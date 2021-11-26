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https://arabic.sputniknews.com/20211126/طفل-يسرق-كرة-من-مباراة-في-دوري-الأبطال-والأمن-يفشل-في-القبض-عليهفيديو-1053302576.html
طفل يسرق كرة من مباراة في دوري الأبطال والأمن يفشل في القبض عليه...فيديو
طفل يسرق كرة من مباراة في دوري الأبطال والأمن يفشل في القبض عليه...فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا كان بطله طفل إنجليزي حضر لقاء فريقي ليفربول وبورتو في دوري الأبطال ضمن مباريات المجموعة الثانية. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T12:53+0000
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نادي الفيديو
كرة القدم
طفل
دوري الأبطال
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وأثار الطفل روّاد مواقع التواصل لاقتحامه أرض ملعب الأنفيلد، معقل نادي ليفربول، ليسرق إحدى كرات المباراة.وركض الطفل باتجاه المدرجات في الوقت الذي كان يلاحقه أحد الحراس المسؤولين عن أمن الملعب، فرمى الكرة باتجاه أحد المشجعين وقفز على سياج المدرج، آخذا كرته وذهب، في مشهد مثير.
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نادي الفيديو, كرة القدم, طفل, دوري الأبطال

طفل يسرق كرة من مباراة في دوري الأبطال والأمن يفشل في القبض عليه...فيديو

12:53 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 13:08 GMT 26.11.2021)
© AFP 2021 / VALERY HACHEدوري الأبطال
دوري الأبطال - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AFP 2021 / VALERY HACHE
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا كان بطله طفل إنجليزي حضر لقاء فريقي ليفربول وبورتو في دوري الأبطال ضمن مباريات المجموعة الثانية.
وأثار الطفل روّاد مواقع التواصل لاقتحامه أرض ملعب الأنفيلد، معقل نادي ليفربول، ليسرق إحدى كرات المباراة.
وركض الطفل باتجاه المدرجات في الوقت الذي كان يلاحقه أحد الحراس المسؤولين عن أمن الملعب، فرمى الكرة باتجاه أحد المشجعين وقفز على سياج المدرج، آخذا كرته وذهب، في مشهد مثير.
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