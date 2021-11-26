https://arabic.sputniknews.com/20211126/كبير-مستشاري-بايدن-الطبيين-لا-يوجد-ما-يشير-إلى-أن-متحور-كورونا-الجديد-موجود-في-أمريكا-1053312346.html

كبير مستشاري بايدن الطبيين: لا يوجد ما يشير إلى أن متحور كورونا الجديد موجود في أمريكا

كبير مستشاري بايدن الطبيين: لا يوجد ما يشير إلى أن متحور كورونا الجديد موجود في أمريكا

قال مدير المعهد الوطني الأمريكي‎ ‎للحساسية‎ ‎والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني‎ ‎فاوتشي، اليوم الجمعة، ‏إنه "لا يوجد مؤشر" على أن متحور فيروس كورونا الجديد الذي... 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T18:57+0000

2021-11-26T18:57+0000

2021-11-26T18:57+0000

جنوب أفريقيا

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1048185637_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_6b55181f8f02eb13af9c7b8573a6ea36.jpg

وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الطبيين في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، إن المتحور الجديد لديه "بعض الطفرات التي تثير بعض القلق"، خاصة فيما يتعلق بسرعة انتشاره، وما إذا كان سيقلل من فعالية الأجسام المضادة واللقاحات والعلاجات الموجودة، وأن الخبراء يعملون لمعرفة ذلك.وتم العثور على متحور كورونا الجديد "B.1.1.529" بشكل أساسي في جنوب أفريقيا وبوتسوانا، وتم العثور على حالة واحدة في هونغ كونغ وأخرى في بلجيكا، وقالت السلطات الصحية إن كلاهما تم استيرادهما من قبل مسافرين.ويوم أمس الخميس، فرضت بريطانيا حظرا على الرحلات الجوية إلى جنوب أفريقيا وبوتسوانا و6 دول في جنوب أفريقيا، كما يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض حظر طيران على دول غير محددة في جنوب أفريقيا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

جنوب أفريقيا, فيروس كورونا