تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211126/عائلة-مارادونا-تكشف-عن-آخر-أمنيات-أسطورة-الأرجنتين-1053287679.html
عائلة مارادونا تكشف عن آخر أمنيات أسطورة الأرجنتين
عائلة مارادونا تكشف عن آخر أمنيات أسطورة الأرجنتين
كشفت عائلة دييجو مارادونا عن آخر أمنياته وهي إقامة ضريح عام حيث يمكن للجماهير زيارته، وذلك خلال أحياء الذكرى الأولى لوفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T04:42+0000
2021-11-26T05:07+0000
مارادونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1e/1047665737_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_9f71e92904860a5151a9c28e22407894.jpg
وقالت العائلة إنها طلبت من حكومة بوينس أيرس مساعدتها في بناء "ضريح مارادونا" بجانب النهر وبالقرب من الطبيعة.وكتبت عائلة مارادونا في حسابه في انستجرام بجانب نشر صورة للطلب الرسمي "اليوم بدأنا تحويل واحدة من آخر أمنياته إلى حقيقة".وأوضح الخطاب أن مارادونا أراد "مكانا دائما حيث يمكن للملايين زيارته والتعبير عن حبهم له بوسائل مختلفة".وتوفي مارادونا، أسطورة بوكا جونيورز ونابولي السابق، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بعد مشكلة في القلب عقب خضوعه لجراحة في المخ في ذلك الشهر.وكانت وفاته مفاجأة للأرجنتين التي قاد منتخبها للقب كأس العالم 1986 ويعد أحد أفضل اللاعبين في التاريخ.ودُفن مارادونا في مقبرة بيا فيستا على مشارف بوينس أيرس بعد يوم من نزول الآلاف إلى الشارع للتعبير عن حزنهم لرحيله.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/بوينس-آيرس-تعيش-عاما-حزينا-بدون-مارادونا-1053274526.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1e/1047665737_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_e131b588a76d583d7fc918d3e50a3bc3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مارادونا

عائلة مارادونا تكشف عن آخر أمنيات أسطورة الأرجنتين

04:42 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 05:07 GMT 26.11.2021)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورمدرب منتخب الأرجنتين الوطني ولاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا
مدرب منتخب الأرجنتين الوطني ولاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت عائلة دييجو مارادونا عن آخر أمنياته وهي إقامة ضريح عام حيث يمكن للجماهير زيارته، وذلك خلال أحياء الذكرى الأولى لوفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية.
وقالت العائلة إنها طلبت من حكومة بوينس أيرس مساعدتها في بناء "ضريح مارادونا" بجانب النهر وبالقرب من الطبيعة.
وكتبت عائلة مارادونا في حسابه في انستجرام بجانب نشر صورة للطلب الرسمي "اليوم بدأنا تحويل واحدة من آخر أمنياته إلى حقيقة".
المشجعون يودعون كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، بوينس ايروس، الأرجنتين 25 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
بوينس آيرس تعيش عاما حزينا بدون مارادونا
أمس, 13:29 GMT
وأوضح الخطاب أن مارادونا أراد "مكانا دائما حيث يمكن للملايين زيارته والتعبير عن حبهم له بوسائل مختلفة".
وتوفي مارادونا، أسطورة بوكا جونيورز ونابولي السابق، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بعد مشكلة في القلب عقب خضوعه لجراحة في المخ في ذلك الشهر.
وكانت وفاته مفاجأة للأرجنتين التي قاد منتخبها للقب كأس العالم 1986 ويعد أحد أفضل اللاعبين في التاريخ.
ودُفن مارادونا في مقبرة بيا فيستا على مشارف بوينس أيرس بعد يوم من نزول الآلاف إلى الشارع للتعبير عن حزنهم لرحيله.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
05:56 GMTصحيفة: كاسحات الجليد النووية الروسية "وحوش" تمر عبر الجليد مثل السكين عبر الزبدة
05:53 GMTطبيبة تفاجئ الناس بمنتج رخيص لتحسين الهضم وينصح به
05:28 GMTمن الأشخاص الذين يجب عليهم ألا يأكلوا النعناع؟
05:02 GMTسلطات الإنقاذ بإقليم كميروفو الروسي تؤكد مصرع 52 شخصا بمنجم "ليستفياجنايا" بينهم 6 من رجالها
04:50 GMTالخطر الرئيسي لكورونا مع الدوالي
04:42 GMTعائلة مارادونا تكشف عن آخر أمنيات أسطورة الأرجنتين
04:00 GMTإيطاليا تستقبل "الفتاة الأفغانية" صاحبة صورة غلاف ناشونال جيوجرافيك الشهيرة
03:10 GMTعمدة موسكو: أغلبية القطاعات الاقتصادية في موسكو بـ"حالة جيدة"
02:02 GMTجونسون يدعو ماكرون لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الهجرة غير الشرعية عبر بحر المانش
01:16 GMT أمريكا تهدد بالتصعيد ضد إيران في وكالة الطاقة الذرية
00:02 GMTزلزال بقوة 6 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند
أمسبريطانيا تحظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا
أمسالتحالف العربي: استهداف معسكر دار الرئاسة في صنعاء بعد عملية استخباراتية دقيقة
أمسمصر تعيد افتتاح طريق الكباش في احتفال ضخم بالأقصر... فيديو
أمسالعراق يؤكد: الأولوية في إجلاء العالقين بين بيلاروس وبولندا للأطفال والنساء والكبار
أمسإثيوبيا تطالب أمريكا بالتوقف عن "الكذب والتشهير"
أمسسوريا تشارك في اجتماعات الدورة 89 للجمعية العمومية لـ"الإنتربول"
أمسماذا بعد استبعاد الرئيس الأمريكي تونس من المشاركة في قمة الديمقراطية؟
أمسالقضاء الليبي يصدر بيانا بشأن مسلحين منعوا قضاة من نظر طعن سيف الإسلام ضد قرار استبعاده
أمسالسفارة الروسية في إثيوبيا: الوضع في حالة سلام واستقرار ولا نخطط لإجلاء موظفينا