالت ستيبنايا: إن تناول (صفار) بيضتين في اليوم سيكون له تأثير مفيد على عمل الجهاز الهضمي وقوة العظام.
وأضافت: إذا كنت ترغب في تحسين عملية الهضم ونسيان نقص الفيتامينات، فأضف صفار البيض إلى نظامك الغذائي الذي يجب أن يحتوي على اللحومات بأنواعها والخضار.
وتابعت للحصول على طبق لذيذ، ستحتاج إلى 300 غ من القرنبيط الأخضر، صفارين، 30 غ من الجبن، 50 مليلترًا من الحليب، بالإضافة إلى الملح والفلفل.