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https://arabic.sputniknews.com/20211126/مقتل-4-أشخاص-على-الأقل-في-إطلاق-نار-على-حافلة-مدرسية-بكوسوفو-1053315387.html
مقتل 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار على حافلة مدرسية بكوسوفو
مقتل 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار على حافلة مدرسية بكوسوفو
لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم جراء إطلاق نار على حافلة كانت تقل طلابا في إقليم كوسوفو الصربي الذي أعلن انفصاله من طرف واحد. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T23:10+0000
2021-11-26T23:10+0000
كوسوفو
إطلاق نار
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بلغراد - سبوتنيك. وبحسب وسائل إعلام صربية، أطلق مجهولون النار على الحافلة في بلدة غلوتشاني، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم سائق الحافلة واثنان من الطلبة.وأسفر الحادث كذلك عن سقوط مصابين، لكن عددهم الدقيق مجهول. وكانت التقارير الأولية تتحدث عن إصابة شخصين بجروح.وقد وصل المحققون إلى مكان الحادث للتأكد من ملابساته.
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كوسوفو, إطلاق نار

مقتل 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار على حافلة مدرسية بكوسوفو

23:10 GMT 26.11.2021
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جنود قوات حفظ السلام في بريشتينا عاصمة كوسوفو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Sputnik . ELIA BETALEV
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لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم جراء إطلاق نار على حافلة كانت تقل طلابا في إقليم كوسوفو الصربي الذي أعلن انفصاله من طرف واحد.
بلغراد - سبوتنيك. وبحسب وسائل إعلام صربية، أطلق مجهولون النار على الحافلة في بلدة غلوتشاني، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم سائق الحافلة واثنان من الطلبة.
وأسفر الحادث كذلك عن سقوط مصابين، لكن عددهم الدقيق مجهول. وكانت التقارير الأولية تتحدث عن إصابة شخصين بجروح.
وقد وصل المحققون إلى مكان الحادث للتأكد من ملابساته.
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