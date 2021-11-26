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لحظة إطلاق الرصاص على مهاجم وزارة الداخلية في تونس... عاد للتو من سوريا
لحظة إطلاق الرصاص على مهاجم وزارة الداخلية في تونس... عاد للتو من سوريا
أطلق رجال الأمن في تونس الرصاص على مهاجم يحمل سلاحا أبيض، حاول الاعتداء على أحد الشرطيين في محيط مقر وزارة الداخلية بالعاصمة، في وقت سابق من اليوم الجمعة. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T18:53+0000
2021-11-26T18:53+0000
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وذكرت شبكة "نسمة" الإخبارية التونسية، إن رجال الأمن أطلقوا النار على المهاجم الذي كان يحمل "فأسا" في يده، لإفشال هجومه.وتبين من مقاطع الفيديو التي تداولتها وسائل الإعلام التونسية، رجلا يمسك بيده سلاحا أبيض وفي حالة هياج وسط انتشار عدد كبير من رجال الأمن الذين حاولوا في البداية السيطرة عليه.لوّح الرجل بالسلاح مرارا في وجه رجال الشرطة وتسبب في حالة من الهلع للمدنيين في محيط وزارة الداخلية، ثم باغتته قوات الأمن بعدد من الطلقات بعدما حاول الفرار، قبل أن يسقط متأثرا بجراحه.وذكرت "نسمة" أيضا، نقلا عن نقابة الأمن الوطني في تونس، أن المهاجم الذي استطاعت الشرطة احتجازه لاحقا، كان يحمل فأسا وسكينا.وقالت وسائل الإعلام التونسية، إن المهاجم هو شخص متشدد ديني وله سجل لدى الأمن، وتولت وحدة مكافحة جرائم الإرهاب التحقيق معه.وأشارت إلى أنه عاد، أخيرا، من سوريا، وهو من مواليد عام 1990 ومدرج ضمن العناصر التي يشتبه في انتمائها لجماعات متطرفة وإرهابية.
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أخبار تونس اليوم, اخبار العالم العربي, تونس

لحظة إطلاق الرصاص على مهاجم وزارة الداخلية في تونس... عاد للتو من سوريا

18:53 GMT 26.11.2021
© AFP 2021 / Fethi Belaidالشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AFP 2021 / Fethi Belaid
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أطلق رجال الأمن في تونس الرصاص على مهاجم يحمل سلاحا أبيض، حاول الاعتداء على أحد الشرطيين في محيط مقر وزارة الداخلية بالعاصمة، في وقت سابق من اليوم الجمعة.
وذكرت شبكة "نسمة" الإخبارية التونسية، إن رجال الأمن أطلقوا النار على المهاجم الذي كان يحمل "فأسا" في يده، لإفشال هجومه.
وتبين من مقاطع الفيديو التي تداولتها وسائل الإعلام التونسية، رجلا يمسك بيده سلاحا أبيض وفي حالة هياج وسط انتشار عدد كبير من رجال الأمن الذين حاولوا في البداية السيطرة عليه.
لوّح الرجل بالسلاح مرارا في وجه رجال الشرطة وتسبب في حالة من الهلع للمدنيين في محيط وزارة الداخلية، ثم باغتته قوات الأمن بعدد من الطلقات بعدما حاول الفرار، قبل أن يسقط متأثرا بجراحه.
وذكرت "نسمة" أيضا، نقلا عن نقابة الأمن الوطني في تونس، أن المهاجم الذي استطاعت الشرطة احتجازه لاحقا، كان يحمل فأسا وسكينا.
وقالت وسائل الإعلام التونسية، إن المهاجم هو شخص متشدد ديني وله سجل لدى الأمن، وتولت وحدة مكافحة جرائم الإرهاب التحقيق معه.
وأشارت إلى أنه عاد، أخيرا، من سوريا، وهو من مواليد عام 1990 ومدرج ضمن العناصر التي يشتبه في انتمائها لجماعات متطرفة وإرهابية.
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