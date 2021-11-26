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منظمة محامي الجزائر تعلق كافة قراراتها الاحتجاجية
منظمة محامي الجزائر تعلق كافة قراراتها الاحتجاجية
قررت منظمة محامي الجزائر تعليق كافة قرارتها الاحتجاجية والتي كانت قد اتخذتها يوم الثلاثاء الماضي الموافق يوم 23 نوفمبر/تشرين 2021. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T12:09+0000
2021-11-26T12:09+0000
أخبار الجزائر
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية بيانا للمنظمة قالت فيه إن قرار تعليق قراراتها الاحتجاجية جاء بعد المساعي والتواصل خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و 25 نوفمبر 2021 بين المنظمة وأعلى السلطات في البلاد.وقرر مجلس المنظمة بناء على ذلك:وأعلنت منظمة محامي الجزائر، في وقت سابق عن عدد من الإجراءات التصعيدية، نظرا للأوضاع الخطيرة التي تشهدها مهنة المحاماة، في تهديد لوجودها ورسالتها.جاء ذلك في بيان وقعه نقيب المحامين، عبد المجيد سيليني، قال فيه إن "مهنة المحاماة تشهد في الآونة الأخيرة أوضاعا في منتهى الخطورة، تهدد وجودها ورسالتها السامية في الدفاع عن الحقوق والحريات".وأضاف البيان، إن هذه الحملات "توحي بوجود إرادة مبيتة، تعمل على التضييق على ظروف ممارسة المحاماة، واستقلاليتها".وتعود الأسباب وراء احتجاج المحامين، إلى قضية الدفع بعدم دستورية المادة (24) من القانون المنظم لمهنة المحاماة، أمام المحكمة الدستورية المعينة حديثا للفصل فيها.
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أخبار الجزائر

منظمة محامي الجزائر تعلق كافة قراراتها الاحتجاجية

12:09 GMT 26.11.2021
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© flickr.com / habib kaki
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قررت منظمة محامي الجزائر تعليق كافة قرارتها الاحتجاجية والتي كانت قد اتخذتها يوم الثلاثاء الماضي الموافق يوم 23 نوفمبر/تشرين 2021.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية بيانا للمنظمة قالت فيه إن قرار تعليق قراراتها الاحتجاجية جاء بعد المساعي والتواصل خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و 25 نوفمبر 2021 بين المنظمة وأعلى السلطات في البلاد.
وقرر مجلس المنظمة بناء على ذلك:
تعليق كافة قرارتها المتخذة بموجب بيانها الصادر في 23 نوفمبر 2021.
بقاء مجلس المنظمة مفتوحا لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يراه مناسبا على ضوء ذلك.
وأعلنت منظمة محامي الجزائر، في وقت سابق عن عدد من الإجراءات التصعيدية، نظرا للأوضاع الخطيرة التي تشهدها مهنة المحاماة، في تهديد لوجودها ورسالتها.
جاء ذلك في بيان وقعه نقيب المحامين، عبد المجيد سيليني، قال فيه إن "مهنة المحاماة تشهد في الآونة الأخيرة أوضاعا في منتهى الخطورة، تهدد وجودها ورسالتها السامية في الدفاع عن الحقوق والحريات".
وأضاف البيان، إن هذه الحملات "توحي بوجود إرادة مبيتة، تعمل على التضييق على ظروف ممارسة المحاماة، واستقلاليتها".
وتعود الأسباب وراء احتجاج المحامين، إلى قضية الدفع بعدم دستورية المادة (24) من القانون المنظم لمهنة المحاماة، أمام المحكمة الدستورية المعينة حديثا للفصل فيها.
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