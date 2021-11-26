علييف يصل إلى سوتشي للقاء بوتين وباشينيان

في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية للحكومة الأرمينية أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان غادر إلى سوتشي.وجاء في الرسالة "في 26 نوفمبر/تشرين الأول، وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى سوتشي في زيارة عمل بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".تعقد المحادثات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، في موعدها لتتزامن مع ذكرى توقيع إعلان وقف إطلاق النار في ناغورني قرة باغ، يوم الجمعة في سوتشي بمبادرة من الجانب الروسي. وسيولي الاجتماع اهتماما خاصا لقضايا استعادة وتنمية الروابط التجارية والاقتصادية والنقل فى المنطقة. لا يستبعد الخبراء أن تناقش الأطراف التصعيد الأخير على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، وقد تقرر أيضًا تشكيل لجنة لترسيم الحدود.ومن المتصور أيضا إجراء محادثات منفصلة بين بوتين وعلييف وباشينيان.
وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى مدينة سوتشي للمشاركة في اجتماع ثلاثي حول قرة باغ، حسبما أفاد المكتب الصحفي للرئيس الأذربيجاني يوم الجمعة.
في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية للحكومة الأرمينية أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان غادر إلى سوتشي.
وجاء في الرسالة "في 26 نوفمبر/تشرين الأول، وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى سوتشي في زيارة عمل بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
تعقد المحادثات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، في موعدها لتتزامن مع ذكرى توقيع إعلان وقف إطلاق النار في ناغورني قرة باغ، يوم الجمعة في سوتشي بمبادرة من الجانب الروسي. وسيولي الاجتماع اهتماما خاصا لقضايا استعادة وتنمية الروابط التجارية والاقتصادية والنقل فى المنطقة. لا يستبعد الخبراء أن تناقش الأطراف التصعيد الأخير على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، وقد تقرر أيضًا تشكيل لجنة لترسيم الحدود.
ومن المتصور أيضا إجراء محادثات منفصلة بين بوتين وعلييف وباشينيان.