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فرنسا تعلق جميع الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد
فرنسا تعلق جميع الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد
أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وذلك على خلفية ظهور بعض حالات متحور كورونا الجديد بها. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T11:49+0000
2021-11-26T11:49+0000
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وحسب "رويترز"، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران للصحفيين، اليوم، إن وأضاف فيران أن المتحور الجديد لم يتم "تشخيصه" بعد في أوروبا، لافتا إلى أن جميع الأشخاص الذين وصلوا مؤخرًا من هذه المنطقة سيتم اختبارهم ومراقبتهم عن كثب. وفي السياق، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في بيان إن المناقشات ستجرى خلال الساعات المقبلة مع قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها بناء على ظهور المتحور الجديد للفيروس.وفي وقت سابق اليوم، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقف الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا بسبب متحور جديد مثير للقلق لفيروس كورونا.وتحمل السلالة الجديدة تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.وقال علماء إن هناك حاجة إلى دراسات مخبرية لتقييم احتمالية أن تسفر التحورات عن انخفاض كبير في فاعلية اللقاحات.وفي وقت سابق من الخميس، قال علماء من جنوب أفريقيا إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من كوفيد-19 في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.وصرح العلماء في مؤتمر صحفي بأن هذه السلالة تحتوي على "مجموعة غير عادية للغاية" من التحورات، والتي تثير القلق، لأنها يمكن أن تساعد تلك السلالة على تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.وعُثر على السلالة الجديدة أيضا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/المفوضية-الأوروبية-تقترح-وقف-الرحلات-الجوية-إلى-جنوب-أفريقيا-بسبب-متحور-جديد-لكورونا-1053293838.html
https://arabic.sputniknews.com/20211125/صحيفة-ظهور-متحور-جديد-لكورونا-يتهرب-من-الجهاز-المناعي-1053277780.html
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أخبار العالم الآن, فيروس كورونا

فرنسا تعلق جميع الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد

11:49 GMT 26.11.2021
© Sputnik . YouTubeطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Sputnik . YouTube
تابعنا عبر
أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وذلك على خلفية ظهور بعض حالات متحور كورونا الجديد بها.
وحسب "رويترز"، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران للصحفيين، اليوم، إن
فرنسا علقت جميع الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا لمدة 48 ساعة، بعدما تم اكتشاف متحور جديد لكورونا بها.
وأضاف فيران أن المتحور الجديد لم يتم "تشخيصه" بعد في أوروبا، لافتا إلى أن جميع الأشخاص الذين وصلوا مؤخرًا من هذه المنطقة سيتم اختبارهم ومراقبتهم عن كثب.
وفي السياق، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في بيان إن المناقشات ستجرى خلال الساعات المقبلة مع قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها بناء على ظهور المتحور الجديد للفيروس.
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
المفوضية الأوروبية تقترح وقف الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا بسبب متحور جديد لكورونا
09:07 GMT
وفي وقت سابق اليوم، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقف الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا بسبب متحور جديد مثير للقلق لفيروس كورونا.
وتحمل السلالة الجديدة تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.
وقال علماء إن هناك حاجة إلى دراسات مخبرية لتقييم احتمالية أن تسفر التحورات عن انخفاض كبير في فاعلية اللقاحات.
طفلة تتلقى تلقيحا لواحد من جرعتين مخفضتين 10 ميكروغرام من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا خلال تجربة في جامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولينا، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
علماء: ظهور متحور جديد لكورونا يتهرب من الجهاز المناعي
أمس, 15:31 GMT
وفي وقت سابق من الخميس، قال علماء من جنوب أفريقيا إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من كوفيد-19 في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.
وصرح العلماء في مؤتمر صحفي بأن هذه السلالة تحتوي على "مجموعة غير عادية للغاية" من التحورات، والتي تثير القلق، لأنها يمكن أن تساعد تلك السلالة على تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.
وعُثر على السلالة الجديدة أيضا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل.
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