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https://arabic.sputniknews.com/20211126/مطار-مينسك-يحدد-موعد-رحلة-إجلاء-جديدة-للعراقيين-1053290657.html
مطار مينسك يحدد موعد رحلة إجلاء جديدة للعراقيين
مطار مينسك يحدد موعد رحلة إجلاء جديدة للعراقيين
أعلن مطار مينسك في بيلاروسيا وجود رحلة إجلاء جديدة للخطوط الجوية العراقية، إلى أربيل في كردستان العراق، مساء يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T07:53+0000
2021-11-26T07:53+0000
العالم العربي
العراق
أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
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مينسك - سبوتنيك. وبحسب بيانات لوحة المغادرة والوصول لمطار مينسك على الانترنت، تبين أن الخطوط الجوية العراقية سوف تسير، يوم غد السبت، في تمام الساعة 20:00 (بتوقيت موسكو)، رحلة إلى مطار أربيل شمالي العراق، على متن طائرة "بوينغ 737-800".وفي الأمس، أعلن القنصل العراقي لدى روسيا وبيلاروسيا، مجيد الكناني، اليوم الخميس، أن أكثر من ألف مهاجر أبدوا رغبتهم في مغادرة الأراضي البيلاروسية إلى العراق.وأضاف القنصل العراقي "لقد أنهينا لقاء مع المنظمة الدولية للهجرة، أول رحلة إجلاء ستقوم بها وفقا للجدول الزمني ستتم خلال أسبوع، والمنظمة ستدفع كل التكاليف".في وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية العراقية، على لسان المتحدث باسمها، أنها تعتزم القيام بأربع رحلات ذهاب وعودة من مينسك إلى بغداد يومي الخميس والجمعة، ونفى القنصل العراقي في روسيا وبيلاروسيا، ماجد الكناني، تحديد سلطات بلاده لرحلة إجلاء من مينسك بتاريخ اليوم 25 نوفمبر.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/القنصل-العراقي-رحلة-الإجلاء-ستكون-مدفوعة-التكاليف-1053278341.html
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العالم العربي, العراق, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

مطار مينسك يحدد موعد رحلة إجلاء جديدة للعراقيين

07:53 GMT 26.11.2021
© Sputnik . Andrey Alexandrov / الذهاب إلى بنك الصورمطار مينسك الوطني
مطار مينسك الوطني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Sputnik . Andrey Alexandrov
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أعلن مطار مينسك في بيلاروسيا وجود رحلة إجلاء جديدة للخطوط الجوية العراقية، إلى أربيل في كردستان العراق، مساء يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر.
مينسك - سبوتنيك. وبحسب بيانات لوحة المغادرة والوصول لمطار مينسك على الانترنت، تبين أن الخطوط الجوية العراقية سوف تسير، يوم غد السبت، في تمام الساعة 20:00 (بتوقيت موسكو)، رحلة إلى مطار أربيل شمالي العراق، على متن طائرة "بوينغ 737-800".
وفي الأمس، أعلن القنصل العراقي لدى روسيا وبيلاروسيا، مجيد الكناني، اليوم الخميس، أن أكثر من ألف مهاجر أبدوا رغبتهم في مغادرة الأراضي البيلاروسية إلى العراق.
إخلاء طائرة عراقية في مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
القنصل العراقي: رحلة الإجلاء ستكون مدفوعة التكاليف
أمس, 15:35 GMT
وأضاف القنصل العراقي "لقد أنهينا لقاء مع المنظمة الدولية للهجرة، أول رحلة إجلاء ستقوم بها وفقا للجدول الزمني ستتم خلال أسبوع، والمنظمة ستدفع كل التكاليف".
في وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية العراقية، على لسان المتحدث باسمها، أنها تعتزم القيام بأربع رحلات ذهاب وعودة من مينسك إلى بغداد يومي الخميس والجمعة، ونفى القنصل العراقي في روسيا وبيلاروسيا، ماجد الكناني، تحديد سلطات بلاده لرحلة إجلاء من مينسك بتاريخ اليوم 25 نوفمبر.
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