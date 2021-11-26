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كندا تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا على الفور بسبب القتال
كندا تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا على الفور بسبب القتال
طلبت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الجمعة، من المواطنين الكنديين مغادرة إثيوبيا على الفور بسبب أعمال القتال التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T14:55+0000
2021-11-26T14:55+0000
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ونقلت "رويترز" عن جولي قولها، إن "كندا قلقة للغاية من التدهور السريع في الوضع الأمني هناك، فيما لا تزال السفارة الكندية في أديس أبابا مفتوحة".يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ظهر مرتديا الزي العسكري على خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي في منطقة عفر شمال شرقي البلاد.وصرح آبي أحمد متحدثا بلغتي أوروميا وأمهرة المحليتين، إن قوات تيغراي تنسحب من المناطق التي احتلتها حتى الآن، مؤكدا أنها ليست في وضع يسمح لها بمنافسة الجيش الوطني، بحسب محطة فانا الإثيوبية.وبحسب تصريحات مسؤولين في الحكومة المركزية، فإن إثيوبيا تواجه مؤامرة لتقسيمها حيث تواجه العاصمة خطر السقوط في أيدي تحالف عسكري بين قوات جبهة تحرير تيغراي وقوات أورومو، التي تزحف باتجاه أديس أبابا.وأطلقت عدة دول تحذيرات لرعاياها بعدم السفر إلى إثيوبيا، في ظل إعلان حالة الطوارئ في البلاد، كما طالبت هذه الدول رعاياها هناك بمغادرة إثيوبيا في أقرب وقت.وتوجّه رئيس الوزراء آبي أحمد إلى الجبهة الأمامية للمشاركة في الحرب ضد جبهة تيغراي، وسلّم المهام الحكومية لنائبه ديميكي ميكونين.&gt;&gt; يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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كندا تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا على الفور بسبب القتال

14:55 GMT 26.11.2021
© REUTERS / TIKSA NEGERIأديس أبابا، إثيوبيا 3 نوفمبر 2021
أديس أبابا، إثيوبيا 3 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / TIKSA NEGERI
تابعنا عبر
طلبت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الجمعة، من المواطنين الكنديين مغادرة إثيوبيا على الفور بسبب أعمال القتال التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية.
ونقلت "رويترز" عن جولي قولها، إن "كندا قلقة للغاية من التدهور السريع في الوضع الأمني هناك، فيما لا تزال السفارة الكندية في أديس أبابا مفتوحة".
يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ظهر مرتديا الزي العسكري على خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي في منطقة عفر شمال شرقي البلاد.
وصرح آبي أحمد متحدثا بلغتي أوروميا وأمهرة المحليتين، إن قوات تيغراي تنسحب من المناطق التي احتلتها حتى الآن، مؤكدا أنها ليست في وضع يسمح لها بمنافسة الجيش الوطني، بحسب محطة فانا الإثيوبية.
وبحسب تصريحات مسؤولين في الحكومة المركزية، فإن إثيوبيا تواجه مؤامرة لتقسيمها حيث تواجه العاصمة خطر السقوط في أيدي تحالف عسكري بين قوات جبهة تحرير تيغراي وقوات أورومو، التي تزحف باتجاه أديس أبابا.
وأطلقت عدة دول تحذيرات لرعاياها بعدم السفر إلى إثيوبيا، في ظل إعلان حالة الطوارئ في البلاد، كما طالبت هذه الدول رعاياها هناك بمغادرة إثيوبيا في أقرب وقت.
وتوجّه رئيس الوزراء آبي أحمد إلى الجبهة الأمامية للمشاركة في الحرب ضد جبهة تيغراي، وسلّم المهام الحكومية لنائبه ديميكي ميكونين.
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