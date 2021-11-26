مطار مينسك يحدد موعد رحلة إجلاء جديدة للعراقيين

مينسك - سبوتنيك. وبحسب بيانات لوحة المغادرة والوصول لمطار مينسك على الانترنت، تبين أن الخطوط الجوية العراقية سوف تسير، يوم غد السبت، في تمام الساعة 20:00 (بتوقيت موسكو)، رحلة إلى مطار أربيل شمالي العراق، على متن طائرة "بوينغ 737-800".وفي الأمس، أعلن القنصل العراقي لدى روسيا وبيلاروسيا، مجيد الكناني، اليوم الخميس، أن أكثر من ألف مهاجر أبدوا رغبتهم في مغادرة الأراضي البيلاروسية إلى العراق.وأضاف القنصل العراقي "لقد أنهينا لقاء مع المنظمة الدولية للهجرة، أول رحلة إجلاء ستقوم بها وفقا للجدول الزمني ستتم خلال أسبوع، والمنظمة ستدفع كل التكاليف".في وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية العراقية، على لسان المتحدث باسمها، أنها تعتزم القيام بأربع رحلات ذهاب وعودة من مينسك إلى بغداد يومي الخميس والجمعة، ونفى القنصل العراقي في روسيا وبيلاروسيا، ماجد الكناني، تحديد سلطات بلاده لرحلة إجلاء من مينسك بتاريخ اليوم 25 نوفمبر.
أعلن مطار مينسك في بيلاروسيا وجود رحلة إجلاء جديدة للخطوط الجوية العراقية، إلى أربيل في كردستان العراق، مساء يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر.
مينسك - سبوتنيك. وبحسب بيانات لوحة المغادرة والوصول لمطار مينسك على الانترنت، تبين أن الخطوط الجوية العراقية سوف تسير، يوم غد السبت، في تمام الساعة 20:00 (بتوقيت موسكو)، رحلة إلى مطار أربيل شمالي العراق، على متن طائرة "بوينغ 737-800".
وفي الأمس، أعلن القنصل العراقي لدى روسيا وبيلاروسيا، مجيد الكناني، اليوم الخميس، أن أكثر من ألف مهاجر أبدوا رغبتهم في مغادرة الأراضي البيلاروسية إلى العراق.
وأضاف القنصل العراقي "لقد أنهينا لقاء مع المنظمة الدولية للهجرة، أول رحلة إجلاء ستقوم بها وفقا للجدول الزمني ستتم خلال أسبوع، والمنظمة ستدفع كل التكاليف".
في وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية العراقية، على لسان المتحدث باسمها، أنها تعتزم القيام بأربع رحلات ذهاب وعودة من مينسك إلى بغداد يومي الخميس والجمعة، ونفى القنصل العراقي في روسيا وبيلاروسيا، ماجد الكناني، تحديد سلطات بلاده لرحلة إجلاء من مينسك بتاريخ اليوم 25 نوفمبر.