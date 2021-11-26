قرار سعودي جديد بشأن السفر إلى المملكة من 6 دول بينها مصر

وحسب بيان وزارة الداخلية السعودية، فقد تقرر وأضاف البيان أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول 2021.وأشار إلى أنه "سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 5 أيام، بصرف النظر عن حالة تحصينهم خارج السعودية، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص".وأوضح البيان أن القرار جاء بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليا وعالميا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول.
أصدرت السلطات السعودية قرارا جديدا بشأن السفر إلى أراضي المملكة من 6 دول بينها مصر.
وحسب بيان وزارة الداخلية السعودية، فقد تقرر
"السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية: إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، مصر، الهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة".
وأضاف البيان أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م ، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (6) دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (5) أيام. pic.twitter.com/NWaZojzP5n