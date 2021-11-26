مسؤول سعودي يكشف أسباب الانتشار الكبير للعقارب في المملكة

وتداول مستخدمو ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، صورا وفيديوهات تفيد بانتشار عقارب في مناطق مأهولة بالسكان في المملكة، وهو ما حذر منه خبير طقس سعودي.ونشر صالح الشيخي، خبير الطقس السعودي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، حذر فيها من ظهور تلك الزواحف خلال هذه الفترة من العام، بدعوى خروجها والثعابين في وقت تكاثرها وبعضها تدخل البيوت.وخَّص الشيخي بعض الأماكن في المملكة، على رأسها أهل البر والكشتات والأحياء القديمة والعشوائية والمجاورة للخبوت والبراري.ونشر العديد من المستخدمين، في الأيام القليلة الماضية، فيديوهات وصورا تفيد بوجود العقارب بالقرب من منازلهم، في وقت نشر صالح الشيخي، خبير الطقس السعودي، مقطع فيديو يوثق وجود العقارب في أحد المنازل بمدينة جدة.
كشف خبير طقس سعودي، اليوم الجمعة، أسباب الانتشار الكبير للعقارب في المملكة خلال الأيام القليلة الماضية.
وتداول مستخدمو ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، صورا وفيديوهات تفيد بانتشار عقارب في مناطق مأهولة بالسكان في المملكة، وهو ما حذر منه خبير طقس سعودي.
هذه الأيام تخرج العقارب والثعابين ووقت تكاثرها وبعضها تدخل البيوت، يجب الحذر منها خصوصاً أهل البر والكشتات والأحياء القديمة والعشوائية والمجاورة للخبوت والبراري، لايجي أحد ساكن بالدور الرابع ويقول خايف منها....
ونشر صالح الشيخي، خبير الطقس السعودي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، حذر فيها من ظهور تلك الزواحف خلال هذه الفترة من العام، بدعوى خروجها والثعابين في وقت تكاثرها وبعضها تدخل البيوت.
وخَّص الشيخي بعض الأماكن في المملكة، على رأسها أهل البر والكشتات والأحياء القديمة والعشوائية والمجاورة للخبوت والبراري.