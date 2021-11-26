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https://arabic.sputniknews.com/20211126/لحظة-سقوط-معلمة-مغشيا-عليها-والطلاب-يهرعون-لنجدتها-فيديو-1053301629.html
لحظة سقوط معلمة مغشيا عليها والطلاب يهرعون لنجدتها... فيديو
لحظة سقوط معلمة مغشيا عليها والطلاب يهرعون لنجدتها... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط معلمة صينية مغشيا عليها، فيما هرع الطلاب لنجدتها. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T12:43+0000
2021-11-26T12:43+0000
2021-11-26T12:49+0000
معلمة
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ويظهر الفيديو معلمة تقف أمام طلابها في حجرة الدراسة لإلقاء محاضرتها، ليتوقف شرحها بشكل مفاجئ ثم تسقط فاقدة للوعي.فوجئ الطلاب ونهضوا جميعا من مقاعدهم وأسرعوا لتقديم المساعدة للمعلمة والاطمئنان عليها، خاصة وأنها حامل، فيما تظهر في آخر المقطع مجموعة من الطلاب وهم يتعاونون لحمل معلمتهم لإسعافها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
معلمة
لحظة سقوط معلمة مغشيا عليها والطلاب يهرعون لنجدتها... فيديو 12:43 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 12:49 GMT 26.11.2021)
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط معلمة صينية مغشيا عليها، فيما هرع الطلاب لنجدتها.
ويظهر الفيديو معلمة تقف أمام طلابها في حجرة الدراسة لإلقاء محاضرتها، ليتوقف شرحها بشكل مفاجئ ثم تسقط فاقدة للوعي.
فوجئ الطلاب ونهضوا جميعا من مقاعدهم وأسرعوا لتقديم المساعدة للمعلمة والاطمئنان عليها، خاصة وأنها حامل، فيما تظهر في آخر المقطع مجموعة من الطلاب وهم يتعاونون لحمل معلمتهم لإسعافها.