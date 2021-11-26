فرنسا تعلق جميع الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد

وحسب "رويترز"، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران للصحفيين، اليوم، إن وأضاف فيران أن المتحور الجديد لم يتم "تشخيصه" بعد في أوروبا، لافتا إلى أن جميع الأشخاص الذين وصلوا مؤخرًا من هذه المنطقة سيتم اختبارهم ومراقبتهم عن كثب. وفي السياق، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في بيان إن المناقشات ستجرى خلال الساعات المقبلة مع قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها بناء على ظهور المتحور الجديد للفيروس.وفي وقت سابق اليوم، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقف الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا بسبب متحور جديد مثير للقلق لفيروس كورونا.وتحمل السلالة الجديدة تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.وقال علماء إن هناك حاجة إلى دراسات مخبرية لتقييم احتمالية أن تسفر التحورات عن انخفاض كبير في فاعلية اللقاحات.وفي وقت سابق من الخميس، قال علماء من جنوب أفريقيا إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من كوفيد-19 في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.وصرح العلماء في مؤتمر صحفي بأن هذه السلالة تحتوي على "مجموعة غير عادية للغاية" من التحورات، والتي تثير القلق، لأنها يمكن أن تساعد تلك السلالة على تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.وعُثر على السلالة الجديدة أيضا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل.
وفي وقت سابق من الخميس، قال علماء من جنوب أفريقيا إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من كوفيد-19 في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.
وصرح العلماء في مؤتمر صحفي بأن هذه السلالة تحتوي على "مجموعة غير عادية للغاية" من التحورات، والتي تثير القلق، لأنها يمكن أن تساعد تلك السلالة على تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.
وعُثر على السلالة الجديدة أيضا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل.