https://arabic.sputniknews.com/20211126/فرنسا-تعلق-جميع-الرحلات-الجوية-من-جنوب-أفريقيا-بسبب-متحور-كورونا-الجديد-1053299663.html

فرنسا تعلق جميع الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد

فرنسا تعلق جميع الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وذلك على خلفية ظهور بعض حالات متحور كورونا الجديد بها. 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T11:49+0000

2021-11-26T11:49+0000

2021-11-26T11:49+0000

أخبار العالم الآن

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101569/96/1015699660_29:0:1403:773_1920x0_80_0_0_d2f3a3b4e178eead2d6c1ee79f9c2ad6.jpg

وحسب "رويترز"، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران للصحفيين، اليوم، إن وأضاف فيران أن المتحور الجديد لم يتم "تشخيصه" بعد في أوروبا، لافتا إلى أن جميع الأشخاص الذين وصلوا مؤخرًا من هذه المنطقة سيتم اختبارهم ومراقبتهم عن كثب. وفي السياق، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في بيان إن المناقشات ستجرى خلال الساعات المقبلة مع قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها بناء على ظهور المتحور الجديد للفيروس.وفي وقت سابق اليوم، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقف الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا بسبب متحور جديد مثير للقلق لفيروس كورونا.وتحمل السلالة الجديدة تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.وقال علماء إن هناك حاجة إلى دراسات مخبرية لتقييم احتمالية أن تسفر التحورات عن انخفاض كبير في فاعلية اللقاحات.وفي وقت سابق من الخميس، قال علماء من جنوب أفريقيا إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من كوفيد-19 في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.وصرح العلماء في مؤتمر صحفي بأن هذه السلالة تحتوي على "مجموعة غير عادية للغاية" من التحورات، والتي تثير القلق، لأنها يمكن أن تساعد تلك السلالة على تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.وعُثر على السلالة الجديدة أيضا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل.

https://arabic.sputniknews.com/20211126/المفوضية-الأوروبية-تقترح-وقف-الرحلات-الجوية-إلى-جنوب-أفريقيا-بسبب-متحور-جديد-لكورونا-1053293838.html

https://arabic.sputniknews.com/20211125/صحيفة-ظهور-متحور-جديد-لكورونا-يتهرب-من-الجهاز-المناعي-1053277780.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن, فيروس كورونا