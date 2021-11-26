https://arabic.sputniknews.com/20211126/لوكاشينكو-يكشف-مخطط-أمريكا-لإشعال-الحرب-1053295492.html

لوكاشينكو يكشف مخطط أمريكا لإشعال الحرب

لوكاشينكو يكشف مخطط أمريكا لإشعال الحرب

اتهم الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الولايات المتحدة بالسعي لإشعال فتيل الحرب بأيدي البولنديين ودول البلطيق وأوكرانيا مستخدمة أزمة المهاجرين. 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T09:44+0000

2021-11-26T09:44+0000

2021-11-26T09:44+0000

العالم

أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

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مينسك - سبوتنيك. ونقلت وكالة بيلتا البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله في اجتماع مشترك للجنة الدستورية ومجموعة العمل المعنية بوضع مشروع الدستور يوم الخميس "إنهم يحاولون استغلال هؤلاء المساكين... أنهم يقولونها بصراحة: سنشرك حلف الناتو. وماذا يعني الناتو؟ نشوب الحرب. إنهم يستفزوننا... أوروبا لا تريد ذلك، أوروبا لا تريد حربا. ومن يريد الحرب؟ الأميركيون".وأضاف لوكاشينكو: "الأمريكيون يفضلون الحرب بأيدي الآخرين... سيقفون جانبا يراقبون ويمدون بالسلاح كي نقتل بعضنا وينهار الاقتصاد. وسيأتون مرة أخرى بدولاراتهم التي يطبعونها لمساعدتنا، وستهيمن أمريكا مرة أخرى".يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتهمان بيلاروس بأنها تسببت بأزمة الهجرة على الحدود مع الاتحاد الأوروبي.وكانت بيلاروس أصدرت، الصيف الماضي، تأشيرات سياحية لأشخاص من العراق وسوريا واليمن ودول أخرى، فيما وصفه مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأنه جهد منظم لتشجيعهم على الوصول إلى حدود الاتحاد الأوروبي.ومنذ ذلك الوقت، وصل الآلاف من المهاجرين إلى الحدود البيلاروسية البولندية – الليتوانية، ويعيش الكثير منهم في ظروف مناخية صعبة للغاية، فيما توفي نحو 10 منهم بسبب مصاعب الطريق ولأسباب أخرى ما تزال غير مؤكدة.

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العالم, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا