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علييف يصل إلى سوتشي للقاء بوتين وباشينيان
علييف يصل إلى سوتشي للقاء بوتين وباشينيان
وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى مدينة سوتشي للمشاركة في اجتماع ثلاثي حول قرة باغ، حسبما أفاد المكتب الصحفي للرئيس الأذربيجاني يوم الجمعة. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T08:01+0000
2021-11-26T08:01+0000
روسيا
العالم
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية للحكومة الأرمينية أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان غادر إلى سوتشي.وجاء في الرسالة "في 26 نوفمبر/تشرين الأول، وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى سوتشي في زيارة عمل بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".تعقد المحادثات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، في موعدها لتتزامن مع ذكرى توقيع إعلان وقف إطلاق النار في ناغورني قرة باغ، يوم الجمعة في سوتشي بمبادرة من الجانب الروسي. وسيولي الاجتماع اهتماما خاصا لقضايا استعادة وتنمية الروابط التجارية والاقتصادية والنقل فى المنطقة. لا يستبعد الخبراء أن تناقش الأطراف التصعيد الأخير على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، وقد تقرر أيضًا تشكيل لجنة لترسيم الحدود.ومن المتصور أيضا إجراء محادثات منفصلة بين بوتين وعلييف وباشينيان.
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روسيا, العالم, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

علييف يصل إلى سوتشي للقاء بوتين وباشينيان

08:01 GMT 26.11.2021
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف خلال المنتدى الروسي-الأذربيجاني الدولي في دورته التاسعة في مدينة باكو، أذربيجان
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف خلال المنتدى الروسي-الأذربيجاني الدولي في دورته التاسعة في مدينة باكو، أذربيجان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى مدينة سوتشي للمشاركة في اجتماع ثلاثي حول قرة باغ، حسبما أفاد المكتب الصحفي للرئيس الأذربيجاني يوم الجمعة.
في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية للحكومة الأرمينية أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان غادر إلى سوتشي.
وجاء في الرسالة "في 26 نوفمبر/تشرين الأول، وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى سوتشي في زيارة عمل بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
تعقد المحادثات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، في موعدها لتتزامن مع ذكرى توقيع إعلان وقف إطلاق النار في ناغورني قرة باغ، يوم الجمعة في سوتشي بمبادرة من الجانب الروسي. وسيولي الاجتماع اهتماما خاصا لقضايا استعادة وتنمية الروابط التجارية والاقتصادية والنقل فى المنطقة. لا يستبعد الخبراء أن تناقش الأطراف التصعيد الأخير على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، وقد تقرر أيضًا تشكيل لجنة لترسيم الحدود.
ومن المتصور أيضا إجراء محادثات منفصلة بين بوتين وعلييف وباشينيان.
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