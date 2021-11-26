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https://arabic.sputniknews.com/20211126/ما-هي-الطائرة-المسيرة-التي-تستخدمها-بولندا-على-الحدود-صور-1053289255.html
ما هي الطائرة المسيرة التي تستخدمها بولندا على الحدود... صور
ما هي الطائرة المسيرة التي تستخدمها بولندا على الحدود... صور
ظهرت تقارير بأن طائرات "فلاي أي" المسيرة تقوم بدوريات فوق الحدود بانتظام وتستخدم كاميرات التصوير الحراري لتتمكن من الرؤية ليلا ونهارا. فما هي هذا الطائرة وما... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T07:02+0000
2021-11-26T07:02+0000
رصد عسكري
العالم
بولندا
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تتحدث وكالة "سبوتنيك" في هذه المقالة عن هذه الطائرة.فلاي أي: طائرة استطلاع مسيرة بولندية، تم عرضها لأول مرة في يونيو/حزيران 2010 في معرض الأسلحة في باريس Eurosatory.وفي نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، تم توقيع عقد لتسليم القوات الخاصة البولندية الدفعة الأولى من هذه الطائرات.وفي فبراير/شباط 2013، تم توقيع عقد لتسليم الجيش البولندي 12 طائرة "فلاي أي".تصميم "Fly Eye" المسيرة ليس معقدًا. يمتلك هذا الجهاز جناحًا مستقيمًا يبلغ طوله 3.6 مترًا، ويرتبط به بدن الطائرة ذي الشكل المميز. تم تجهيز الطائرة بمحرك كهربائي. تحتوي الحجرة المركزية من بدن الطائرة على المعدات اللازمة للاستطلاع.يبلغ طول الطائرة المسيرة Fly Eye 1.9 مترًا، ووزنها عند الإقلاع 11 كغ، بينما تبلغ حمولتها 4 كغ. تسمح محطة توليد الكهرباء للطائرة بالوصول إلى سرعات تصل إلى 160 كم/ ساعة. ويصعد إلى ارتفاع يصل إلى 4 كم. مدة الرحلة، اعتمادًا على عوامل مختلفة، من ساعتين إلى ثلاث ساعات.تعمل Fly Eye بقنوات عالية التردد، مما يمكّنها من تنفيذ المهام القتالية بفعالية.قوات العمليات الخاصة للقوات المسلحة البولندية مسلحة بعدد كبير نسبيًا من هذه الطائرات المسيرة - 11 طائرة.
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رصد عسكري, العالم, بولندا

ما هي الطائرة المسيرة التي تستخدمها بولندا على الحدود... صور

07:02 GMT 26.11.2021
© AFP 2021 / George Ourfalianطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AFP 2021 / George Ourfalian
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ظهرت تقارير بأن طائرات "فلاي أي" المسيرة تقوم بدوريات فوق الحدود بانتظام وتستخدم كاميرات التصوير الحراري لتتمكن من الرؤية ليلا ونهارا. فما هي هذا الطائرة وما خصائصها.
تتحدث وكالة "سبوتنيك" في هذه المقالة عن هذه الطائرة.
فلاي أي: طائرة استطلاع مسيرة بولندية، تم عرضها لأول مرة في يونيو/حزيران 2010 في معرض الأسلحة في باريس Eurosatory.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، تم توقيع عقد لتسليم القوات الخاصة البولندية الدفعة الأولى من هذه الطائرات.
وفي فبراير/شباط 2013، تم توقيع عقد لتسليم الجيش البولندي 12 طائرة "فلاي أي".
تصميم "Fly Eye" المسيرة ليس معقدًا. يمتلك هذا الجهاز جناحًا مستقيمًا يبلغ طوله 3.6 مترًا، ويرتبط به بدن الطائرة ذي الشكل المميز. تم تجهيز الطائرة بمحرك كهربائي. تحتوي الحجرة المركزية من بدن الطائرة على المعدات اللازمة للاستطلاع.
يبلغ طول الطائرة المسيرة Fly Eye 1.9 مترًا، ووزنها عند الإقلاع 11 كغ، بينما تبلغ حمولتها 4 كغ. تسمح محطة توليد الكهرباء للطائرة بالوصول إلى سرعات تصل إلى 160 كم/ ساعة. ويصعد إلى ارتفاع يصل إلى 4 كم. مدة الرحلة، اعتمادًا على عوامل مختلفة، من ساعتين إلى ثلاث ساعات.
تعمل Fly Eye بقنوات عالية التردد، مما يمكّنها من تنفيذ المهام القتالية بفعالية.
قوات العمليات الخاصة للقوات المسلحة البولندية مسلحة بعدد كبير نسبيًا من هذه الطائرات المسيرة - 11 طائرة.
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