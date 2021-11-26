ظهور فيديو لغواصة صينية غير معروفة

لم يتم تسمية الغواصة التي يتم بناؤها في حوض بناء السفن Hudong-Zhonghua. يعتقد أن هذه هي الغواصة الرئيسية من المشروع الجديد 039C، والمجهزة بمحطة طاقة مستقلة عن الهواء. تم طلاء بدن الغواصة بطلاء جديد يمتص وينشر إشارات السونار. السونار الخاص بالغواصة جديد أيضًا، بخصائص محسنة، وسيكون السلاح الرئيسي للغواصة هو صواريخ كروز المضادة للسفن على أساس نسخة التصدير من مجمع كاليبر الروسي، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.تم إنتاج غواصات 039 منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. في أكتوبر/تشرين الأول 2006، ظهر أحدها بشكل غير متوقع على مسافة هجوم طوربيد بجوار حاملة الطائرات الأمريكية كيتي هوك.
بدأت التجارب البحرية لغواصة جديدة غير نووية بالقرب من شنغهاي. تم تسجيل خروج السفينة إلى البحر على فيديو ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.
لم يتم تسمية الغواصة التي يتم بناؤها في حوض بناء السفن Hudong-Zhonghua. يعتقد أن هذه هي الغواصة الرئيسية من المشروع الجديد 039C، والمجهزة بمحطة طاقة مستقلة عن الهواء. تم طلاء بدن الغواصة بطلاء جديد يمتص وينشر إشارات السونار. السونار الخاص بالغواصة جديد أيضًا، بخصائص محسنة، وسيكون السلاح الرئيسي للغواصة هو صواريخ كروز المضادة للسفن على أساس نسخة التصدير من مجمع كاليبر الروسي، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.