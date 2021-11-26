https://arabic.sputniknews.com/20211126/مسؤول-إيراني-نمتلك-أكثر-من-30-كغم-يورانيوم-مخصب-بنسبة-60--1053291398.html

مسؤول إيراني: نمتلك أكثر من 30 كغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %

مسؤول إيراني: نمتلك أكثر من 30 كغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الجمعة، أن بلاده تمتلك في الوقت الحاضر أكثر من 30 كغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %. 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T08:03+0000

2021-11-26T08:03+0000

2021-11-26T08:12+0000

إيران

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ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن كمالوندي أنه، اليوم أو اليومين المقبلين، ستصل كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % إلى ضعف الكمية التي حددها البرلمان الإيراني في قانون العمل الاستراتيجي.وأكد كمالوندي أن زيارة رافائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران قد حققت تقدما جيدا في المحادثات بين الجانبين، وإن كانت هناك بعض المصطلحات التي ما يزال الخوض في مباحثات بشأنها.وحول تسريب التقارير السرية من قبل الوكالة الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني لوسائل الإعلام الغربية، شدد المسؤول الإيراني على أن بلاده أعلنت احتجاجها، غير مرة، للوكالة الدولية، بدعوى أن الأمر خصوصي، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك آذان صاغية، والوكالة استمرت في سلوكها نحو إفشاء محتوى التقارير.وفي سياق متصل، هددت الولايات المتحدة، أمس الخميس، بمواجهة إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المقبل إذا لم تتعاون تعاونا أكبر مع الوكالة.التهديد يمثل تصعيدا قد يقوض المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015، وقالت الولايات المتحدة في بيان لمجلس محافظي الوكالة "إذا لم يُعالج عدم تعاون إيران فورا... لن يكون أمام المجلس خيار سوى معاودة الاجتماع في جلسة استثنائية قبل نهاية العام للتعامل مع الأزمة".وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي مؤخراً، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الشهر الجاري.وكانت الجولة السادسة التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي، كانت آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.

https://arabic.sputniknews.com/20211124/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لم-نتوصل-لاتفاق-في-المحادثات-مع-إيران--1053250677.html

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إيران