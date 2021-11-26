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مصر تعلق حركة الطيران مع جنوب أفريقيا بسبب متحور "أوميكرون"
https://arabic.sputniknews.com/20211126/مصر-تعلق-حركة-الطيران-مع-جنوب-أفريقيا-بسبب-متحور-أوميكرون-1053313828.html
مصر تعلق حركة الطيران مع جنوب أفريقيا بسبب متحور "أوميكرون"
مصر تعلق حركة الطيران مع جنوب أفريقيا بسبب متحور "أوميكرون"
أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر، مساء اليوم الجمعة، تعليق حركة الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، على خلفية تفشي متحور فيروس كورونا... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T20:45+0000
2021-11-26T21:08+0000
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وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية، أن القرار جاء في أعقاب إدراج منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد لفيروس كورونا ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق"، وبالتالي كان ضروريا اتخاذ إجراءات لمواجهة انتشاره.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن حزمة من الإجراءات استهدفت مجموعة من الدول، هي؛ جنوب أفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني. أقرأ أكثر عن المتحور الجديد من هناوفيما يتعلق بالمسافرين القادمين من هذه الدول عن طريق الرحلات غير المباشرة، ويشكل مطار القاهرة بالنسبة لهم محطة مؤقتة، فسيخضعون لاختبار فحص الحمض النووي السريع، وتمنع أي حالة إيجابية من صعود الطائرة التالية وتعود على نفس الطائرة القادمة على متنها.وبالنسبة للقادمين من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر (ترانزيت) وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية، فسوف يخضعون لاختبار فحص الحمض النووي السريع، وحال إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها.وفى حال سلبية الاختبارات، يخضع المسافر لحجر ذاتي منزلي لمدة 7 ايام، ويجري فحص "بي سي آر" في نهاية مدة الحجر، وبعد ذلك يخضع للمتابعة لمدة 7 أيام أخرى عن طريق فريق الحجر الصحي، لحين انتهاء المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس.ووفقا للمتحدث، سوف تخطر السلطات خطوط ومكاتب الطيران بالإجراءات، وخصوصا ما يتعلق بضرورة توقيع الراكب على قبول إجراءات الحجر الذاتي قبل الركوب.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/الصحة-العالمية-تعتبر-متحور-كورونا-الجديد-مصدرا-للقلق-وتطلق-عليه-اسم-أوميكرون-1053312455.html
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اخبار مصر اليوم, مصر, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

مصر تعلق حركة الطيران مع جنوب أفريقيا بسبب متحور "أوميكرون"

20:45 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 21:08 GMT 26.11.2021)
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمطار القاهرة، مصر للطيران، مصر 9 أبريل 2021
مطار القاهرة، مصر للطيران، مصر 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر، مساء اليوم الجمعة، تعليق حركة الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، على خلفية تفشي متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" هناك.
وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية، أن القرار جاء في أعقاب إدراج منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد لفيروس كورونا ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق"، وبالتالي كان ضروريا اتخاذ إجراءات لمواجهة انتشاره.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن حزمة من الإجراءات استهدفت مجموعة من الدول، هي؛ جنوب أفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني.
أقرأ أكثر عن المتحور الجديد من هنا
وفيما يتعلق بالمسافرين القادمين من هذه الدول عن طريق الرحلات غير المباشرة، ويشكل مطار القاهرة بالنسبة لهم محطة مؤقتة، فسيخضعون لاختبار فحص الحمض النووي السريع، وتمنع أي حالة إيجابية من صعود الطائرة التالية وتعود على نفس الطائرة القادمة على متنها.
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
الصحة العالمية: متحور "أوميكرون" يحتوي على خصائص مثيرة للقلق وشهد طفرات كثيرة
19:02 GMT
وبالنسبة للقادمين من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر (ترانزيت) وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية، فسوف يخضعون لاختبار فحص الحمض النووي السريع، وحال إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها.
وفى حال سلبية الاختبارات، يخضع المسافر لحجر ذاتي منزلي لمدة 7 ايام، ويجري فحص "بي سي آر" في نهاية مدة الحجر، وبعد ذلك يخضع للمتابعة لمدة 7 أيام أخرى عن طريق فريق الحجر الصحي، لحين انتهاء المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس.
ووفقا للمتحدث، سوف تخطر السلطات خطوط ومكاتب الطيران بالإجراءات، وخصوصا ما يتعلق بضرورة توقيع الراكب على قبول إجراءات الحجر الذاتي قبل الركوب.
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