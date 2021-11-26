تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
أول تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا بالزي العسكري على جبهة القتال... فيديو
https://arabic.sputniknews.com/20211126/مصر-خبر-سار-لـ-16-مليون-مصري-يعملون-في-السعودية-1053298305.html
مصر: خبر سار لـ 1.6 مليون مصري يعملون في السعودية
مصر: خبر سار لـ 1.6 مليون مصري يعملون في السعودية
قالت وزارة القوى العاملة المصرية، اليوم الجمعة، إن قرار السعودية الأخير يعتبر خبرا سارا لجميع العاملين المصريين بالمملكة والذين يقدر عددهم تقريبا بمليون... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T11:14+0000
2021-11-26T11:14+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050212172_0:414:2905:2048_1920x0_80_0_0_c03ec30decadfdd9f0505eaefca8ede4.jpg
وكانت السعودية قد أصدرت قرارا، مساء الخميس، يسمح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية: إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، مصر، الهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة.وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول 2021.وحسب بيان الوزارة المصرية، فإن هذا القرار يعتبر خبرا سارا لجميع الفئات وخاصة العاملين أصحاب التأشيرات الجديدة، والذين تأخر سفرهم عدة مرات بسبب إغلاق الطيران المباشر ورفض أصحاب الأعمال تحمل تكاليف السفر ترانزيت، حيث كان يتم إعادة إجراءات الكشف الطبي كلما انتهت مدة صلاحيته مما زاد العبء والتكاليف المالية على العاملين، وهذه فئة غير قليلة والتى تقدر بعشرات الآلاف من أصحاب التأشيرات .وأوضحت الوزارة أن هذا القرار سيستفيد منه أيضا أصحاب تأشيرات الزيارة من غير فئات الكوادر ممن لم تشملهم قرارات الاستثناء السابقة، حيث تم استثناء الكوادر الطبية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية، والمعلمين، والعاملين بالمصانع السعودية.وأشارت إلى أن ذلك من شأنه لم شمل العائلات واستقرارها دون الحاجة إلى عودة العامل إلى مصر واصطحاب عائلته أو السفر ترانزيت.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/قرار-سعودي-جديد-بشأن-السفر-إلى-المملكة-من-6-دول-بينها-مصر-1053294934.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050212172_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6060b8eaf72ebbbc1c6af0cbff8cda28.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, أخبار مصر الآن

مصر: خبر سار لـ 1.6 مليون مصري يعملون في السعودية

11:14 GMT 26.11.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021
مدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
تابعنا عبر
قالت وزارة القوى العاملة المصرية، اليوم الجمعة، إن قرار السعودية الأخير يعتبر خبرا سارا لجميع العاملين المصريين بالمملكة والذين يقدر عددهم تقريبا بمليون وستمائة ألف شخص.
وكانت السعودية قد أصدرت قرارا، مساء الخميس، يسمح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية: إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، مصر، الهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وحسب بيان الوزارة المصرية، فإن هذا القرار يعتبر خبرا سارا لجميع الفئات وخاصة العاملين أصحاب التأشيرات الجديدة، والذين تأخر سفرهم عدة مرات بسبب إغلاق الطيران المباشر ورفض أصحاب الأعمال تحمل تكاليف السفر ترانزيت، حيث كان يتم إعادة إجراءات الكشف الطبي كلما انتهت مدة صلاحيته مما زاد العبء والتكاليف المالية على العاملين، وهذه فئة غير قليلة والتى تقدر بعشرات الآلاف من أصحاب التأشيرات .
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
قرار سعودي جديد بشأن السفر إلى المملكة من 6 دول بينها مصر
09:37 GMT
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار سيستفيد منه أيضا أصحاب تأشيرات الزيارة من غير فئات الكوادر ممن لم تشملهم قرارات الاستثناء السابقة، حيث تم استثناء الكوادر الطبية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية، والمعلمين، والعاملين بالمصانع السعودية.
وأشارت إلى أن ذلك من شأنه لم شمل العائلات واستقرارها دون الحاجة إلى عودة العامل إلى مصر واصطحاب عائلته أو السفر ترانزيت.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:43 GMTلحظة سقوط معلمة مغشيا عليها والطلاب يهرعون لنجدتها... فيديو
12:38 GMTأول تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا بالزي العسكري على جبهة القتال... فيديو
12:35 GMTالكرملين يرد على مزاعم الرئيس الأوكراني حول وجود خطط انقلاب ضده بمشاركة روسيا
12:34 GMTهل قررت الحكومة المصرية التحقيق مع من تجاوزت ثروته مليار جنيه؟
12:34 GMTهل تضعف التدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية في لبنان؟
12:31 GMTروسيا تعزز فاعلية شبكة اكتشاف إطلاق الصواريخ البالستية الأمريكية
12:19 GMTطبيب روسي يشرح سبب فائدة أسماك البحر
12:13 GMTحليمة بولند تشكر أهل عمان.. "غرقوني بالذهب"
12:09 GMTمنظمة محامي الجزائر تعلق كافة قراراتها الاحتجاجية
12:06 GMTبوتين خلال لقائه علييف: قوات حفظ السلام الروسية تقوم بدور إيجابي في قره باغ...فيديو
11:55 GMTتحت مظلة "فيفا"... كأس العرب تعود بعد توقف استمر 9 سنوات
11:55 GMTالخارجية العراقية: مجموع العراقيين العائدين من الحدود البيلاروسية 1894
11:49 GMTوسط مخاوف من سقوط العاصمة... ماذا طلبت إثيوبيا من إسرائيل
11:49 GMTفرنسا تعلق جميع الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد
11:40 GMTبريطانيا تجد ذريعة لعودة قواتها إلى ألمانيا
11:28 GMTإعلام: مباحثات أمريكية إسرائيلية حول النووي الإيراني
11:18 GMTرئيس الوزراء الإسرائيلي يحذر من متحور كورونا الجديد: أكثر فتكا
11:16 GMTبعد خلافات شديدة... "خطوة كبيرة" في العلاقات بين فرنسا وإيطاليا تستهدف ليبيا
11:14 GMTمصر: خبر سار لـ 1.6 مليون مصري يعملون في السعودية
11:07 GMTزيلينسكي يكشف عن انقلاب كان مخططا له في 1 ديسمبر