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مولدوفا تدفع ديونا بقيمة 74 مليون دولار لشركة "غازبروم" الروسية
مولدوفا تدفع ديونا بقيمة 74 مليون دولار لشركة "غازبروم" الروسية
أفادت الخدمة الصحفية لشركة "مولدوفاغاز" أن مولدوفا سددت ديونها لشركة "غازبروم" بمبلغ 74 مليون دولار. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T13:41+0000
2021-11-26T14:01+0000
غازبروم
مولدوفا
روسيا
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وافق برلمان مولدوفا، يوم الخميس، بناء على طلب الحكومة، وبشكل عاجل في القراءة النهائية على تعديلات على قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021، لتخصيص أموال لسداد ديون شركة "غازبروم" مقابل الغاز المستلم في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني. وطلبت رئيسة الوزراء المولدوفية ناتاليا جافريليتسا، في وقت سابق، من البرلمان مناقشة التعديلات على قانون ميزانية الدولة لهذا العام بشكل عاجل من أجل تخصيص أموال لسداد ديون غازبروم مقابل الغاز المستلم في شهري أكتوبر ونوفمبر.وقال المتحدث باسم شركة "غازبروم" سيرغي كوبريانوف، في وقت سابق، إن مولدوفا لجأت إلى غازبروم وطلبت عدم وقف إمدادات الغاز ابتداءً من اليوم، ووعدت بدفع المبلغ المترتب عليها يوم الجمعة، كحالة استثنائية.
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غازبروم, مولدوفا, روسيا

مولدوفا تدفع ديونا بقيمة 74 مليون دولار لشركة "غازبروم" الروسية

13:41 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 14:01 GMT 26.11.2021)
© AFP 2021 / Eric Piermontالنفط، الغاز، الروسي، شركة "غازبروم"
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AFP 2021 / Eric Piermont
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أفادت الخدمة الصحفية لشركة "مولدوفاغاز" أن مولدوفا سددت ديونها لشركة "غازبروم" بمبلغ 74 مليون دولار.
وافق برلمان مولدوفا، يوم الخميس، بناء على طلب الحكومة، وبشكل عاجل في القراءة النهائية على تعديلات على قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021، لتخصيص أموال لسداد ديون شركة "غازبروم" مقابل الغاز المستلم في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت الخدمة الصحفية للشركة: "حولت شركة مولدوفاغاز إلى شركة غازبروم مدفوعات الغاز الطبيعي المستهلكة في أكتوبر والنصف الأول من نوفمبر من هذا العام".
وطلبت رئيسة الوزراء المولدوفية ناتاليا جافريليتسا، في وقت سابق، من البرلمان مناقشة التعديلات على قانون ميزانية الدولة لهذا العام بشكل عاجل من أجل تخصيص أموال لسداد ديون غازبروم مقابل الغاز المستلم في شهري أكتوبر ونوفمبر.
وقال المتحدث باسم شركة "غازبروم" سيرغي كوبريانوف، في وقت سابق، إن مولدوفا لجأت إلى غازبروم وطلبت عدم وقف إمدادات الغاز ابتداءً من اليوم، ووعدت بدفع المبلغ المترتب عليها يوم الجمعة، كحالة استثنائية.
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