https://arabic.sputniknews.com/20211126/منتجات-تساعد-على-تحسين-الرؤية-1053290177.html

منتجات تساعد على تحسين الرؤية

منتجات تساعد على تحسين الرؤية

تتحدث صحيفة "بوليتيكا" الصربية عن منتجات تساعد على تحسين البصر. 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T07:41+0000

2021-11-26T07:41+0000

2021-11-26T07:41+0000

مجتمع

العين

صحة

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تؤثر العديد من العوامل من حولنا على صحة العين: الغبار والرياح وأبخرة العادم والإصابة الجسدية واستخدام الكمبيوتر لفترات طويلة والأشعة فوق البنفسجية ودرجات الحرارة شديدة البرودة.للعديد من الأطعمة تأثير إيجابي على العين. يمكنك الحصول على المعادن الأساسية والفيتامينات ومضادات الأكسدة وغيرها من المواد المفيدة بيولوجيًا التي تساعد على تحسين الرؤية من خلال نظام غذائي متوازن غني بالخضروات الورقية والأسماك والفواكه واللحوم.احم عينيك من الآثار الضارة، واسترح كلما سمحت لك الفرصة ولا تجلس أمام الكمبيوتر لفترات طويلة دون داع. لسوء الحظ، لا يمكن أن نأثر على العوامل الوراثية، لكن يمكن أن تمنح عينيك ما تحتاجه من خلال الطعام الصحي.الجزر: أول منتج من أجل رؤية جيدة هو الجزر. ربما تكون قد سمعت بالفعل عن خصائصه المفيدة، ولكن باختصار، تكمن قيمته في وفرة البيتا كاروتين والليكوبين واللوتين. الأول مفيد لشبكية العين ويحميه من أشعة UVA. يعمل اللايكوبين كمضاد للأكسدة ويحمي العينين من الأشعة فوق البنفسجية. اللوتين هو مغذي نباتي وقائي يعمل كمضاد أكسدة قوي ضد الجذور الحرة.المشمش: مثل الجزر، يحتوي المشمش على بيتا كاروتين والليكوبين، مما يدعم صحة العين. في الجسم، يتم تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ، مما يمنع الضرر التأكسدي للعدسة والتغيرات التنكسية في إعتام عدسة العين. المشمش غني بالكاروتينات التي تحسن الرؤية.البيض: بغض النظر عما إذا كنت تفضل البيض المقلي أو المسلوق، فإنها ستكون مفيدة لعينيك. يحتوي صفار البيض الأغمق على عناصر غذائية أكثر. يعتبر البيض مصدرًا ممتازًا للكبريت والسيستين، وهما مكونان من بروتين الجلوتاثيون الذي يحمي العدسة من الأكسدة. يحتوي صفار البيض على لوتين، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية الأساسية والزنك وفيتامين ب، وكلها لها تأثير إيجابي على الرؤية.التوت الداكن: يحتوي العنب البري والتوت الأسود والكشمش الأسود والعنب الأسود على مادة الأنثوسيانين التي تحمي وتحسن الرؤية. هم مغذيات نباتية قوية. يقلل العنب البري من إجهاد العين، بالإضافة إلى الأنثوسيانين، يحتوي على الكاروتينات والزياكسانثين واللوتين والكيرسيتين والروتين والريسفيراترول. كما أنه يحتوي على الكثير من السيلينيوم والزنك. هذه كلها جيدة جدا للعيون.الخضار الورقية الخضراء: يعرف الكثير من الناس مدى فائدة الخضار الورقية الخضراء، خاصة للعينين والرؤية. تمتلئ الخضروات في هذه المجموعة بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم وفيتامين A و B12 و C. يوفر البروكلي والسبانخ والخس وملفوف سافوي للعينين المعادن والفيتامينات الأساسية وهي غنية جدًا بمضادات الأكسدة. إنها تحمي الرؤية من الأشعة تحت الحمراء وتمنع تنكس العين. يمكن أن يساعد تناول الخضار الورقية بانتظام في تقليل مشاكل الرؤية وإعتام عدسة العين. من الأفضل عدم تعريض هذه الخضار لمعالجة طويلة، وبعد ذلك سيحصل جسمك على جميع المواد المفيدة منها.كوسة وأفوكادو: الكوسة منخفضة في السعرات الحرارية، ولكنها غنية بمضادات الأكسدة اللوتين والزياكسانثين. تحتوي الأفوكادو على نفس مضادات الأكسدة الموجودة في الكوسة وتحتوي على لوتين أكثر من أي خضروات أخرى. إنه أفضل علاج لحماية العين من إعتام عدسة العين والأمراض التنكسية.البصل والثوم: البصل والثوم غنيان بمركبات الكبريت التي تعزز وظيفة العدسة الطبيعية وتمنع الجلوكوما وإعتام عدسة العين والأمراض التنكسية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البصل والثوم على تحسين الدورة الدموية في العين وتقوية جهاز المناعة.السمك: يحتوي سمك السلمون والتونة والسردين وسمك القد والماكريل على أحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة جدًا للعيون. تعتبر الأسماك مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية مثل EPA و DHA ، والتي تعتبر مهمة لصحة خلايا العين.اللوز والفول السوداني والجوز: يحتوي اللوز على فيتامين ي الذي يساعد على منع إعتام عدسة العين. الجوز غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية.الطماطم والفلفل والحمضيات: الطماطم غنية بالليكوبين، اللوتين وفيتامين سي، والتي لها تأثير إيجابي على العينين. تحتوي ثمار الحمضيات والفلفل على نسبة عالية من فيتامين سي، وتناولها يعد وسيلة ممتازة للوقاية من إعتام عدسة العين والالتهابات.بالطبع، هناك بعض الأطعمة التي لا تفيد العين على الإطلاق، لذا حاول تجنب الأطعمة التالية: السكر، والدهون المتحولة، والأطعمة المكررة، والأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع مثل المعكرونة والخبز والحبوب. الكثير من هذه الأطعمة في نظامك الغذائي يمكن أن يضر عينيك ويؤدي إلى مشاكل مثل الجلوكوما.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, العين, صحة