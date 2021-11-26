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https://arabic.sputniknews.com/20211126/قائد-البحرية-الإيرانية-رفعنا-علم-بلادنا-في-أعماق-المحيطات-1053297473.html
قائد البحرية الإيرانية: رفعنا علم بلادنا في أعماق المحيطات
قائد البحرية الإيرانية: رفعنا علم بلادنا في أعماق المحيطات
قال قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الجمعة، إن بلاده رفعت علمها في أعماق المحيطات، على بعد ألفي كيلومتر من حدود إيران. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T10:39+0000
2021-11-26T10:39+0000
إيران
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، ظهر اليوم الجمعة، عن الأدميرال شهرام إيراني، إن بلاده هي الدولة الوحيدة، اليوم، التي قامت قواتها البحرية بتأمين خطوطها الملاحية، بشكل مستقل.وجاءت تصريحات شهرام إيراني خلال تهنئته بأسبوع "التعبئة وإحياء ذكرى الشهيد محسن فخري زادة"، والتي ذكر فيها وجود مثلث مشؤوم رسمه "أعداء" إيران، ويشمل المؤامرة والتهديد والعقوبات، مشيرا إلى أن البحرية الاستراتيجية لقوات الدفاع المدني في بلاده، نجحت في تحديث، دائم، لمعداتها، بفضل الاستخدام الأمثل للعلماء الإيرانيين.وأوضح قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، أن الأسطول 79 للبحر الأحمر في أعماق المحيط الهندي، يقوم، حاليا، بمرافقة البحارة والسفن العاملة في المجال الاقتصادي.يشار إلى أن البحرية الإيرانية قد حققت إنجازا هو الأول من نوعه في تاريخها، بعدما قامت برحلة استغرقت 133 يوما دون الرسو في الموانئ.سبق وأن بارك رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، عودة المجموعة البحرية الـ 75 من رحلة تاريخية إلى المحيط الأطلسي، بعد مرور 133 يوما كاملة، دون الرسو في الموانئ، واصفا إياها بأنها مؤشر على اقتدار الجيش الإيرانی واكتفائه الذاتي وتقدمه.وبعث قاليباف برسالة تهنئة إلى الشعب الإيراني، وقادة الجيش في بلاده بمناسبة عودة المجموعة البحرية الـ75، بعد أداء أطول مهمة ملاحية في مياه المحيط الأطلسي، وهو ما أعلنه خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإيراني، قبل أسبوعين.للمزيد: البحرية الإيرانية: قدراتنا وصلت إلى المحيط الهندي والبحر الأحمر ومدخل قناة السويسوأكد قاليباف أن عودة المجموعة البحرية بعد تلك الفترة الزمنية الطويلة تجسد اقتدار الجيش الإیرانی واكتفائه الذاتي، مشيرا إلى أنه في حال الإيمان بقدرات الشعب الإیراني، يمكن هزيمة كل معادلات الأعداء.یذکر أن رحلة المجموعة البحرية الـ75 استغرقت 133 يوما كاملة دون الرسو في الموانئ، حيث تمكنت المدمرة "سهند" والسفينة "مكران" الإيرانيتان من اجتياز أبعد المناطق والمضيقات والممرات الحيوية والاستراتيجية البحرية حول العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20210308/قائد-البحرية-الإيرانية--ردنا-على-أي-تهديد-سيكون-مدمرا-1048303249.html
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إيران

قائد البحرية الإيرانية: رفعنا علم بلادنا في أعماق المحيطات

10:39 GMT 26.11.2021
© AP Photo / Iranian Armyمناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AP Photo / Iranian Army
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قال قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الجمعة، إن بلاده رفعت علمها في أعماق المحيطات، على بعد ألفي كيلومتر من حدود إيران.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، ظهر اليوم الجمعة، عن الأدميرال شهرام إيراني، إن بلاده هي الدولة الوحيدة، اليوم، التي قامت قواتها البحرية بتأمين خطوطها الملاحية، بشكل مستقل.
وحدات من القوات البحرية الروسية تتدرب في بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2021
قائد البحرية الإيرانية: ردنا على أي تهديد سيكون مدمرا
8 مارس, 08:23 GMT
وجاءت تصريحات شهرام إيراني خلال تهنئته بأسبوع "التعبئة وإحياء ذكرى الشهيد محسن فخري زادة"، والتي ذكر فيها وجود مثلث مشؤوم رسمه "أعداء" إيران، ويشمل المؤامرة والتهديد والعقوبات، مشيرا إلى أن البحرية الاستراتيجية لقوات الدفاع المدني في بلاده، نجحت في تحديث، دائم، لمعداتها، بفضل الاستخدام الأمثل للعلماء الإيرانيين.
وأوضح قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، أن الأسطول 79 للبحر الأحمر في أعماق المحيط الهندي، يقوم، حاليا، بمرافقة البحارة والسفن العاملة في المجال الاقتصادي.
يشار إلى أن البحرية الإيرانية قد حققت إنجازا هو الأول من نوعه في تاريخها، بعدما قامت برحلة استغرقت 133 يوما دون الرسو في الموانئ.
سبق وأن بارك رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، عودة المجموعة البحرية الـ 75 من رحلة تاريخية إلى المحيط الأطلسي، بعد مرور 133 يوما كاملة، دون الرسو في الموانئ، واصفا إياها بأنها مؤشر على اقتدار الجيش الإيرانی واكتفائه الذاتي وتقدمه.
وبعث قاليباف برسالة تهنئة إلى الشعب الإيراني، وقادة الجيش في بلاده بمناسبة عودة المجموعة البحرية الـ75، بعد أداء أطول مهمة ملاحية في مياه المحيط الأطلسي، وهو ما أعلنه خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإيراني، قبل أسبوعين.
للمزيد: البحرية الإيرانية: قدراتنا وصلت إلى المحيط الهندي والبحر الأحمر ومدخل قناة السويس
وأكد قاليباف أن عودة المجموعة البحرية بعد تلك الفترة الزمنية الطويلة تجسد اقتدار الجيش الإیرانی واكتفائه الذاتي، مشيرا إلى أنه في حال الإيمان بقدرات الشعب الإیراني، يمكن هزيمة كل معادلات الأعداء.
یذکر أن رحلة المجموعة البحرية الـ75 استغرقت 133 يوما كاملة دون الرسو في الموانئ، حيث تمكنت المدمرة "سهند" والسفينة "مكران" الإيرانيتان من اجتياز أبعد المناطق والمضيقات والممرات الحيوية والاستراتيجية البحرية حول العالم.
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