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https://arabic.sputniknews.com/20211126/لوكاشينكو-يكشف-مخطط-أمريكا-لإشعال-الحرب-1053295492.html
لوكاشينكو يكشف مخطط أمريكا لإشعال الحرب
لوكاشينكو يكشف مخطط أمريكا لإشعال الحرب
اتهم الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الولايات المتحدة بالسعي لإشعال فتيل الحرب بأيدي البولنديين ودول البلطيق وأوكرانيا مستخدمة أزمة المهاجرين. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T09:44+0000
2021-11-26T09:44+0000
العالم
أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
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مينسك - سبوتنيك. ونقلت وكالة بيلتا البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله في اجتماع مشترك للجنة الدستورية ومجموعة العمل المعنية بوضع مشروع الدستور يوم الخميس "إنهم يحاولون استغلال هؤلاء المساكين... أنهم يقولونها بصراحة: سنشرك حلف الناتو. وماذا يعني الناتو؟ نشوب الحرب. إنهم يستفزوننا... أوروبا لا تريد ذلك، أوروبا لا تريد حربا. ومن يريد الحرب؟ الأميركيون".وأضاف لوكاشينكو: "الأمريكيون يفضلون الحرب بأيدي الآخرين... سيقفون جانبا يراقبون ويمدون بالسلاح كي نقتل بعضنا وينهار الاقتصاد. وسيأتون مرة أخرى بدولاراتهم التي يطبعونها لمساعدتنا، وستهيمن أمريكا مرة أخرى".يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتهمان بيلاروس بأنها تسببت بأزمة الهجرة على الحدود مع الاتحاد الأوروبي.وكانت بيلاروس أصدرت، الصيف الماضي، تأشيرات سياحية لأشخاص من العراق وسوريا واليمن ودول أخرى، فيما وصفه مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأنه جهد منظم لتشجيعهم على الوصول إلى حدود الاتحاد الأوروبي.ومنذ ذلك الوقت، وصل الآلاف من المهاجرين إلى الحدود البيلاروسية البولندية – الليتوانية، ويعيش الكثير منهم في ظروف مناخية صعبة للغاية، فيما توفي نحو 10 منهم بسبب مصاعب الطريق ولأسباب أخرى ما تزال غير مؤكدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/مسؤولة-بولندية-لم-تعد-هناك-مخيمات-للمهاجرين-على-خط-الحدود-البيلاروسية-البولندية-1053222381.html
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العالم, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

لوكاشينكو يكشف مخطط أمريكا لإشعال الحرب

09:44 GMT 26.11.2021
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / SPUTNIK
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اتهم الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الولايات المتحدة بالسعي لإشعال فتيل الحرب بأيدي البولنديين ودول البلطيق وأوكرانيا مستخدمة أزمة المهاجرين.
مينسك - سبوتنيك. ونقلت وكالة بيلتا البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله في اجتماع مشترك للجنة الدستورية ومجموعة العمل المعنية بوضع مشروع الدستور يوم الخميس "إنهم يحاولون استغلال هؤلاء المساكين... أنهم يقولونها بصراحة: سنشرك حلف الناتو. وماذا يعني الناتو؟ نشوب الحرب. إنهم يستفزوننا... أوروبا لا تريد ذلك، أوروبا لا تريد حربا. ومن يريد الحرب؟ الأميركيون".
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
مسؤولة بولندية: لم تعد هناك مخيمات للمهاجرين على خط الحدود البيلاروسية البولندية
24 نوفمبر, 12:43 GMT
وأضاف لوكاشينكو: "الأمريكيون يفضلون الحرب بأيدي الآخرين... سيقفون جانبا يراقبون ويمدون بالسلاح كي نقتل بعضنا وينهار الاقتصاد. وسيأتون مرة أخرى بدولاراتهم التي يطبعونها لمساعدتنا، وستهيمن أمريكا مرة أخرى".
يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتهمان بيلاروس بأنها تسببت بأزمة الهجرة على الحدود مع الاتحاد الأوروبي.
محادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2021
بوتين ولوكاشينكو يعبران عن قلقهما بشأن الإجراءات غير المقبولة لبولندا على الحدود
19 نوفمبر, 10:09 GMT
وكانت بيلاروس أصدرت، الصيف الماضي، تأشيرات سياحية لأشخاص من العراق وسوريا واليمن ودول أخرى، فيما وصفه مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأنه جهد منظم لتشجيعهم على الوصول إلى حدود الاتحاد الأوروبي.
ومنذ ذلك الوقت، وصل الآلاف من المهاجرين إلى الحدود البيلاروسية البولندية – الليتوانية، ويعيش الكثير منهم في ظروف مناخية صعبة للغاية، فيما توفي نحو 10 منهم بسبب مصاعب الطريق ولأسباب أخرى ما تزال غير مؤكدة.
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