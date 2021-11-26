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https://arabic.sputniknews.com/20211126/طريقة-غريبة-لخفض-ضغط-الدم-والسكر-على-الفور-1053288547.html
طريقة غريبة لخفض ضغط الدم والسكر على الفور
طريقة غريبة لخفض ضغط الدم والسكر على الفور
في حالة مرض السكري، ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، كما يتسبب ارتفاع ضغط الدم في أمراض خطيرة مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية. كتب الدكتور موسلي... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T06:43+0000
2021-11-26T06:43+0000
مجتمع
مرض السكري
صحة
ارتفاع ضغط الدم
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استعرض موسلي عدة طرق لخفض نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم.في الوقت نفسه، نشرت مجلة The Lancet دراسة جديدة أظهرت أن خفض ضغط الدم يساعد في منع تطور مرض السكري من النوع 2.شملت الدراسة أكثر من 145000 شخص. وجد مؤلفوها أن انخفاض ضغط الدم العلوي بمقدار 5 ملم زئبق فقط يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 11٪.هناك نوعان من مؤشرات ضغط الدم: الانقباضي (الشرايين العلوية) والانبساطي (السفلي).وقال الدكتور موسلي: “يعاني حوالي نصف السكان البريطانيين من ارتفاع ضغط الدم، ويعاني ثلثهم من ارتفاع نسبة السكر في الدم. في الوقت نفسه، لا يعرف الغالبية عن أمراضهم، لأن الطبيب لا يفحصها. لكن هناك أخبار جيدة أيضًا. إذا عالجت أحدهما، فمن المحتمل أنك ستحسن الآخر. لأسباب لا نفهمها، فإن خفض ضغط الدم يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري".درس مؤلفو الدراسة الجديدة الأدوية ونمط حياة الناس، على وجه الخصوص، عندما يحتاجون إلى خفض ضغط الدم.قال: "أحب تأدية الأغاني عندما أقود السيارة أو أستحم. لحسن الحظ، تظهر الأبحاث أن الغناء طريقة جيدة لخفض مستويات هرمون الكورتيزول. وهذا بدوره سيخفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم".وأضاف الدكتور موسلي: "أتذكر مريضة في منتصف العمر في مستشفانا قبل بضع سنوات. كانت تستعد للجراحة، لكن ضغط دمها كان مرتفعًا لدرجة أن الجراحين كانوا يخشون إجراء العملية. وبدأت في الغناء بصوت منخفض، وفي غضون 20 دقيقة انخفض ضغطها لدرجة أنه كان من الممكن بدء العملية".إذا كنت مصابًا بداء السكري، فأنت أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. لذلك، من المهم جدًا الحفاظ على الضغط طبيعيًا. وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم يزيد الضغط على القلب والأوعية الدموية.إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فيجب عليك فحص ضغط الدم مرة واحدة على الأقل في السنة. يقول العلماء أن الشخص المصاب بالسكري يجب أن يكون لديه المؤشر أقل من 140/80، ما لم يقل الطبيب المعالج غير ذلك.
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مجتمع, مرض السكري, صحة, ارتفاع ضغط الدم

طريقة غريبة لخفض ضغط الدم والسكر على الفور

06:43 GMT 26.11.2021
© Fotolia / Andrei Tsalkoقياس ضغط الدم
قياس ضغط الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Fotolia / Andrei Tsalko
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في حالة مرض السكري، ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، كما يتسبب ارتفاع ضغط الدم في أمراض خطيرة مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية. كتب الدكتور موسلي في مقالته في ديلي ميل: "لكن بينما يتم التعامل مع هذه الحالات بشكل منفصل، هناك أدلة كثيرة على وجود علاقة وثيقة".
استعرض موسلي عدة طرق لخفض نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم.
في الوقت نفسه، نشرت مجلة The Lancet دراسة جديدة أظهرت أن خفض ضغط الدم يساعد في منع تطور مرض السكري من النوع 2.
شملت الدراسة أكثر من 145000 شخص. وجد مؤلفوها أن انخفاض ضغط الدم العلوي بمقدار 5 ملم زئبق فقط يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 11٪.
هناك نوعان من مؤشرات ضغط الدم: الانقباضي (الشرايين العلوية) والانبساطي (السفلي).
وقال الدكتور موسلي: “يعاني حوالي نصف السكان البريطانيين من ارتفاع ضغط الدم، ويعاني ثلثهم من ارتفاع نسبة السكر في الدم. في الوقت نفسه، لا يعرف الغالبية عن أمراضهم، لأن الطبيب لا يفحصها. لكن هناك أخبار جيدة أيضًا. إذا عالجت أحدهما، فمن المحتمل أنك ستحسن الآخر. لأسباب لا نفهمها، فإن خفض ضغط الدم يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري".
درس مؤلفو الدراسة الجديدة الأدوية ونمط حياة الناس، على وجه الخصوص، عندما يحتاجون إلى خفض ضغط الدم.

أوصى الدكتور موسلي ببعض الطرق غير المعتادة لخفض ضغط الدم وسكر الدم. من بينها الغناء.

قال: "أحب تأدية الأغاني عندما أقود السيارة أو أستحم. لحسن الحظ، تظهر الأبحاث أن الغناء طريقة جيدة لخفض مستويات هرمون الكورتيزول. وهذا بدوره سيخفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم".
أوضح موسلي أن الكورتيزول يزيد بشكل كبير من محتوى السكر عن طريق تحويل البروتين إلى جلوكوز. الغناء يخفضه بشكل فوري".
وأضاف الدكتور موسلي: "أتذكر مريضة في منتصف العمر في مستشفانا قبل بضع سنوات. كانت تستعد للجراحة، لكن ضغط دمها كان مرتفعًا لدرجة أن الجراحين كانوا يخشون إجراء العملية. وبدأت في الغناء بصوت منخفض، وفي غضون 20 دقيقة انخفض ضغطها لدرجة أنه كان من الممكن بدء العملية".
إذا كنت مصابًا بداء السكري، فأنت أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. لذلك، من المهم جدًا الحفاظ على الضغط طبيعيًا. وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم يزيد الضغط على القلب والأوعية الدموية.
إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فيجب عليك فحص ضغط الدم مرة واحدة على الأقل في السنة. يقول العلماء أن الشخص المصاب بالسكري يجب أن يكون لديه المؤشر أقل من 140/80، ما لم يقل الطبيب المعالج غير ذلك.
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