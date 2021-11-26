كاني ويست يعترف بإحراجه كيم كارداشيان... "كان ذلك صعبا على زواجنا"

وقال ويست (44 عاما) في بداية صلاته التي شاركها عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "كل ما أفكر به كل يوم هو كيف أعود لأسرتي مجددا (زوجته وأبنائه الأربعة)، وكيف أعالج الألم الذي سببتته، أنا أتحمل المسؤولية عن أفعالي".بعد ذلك تطرق إلى زوجته كيم كارداشيان، ودافع عن رفضها دعمه للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وترشحه هو نفسه للانتخابات الرئاسية عام 2020.وقال عنها: "كونها زوجة صالحة، فقد أرادت فقط أن تحميني وكذلك أسرتنا، لقد جعلت مفسي وعائلتي هدفا من خلال عدم التوافق مع موقف هوليوود السياسي، وكان ذلك صعبا على زواجنا".وأضاف: وكان كاني ويست كشف في لقاء تلفزيوني أخيرا أن كيم كارداشيان ما زالت زوجته، على الرغم من أنها تقدمت بطلب الطلاق منه في شهر فبراير/ شباط الماضي.وذكرت تقارير أن كيم كارداشيان مرتبطة حاليا بعضو فريق التمثيل في برنامج الاسكتشات الكوميدي الساخر "Saturday Night Live"، بيت ديفيدسون، وذلك بعد ظهورهما سويا في إحدى حلقاته الشهر الماضي.
أدلى مطرب الراب الأمريكي، كاني ويست، باعتراف بشأن زوجته المنفصلة عنه، نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، في صلاة عيد الشكر.
وقال ويست (44 عاما) في بداية صلاته التي شاركها عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "كل ما أفكر به كل يوم هو كيف أعود لأسرتي مجددا (زوجته وأبنائه الأربعة)، وكيف أعالج الألم الذي سببتته، أنا أتحمل المسؤولية عن أفعالي".
بعد ذلك تطرق إلى زوجته كيم كارداشيان، ودافع عن رفضها دعمه للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وترشحه هو نفسه للانتخابات الرئاسية عام 2020.
وقال عنها: "كونها زوجة صالحة، فقد أرادت فقط أن تحميني وكذلك أسرتنا، لقد جعلت مفسي وعائلتي هدفا من خلال عدم التوافق مع موقف هوليوود السياسي، وكان ذلك صعبا على زواجنا".
وأضاف:
"ثم ترشحت لمنصب الرئيس دون أن أقوم بتحضير مناسب ولم يكن هناك حلفاء من أي من الجانبين (الحزبين الديمقراطي والجمهوري)، لقد أحرجت زوجتي بالطريقة التي قدمت بها معلومات عن عائلتنا خلال المؤتمر الصحفي الوحيد، والحمد لله".