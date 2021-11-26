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https://arabic.sputniknews.com/20211126/فنانة-سعودية-تقود-جرارا-وترسم-جداريات-في-موسم-الرياضفيديو-وصور-1053289864.html
فنانة سعودية تقود جرارا وترسم جداريات في موسم الرياض..فيديو وصور
فنانة سعودية تقود جرارا وترسم جداريات في موسم الرياض..فيديو وصور
زينت الفنانة السعودية نورة السعيدان، جدران باحة البوليفارد في العاصمة الرياض بلوحات فنية وصل عددها لـ16 رسمة لأشهر المطربين والكتاب في الشرق الأوسط. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T07:16+0000
2021-11-26T07:37+0000
مجتمع
فنانة
الرسم
موسم الرياض
السعودية
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وأمضت الفنانة صاحبة الـ30 عاما، 21 يوما لاستكمال مجموعتها لموسم الرياض للفنون والثقافة والذي يقام سنويا لخمسة أشهر في العاصمة متضمنا عروضا فنية وحفلات موسيقية وفعاليات رياضية.ووصفت السعيدان، لوحتها الجدارية للمطربة المصرية أم كلثوم، بأنها من أكثر اللوحات التي استمتعت برسمها لما يوجد فيها من تفاصيل وملامح، ليستغرق عملها 3 أيام وليصل طولها لـ81 مترا.ولم تكتفي الفنانة بذلك، حيث تقوم بنفسها بأعمال فريق كامل وتقود جرارا وتشغل رافعة أثناء تجولها وقيامها برسم لوحاتها على جدران المباني في العاصمة، كما وتقوم بمراقبة وصيانة لوحاتها لمنعها من التلف أو تغيير الألوان، بحسب ما نشر موقع "أخبار الخليج".يذكر أن السعيدان حاصلة على درجة ماجستير في تجميل الطرق والأنفاق وترغب بنشر الفن السعودي حول العالم.
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مجتمع, فنانة, الرسم, موسم الرياض, السعودية

فنانة سعودية تقود جرارا وترسم جداريات في موسم الرياض..فيديو وصور

07:16 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 07:37 GMT 26.11.2021)
© AP Photo / Nariman El-Moftyمدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018
مدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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زينت الفنانة السعودية نورة السعيدان، جدران باحة البوليفارد في العاصمة الرياض بلوحات فنية وصل عددها لـ16 رسمة لأشهر المطربين والكتاب في الشرق الأوسط.
وأمضت الفنانة صاحبة الـ30 عاما، 21 يوما لاستكمال مجموعتها لموسم الرياض للفنون والثقافة والذي يقام سنويا لخمسة أشهر في العاصمة متضمنا عروضا فنية وحفلات موسيقية وفعاليات رياضية.
ووصفت السعيدان، لوحتها الجدارية للمطربة المصرية أم كلثوم، بأنها من أكثر اللوحات التي استمتعت برسمها لما يوجد فيها من تفاصيل وملامح، ليستغرق عملها 3 أيام وليصل طولها لـ81 مترا.
ولم تكتفي الفنانة بذلك، حيث تقوم بنفسها بأعمال فريق كامل وتقود جرارا وتشغل رافعة أثناء تجولها وقيامها برسم لوحاتها على جدران المباني في العاصمة، كما وتقوم بمراقبة وصيانة لوحاتها لمنعها من التلف أو تغيير الألوان، بحسب ما نشر موقع "أخبار الخليج".
يذكر أن السعيدان حاصلة على درجة ماجستير في تجميل الطرق والأنفاق وترغب بنشر الفن السعودي حول العالم.
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