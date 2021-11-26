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https://arabic.sputniknews.com/20211126/لوكاشينكو-يصل-إلى-مركز-الخدمات-اللوجستية-على-الحدود-مع-بولندا--1053293429.html
لوكاشينكو يصل إلى مركز الخدمات اللوجستية على الحدود مع بولندا
لوكاشينكو يصل إلى مركز الخدمات اللوجستية على الحدود مع بولندا
وصل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إلى مركز النقل واللوجستيات عند نقطة تفتيش بروزجي على الحدود مع بولندا، حيث يتم إيواء المهاجرين من الشرق الأوسط. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T09:00+0000
2021-11-26T09:19+0000
العالم
ألكسندر لوكاشينكو
أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
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في نوفمبر/تشرين الثاني، تشكلت مجموعة من المهاجرين، معظمهم من الأكراد، بالقرب من حدود بيلاروسيا وبولندا، وكان عددهم أكثر من ألفي شخص. وحاول المهاجرون اختراق الحدود مع بولندا عند نقطة تفتيش "بروزجي" في منطقة غرودنو (على الجانب البولندي - "كوزنيتسا")، لكن قوات الأمن البولندية أوقفت المحاولة بمساعدة معدات خاصة.أعدت السلطات البيلاروسية مركزًا للنقل والخدمات اللوجستية يقع بالقرب من نقطة التفتيش الحدودية لإيواء المهاجرين.ذكرت السكرتيرة الصحفية للوكاشينكو، ناتاليا إيسمونت، في نوفمبر، هناك حوالي 7000 لاجئ في بيلاروسيا. في غضون ذلك، يعود بعض المهاجرين إلى ديارهم بعد محاولات فاشلة لدخول الاتحاد الأوروبي. على وجه الخصوص، في تشرين الثاني (نوفمبر) ، قامت الخطوط الجوية العراقية بثلاث رحلات إجلاء إلى العراق، والتي أعادت بواسطتها مواطنيها المهاجرين الذين حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي البيلاروسية.كما يعود المهاجرون إلى أوطانهم على أساس فردي. في الوقت نفسه، لم يعرب اللاجئون في مركز اللوجستيات، وفقًا للسلطات البيلاروسية، عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم ، في انتظار ممر إنساني إلى دول الاتحاد الأوروبي.أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا مؤخرًا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين من الشرق الأوسط وأفريقيا على الحدود مع بيلاروسيا، واتهمت مينسك بخلق أزمة هجرة. ورفضت مينسك التهم.
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العالم, ألكسندر لوكاشينكو, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

لوكاشينكو يصل إلى مركز الخدمات اللوجستية على الحدود مع بولندا

09:00 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 09:19 GMT 26.11.2021)
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / SPUTNIK
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وصل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إلى مركز النقل واللوجستيات عند نقطة تفتيش بروزجي على الحدود مع بولندا، حيث يتم إيواء المهاجرين من الشرق الأوسط.
في نوفمبر/تشرين الثاني، تشكلت مجموعة من المهاجرين، معظمهم من الأكراد، بالقرب من حدود بيلاروسيا وبولندا، وكان عددهم أكثر من ألفي شخص. وحاول المهاجرون اختراق الحدود مع بولندا عند نقطة تفتيش "بروزجي" في منطقة غرودنو (على الجانب البولندي - "كوزنيتسا")، لكن قوات الأمن البولندية أوقفت المحاولة بمساعدة معدات خاصة.
أعدت السلطات البيلاروسية مركزًا للنقل والخدمات اللوجستية يقع بالقرب من نقطة التفتيش الحدودية لإيواء المهاجرين.
ذكرت السكرتيرة الصحفية للوكاشينكو، ناتاليا إيسمونت، في نوفمبر، هناك حوالي 7000 لاجئ في بيلاروسيا. في غضون ذلك، يعود بعض المهاجرين إلى ديارهم بعد محاولات فاشلة لدخول الاتحاد الأوروبي. على وجه الخصوص، في تشرين الثاني (نوفمبر) ، قامت الخطوط الجوية العراقية بثلاث رحلات إجلاء إلى العراق، والتي أعادت بواسطتها مواطنيها المهاجرين الذين حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي البيلاروسية.
كما يعود المهاجرون إلى أوطانهم على أساس فردي. في الوقت نفسه، لم يعرب اللاجئون في مركز اللوجستيات، وفقًا للسلطات البيلاروسية، عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم ، في انتظار ممر إنساني إلى دول الاتحاد الأوروبي.
أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا مؤخرًا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين من الشرق الأوسط وأفريقيا على الحدود مع بيلاروسيا، واتهمت مينسك بخلق أزمة هجرة. ورفضت مينسك التهم.
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