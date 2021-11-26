ما هي الطائرة المسيرة التي تستخدمها بولندا على الحدود... صور

تتحدث وكالة "سبوتنيك" في هذه المقالة عن هذه الطائرة.فلاي أي: طائرة استطلاع مسيرة بولندية، تم عرضها لأول مرة في يونيو/حزيران 2010 في معرض الأسلحة في باريس Eurosatory.وفي نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، تم توقيع عقد لتسليم القوات الخاصة البولندية الدفعة الأولى من هذه الطائرات.وفي فبراير/شباط 2013، تم توقيع عقد لتسليم الجيش البولندي 12 طائرة "فلاي أي".تصميم "Fly Eye" المسيرة ليس معقدًا. يمتلك هذا الجهاز جناحًا مستقيمًا يبلغ طوله 3.6 مترًا، ويرتبط به بدن الطائرة ذي الشكل المميز. تم تجهيز الطائرة بمحرك كهربائي. تحتوي الحجرة المركزية من بدن الطائرة على المعدات اللازمة للاستطلاع.يبلغ طول الطائرة المسيرة Fly Eye 1.9 مترًا، ووزنها عند الإقلاع 11 كغ، بينما تبلغ حمولتها 4 كغ. تسمح محطة توليد الكهرباء للطائرة بالوصول إلى سرعات تصل إلى 160 كم/ ساعة. ويصعد إلى ارتفاع يصل إلى 4 كم. مدة الرحلة، اعتمادًا على عوامل مختلفة، من ساعتين إلى ثلاث ساعات.تعمل Fly Eye بقنوات عالية التردد، مما يمكّنها من تنفيذ المهام القتالية بفعالية.قوات العمليات الخاصة للقوات المسلحة البولندية مسلحة بعدد كبير نسبيًا من هذه الطائرات المسيرة - 11 طائرة.
وفي فبراير/شباط 2013، تم توقيع عقد لتسليم الجيش البولندي 12 طائرة "فلاي أي".
تصميم "Fly Eye" المسيرة ليس معقدًا. يمتلك هذا الجهاز جناحًا مستقيمًا يبلغ طوله 3.6 مترًا، ويرتبط به بدن الطائرة ذي الشكل المميز. تم تجهيز الطائرة بمحرك كهربائي. تحتوي الحجرة المركزية من بدن الطائرة على المعدات اللازمة للاستطلاع.
يبلغ طول الطائرة المسيرة Fly Eye 1.9 مترًا، ووزنها عند الإقلاع 11 كغ، بينما تبلغ حمولتها 4 كغ. تسمح محطة توليد الكهرباء للطائرة بالوصول إلى سرعات تصل إلى 160 كم/ ساعة. ويصعد إلى ارتفاع يصل إلى 4 كم. مدة الرحلة، اعتمادًا على عوامل مختلفة، من ساعتين إلى ثلاث ساعات.
تعمل Fly Eye بقنوات عالية التردد، مما يمكّنها من تنفيذ المهام القتالية بفعالية.
قوات العمليات الخاصة للقوات المسلحة البولندية مسلحة بعدد كبير نسبيًا من هذه الطائرات المسيرة - 11 طائرة.