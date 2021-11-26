https://arabic.sputniknews.com/20211126/لحظة-إطلاق-الرصاص-على-مهاجم-وزارة-الداخلية-في-تونس-عاد-للتو-من-سوريا-1053312146.html

لحظة إطلاق الرصاص على مهاجم وزارة الداخلية في تونس... عاد للتو من سوريا

لحظة إطلاق الرصاص على مهاجم وزارة الداخلية في تونس... عاد للتو من سوريا

أطلق رجال الأمن في تونس الرصاص على مهاجم يحمل سلاحا أبيض، حاول الاعتداء على أحد الشرطيين في محيط مقر وزارة الداخلية بالعاصمة، في وقت سابق من اليوم الجمعة. 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T18:53+0000

2021-11-26T18:53+0000

2021-11-26T18:53+0000

أخبار تونس اليوم

اخبار العالم العربي

تونس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101555/08/1015550824_0:245:4832:2963_1920x0_80_0_0_8889f034e8a60bec5d90f013bc071889.jpg

وذكرت شبكة "نسمة" الإخبارية التونسية، إن رجال الأمن أطلقوا النار على المهاجم الذي كان يحمل "فأسا" في يده، لإفشال هجومه.وتبين من مقاطع الفيديو التي تداولتها وسائل الإعلام التونسية، رجلا يمسك بيده سلاحا أبيض وفي حالة هياج وسط انتشار عدد كبير من رجال الأمن الذين حاولوا في البداية السيطرة عليه.لوّح الرجل بالسلاح مرارا في وجه رجال الشرطة وتسبب في حالة من الهلع للمدنيين في محيط وزارة الداخلية، ثم باغتته قوات الأمن بعدد من الطلقات بعدما حاول الفرار، قبل أن يسقط متأثرا بجراحه.وذكرت "نسمة" أيضا، نقلا عن نقابة الأمن الوطني في تونس، أن المهاجم الذي استطاعت الشرطة احتجازه لاحقا، كان يحمل فأسا وسكينا.وقالت وسائل الإعلام التونسية، إن المهاجم هو شخص متشدد ديني وله سجل لدى الأمن، وتولت وحدة مكافحة جرائم الإرهاب التحقيق معه.وأشارت إلى أنه عاد، أخيرا، من سوريا، وهو من مواليد عام 1990 ومدرج ضمن العناصر التي يشتبه في انتمائها لجماعات متطرفة وإرهابية.

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تونس اليوم, اخبار العالم العربي, تونس