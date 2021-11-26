كبير مستشاري بايدن الطبيين: لا يوجد ما يشير إلى أن متحور كورونا الجديد موجود في أمريكا

وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الطبيين في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، إن المتحور الجديد لديه "بعض الطفرات التي تثير بعض القلق"، خاصة فيما يتعلق بسرعة انتشاره، وما إذا كان سيقلل من فعالية الأجسام المضادة واللقاحات والعلاجات الموجودة، وأن الخبراء يعملون لمعرفة ذلك.وتم العثور على متحور كورونا الجديد "B.1.1.529" بشكل أساسي في جنوب أفريقيا وبوتسوانا، وتم العثور على حالة واحدة في هونغ كونغ وأخرى في بلجيكا، وقالت السلطات الصحية إن كلاهما تم استيرادهما من قبل مسافرين.ويوم أمس الخميس، فرضت بريطانيا حظرا على الرحلات الجوية إلى جنوب أفريقيا وبوتسوانا و6 دول في جنوب أفريقيا، كما يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض حظر طيران على دول غير محددة في جنوب أفريقيا.
قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، اليوم الجمعة، إنه "لا يوجد مؤشر" على أن متحور فيروس كورونا الجديد الذي تم اكتشافه في جنوب أفريفيا، موجود في أمريكا حاليا.
وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الطبيين في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، إن المتحور الجديد لديه "بعض الطفرات التي تثير بعض القلق"، خاصة فيما يتعلق بسرعة انتشاره، وما إذا كان سيقلل من فعالية الأجسام المضادة واللقاحات والعلاجات الموجودة، وأن الخبراء يعملون لمعرفة ذلك.
وتم العثور على متحور كورونا الجديد "B.1.1.529" بشكل أساسي في جنوب أفريقيا وبوتسوانا، وتم العثور على حالة واحدة في هونغ كونغ وأخرى في بلجيكا، وقالت السلطات الصحية إن كلاهما تم استيرادهما من قبل مسافرين.
The US must find out if its vaccines respond to the new Covid-19 variant detected in South Africa before considering a travel ban, Dr. Fauci says.
"You're prepared to do everything ... to protect the American public. But you want to make sure there's basis for doing that." pic.twitter.com/3hVcGytnt8